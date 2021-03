Une saison à oublier mais une à regarder en arrière

Odisha FC a terminé dernier de la 11e équipe Super Ligue indienne avec leur deuxième de deux victoires à leur dernière sortie. A la veille de ce match, face au SC East Bengal, l’Odisha FC avait perdu deux entraîneurs en chef et aucun buteur indien. Ils ont évité la défaite, ce qui aurait signifié la pire campagne de l’histoire de l’ISL, mais s’est tout de même retrouvé avec un record indésirable – la pire défense de l’histoire de la ligue.

L’Odisha FC a concédé 5 points dans la nuit pour porter son total à 44, le plus grand nombre jamais atteint, «améliorant» l’effort de l’Hyderabad FC de 39 l’année précédente. Le match a également vu des joueurs comme S Lalhrezuala, Jerry Mawihmingthanga et Paul Ramfangzauva, avec ces deux derniers filetages, devenir le premier et le seul buteur indien de l’Odisha FC. Même si Odisha marque le 7e plus grand nombre de buts de la ligue cette saison, 12 des 25 sont venus de l’attaquant talismanique Diego Mauricio.

L’Odisha FC, au cours de la saison, a décidé de mettre fin au contrat de l’entraîneur-chef Stuart Baxter et de Gerald Peyton, qui l’a remplacé, partant également pour des raisons personnelles, alors qu’ils disputaient leurs deux derniers matchs sous l’entraîneur par intérim Steven Dias.

Record ISL 2020-21

Joué: 20; A gagné: 2; Dessiné: 6; Perdu: 12; Points: 12; Debout: 11ème

Point haut

L’Odisha FC a remporté sa première victoire de la saison lors de sa 8e sortie, contre son compatriote Kerala Blasters et avait l’air de retourner sa saison avec une victoire impressionnante 4-2. L’émergence de Mauricio en tant que star bancable, qui fournirait les buts signifiait qu’Odisha pourrait chercher à s’appuyer sur la performance, mais une défense qui fuyait ne leur a pas rendu service.

Point bas

L’inexpérience dans des domaines clés du terrain a conduit Odisha à perdre la possession et à se faire frapper par des contre-attaques par des adversaires plus forts. La chance a également joué un rôle, car quelques mauvais appels des officiels et des dirigeants de l’équipe étaient un signe révélateur qu’une jeune équipe se battait dur pour jouer dans un « système » souhaité de plusieurs entraîneurs. Le séjour troublé de Marcelinho au club et le manque de contributions réelles de Manuel Onwu ont nui à l’équipe.

Joueur le plus précieux

Diego Mauricio – L’attaquant brésilien a marqué 12 buts, près de la moitié du total d’Odisha pour la saison. Mauricio a marqué toutes sortes de buts, des stupéfiants à la danse des défenseurs antérieurs et a également contribué avec deux passes décisives.

Grande déception

Steven Taylor – Le capitaine du club pour la saison a été recruté en tant que leader à l’arrière, mais sa lenteur dans les contre-attaques et ses partenariats avec Jacob Tratt et Gaurav Bora dans les zones centrales n’ont jamais vraiment cliqué. Commandant une jeune ligne d’arrière-plan avec également un gardien plutôt inexpérimenté, Taylor manquait de leadership.

Verdict de la saison

Après une saison plutôt décevante, toutes les autres équipes de la ligue étaient meilleures qu’elles dans presque tous les départements. Le manque de buteurs indiens et les performances inférieures à la normale des principales stars étrangères ont permis à Odisha de terminer la campagne enracinée au fond. La chose à ce sujet serait le seul endroit d’ici, serait en place, ou du moins, c’est ce que les fidèles des Juggernauts espéreraient.

Statistiques

Meilleur buteur: Diego Mauricio – 12 ans

Non de draps propres: Arshdeep Singh – 1