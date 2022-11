Une saison de championnat en pays Mariachi

Vingt minutes plus tard, c’était au tour de Mariachi Nuevo Santander. Ils ont suivi la Las Vegas Academy of the Arts, qui a livré un spectacle vigoureux qui a clairement expliqué pourquoi les équipes du comté de Starr les considéraient comme une menace. Lorsque l’annonceur a appelé le nom de Roma, la salle a éclaté en acclamations bruyantes, des pompons rouges tremblant dans l’air. La Roma était connue pour remplir la maison de supporters enthousiastes. Les proches de Martinez, le violoniste, ont agité des lettres majuscules individuelles épelant «NANA», son surnom. Comme ils avaient répété tant de fois, les étudiants sont montés sur scène dans des tenues couleur os avec des garnitures rouges et des bottes rouges. Martinez a fait signe avec son arc et la première chanson a commencé. Roma a joué avec un gros son équilibré et une technique presque parfaite, comme elle l’avait fait année après année sous Garza. Un juge, un guitariste du nom de Jonathan Palomar, a commencé à hocher la tête en rythme.

Puis la deuxième chanson a commencé. Garza avait sélectionné « Qué Bonita Es Esta Vida », popularisé par le chanteur colombien Jorge Celedón et arrangé pour mariachi. La chanson rend hommage à la vie, ce que Garza a trouvé approprié après l’isolement et les décès que le comté de Starr a subis à cause de la pandémie. Garcia, le violoniste qui avait chanté l’hymne national lors de la cérémonie de la patrouille frontalière, a commencé à chanter : “J’aime l’odeur du matin…” Trois élèves se joignirent à lui dans le chœur, harmonisant : « Oh, qu’elle est belle cette vie ! Même si parfois ça fait tellement mal, et malgré les peines, il y a toujours quelqu’un qui nous aime, il y a toujours quelqu’un qui prend soin de nous. … ”

Les solos d’instruments ont suivi. Christian Cano a tiré sa harpe sur le devant de la scène et a fait danser ses doigts sur les cordes. Après avoir joué avec les violons, Martinez a échangé son instrument et rejoint les trompettistes dans leur solo de groupe. Pendant que les étudiants chantaient, Óscar Ortega, un juge qui avait hoché la tête et tapé sur la musique, a maintenant pris une serviette pliée et s’est tamponné les yeux. Il avait fait la même chose lorsque Las Vegas Academy se produisait, et maintenant il devenait évident qu’il essuyait des larmes. Les juges ont pris plus de notes, et quand le spectacle s’est terminé, ils ont applaudi pendant que le public scandait “Roma, Roma, Roma!”

Les équipes des collèges ont suivi les lycées, il faisait donc nuit avant que les juges ne montent sur scène pour annoncer les finalistes des lycées. Le premier nom qu’ils ont appelé a été un peu une surprise – le groupe universitaire junior de Roma avait fait la coupe. Ce fut un exploit impressionnant pour Garza, qui avait entraîné les deux équipes dans le même laps de temps que les autres directeurs en avaient formé une. Les quatre annonces suivantes n’étaient pas totalement inattendues. Mariachi Cascabel, Mariachi Grulla de Plata et l’équipe universitaire de Mariachi Nuevo Santander l’avaient également fait, avec Mariachi Nuevo Cascabel du lycée Sharyland, également de la vallée. Puis, comme Zárate l’avait prédit, le sixième et dernier groupe s’appelait : Mariachi Internacional de Las Vegas Academy of the Arts.

Que quatre des six finalistes soient du comté de Starr était un autre exploit impressionnant. Les juges ont expliqué que les scores d’aujourd’hui seraient rejetés et que chaque groupe concourrait à partir de zéro demain devant trois nouveaux juges. Après trois mois de préparation, tout se résumerait à une dernière représentation.

Le dernier jour de la Le festival a commencé sur une note prometteuse pour le comté de Starr : deux des chanteurs de Grulla se sont classés troisièmes au concours vocal. Il ne restait plus aux réalisateurs cet après-midi-là qu’à donner aux équipes, désormais habillées et en attente de leur échauffement, un dernier message. Chaque réalisateur a abordé ces moments différemment. Rodriguez a réuni ses étudiants dans un couloir pour leur dire qu’après avoir visionné une vidéo de la performance de la veille, il souhaitait apporter quelques modifications. “En tant que directeur, je vous demande de respecter mes décisions”, a-t-il déclaré. Les étudiants hochèrent la tête et il les conduisit dans les coulisses de leur loge, où ils parcourraient des parties du spectacle qu’il jugeait nécessaires de resserrer.

Dans le vestiaire voisin, l’échauffement de l’équipe de Rio Grande City a connu une interruption bienvenue lorsque Carlos Martínez, le directeur de Mariachi Vargas, est intervenu pour leur souhaiter bonne chance. Il a prononcé un discours d’encouragement impromptu en espagnol. “Pour moi, c’est la plus belle chose”, a-t-il dit à propos de la musique mariachi, “et comme c’est merveilleux que vous soyez né ici aux États-Unis, vous continuez avec nos traditions du Mexique.” Il a encouragé les élèves à s’amuser sur scène. Lorsqu’il est parti, Zárate a décidé de laisser son équipe se détendre dans les minutes qui restaient avant le spectacle. Il a attrapé un guitarrón et a rejoint les étudiants en chantant “Mi Tesoro” – “mon trésor” – et l’un de ses assistants a improvisé un solo de violon mélancolique.