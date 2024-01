Une sage-femme qui a administré des pastilles homéopathiques à 1 500 enfants au lieu de vaccins a mis « des vies en danger », selon les responsables de la santé de New York.

Les responsables de la santé de New York affirment qu’une sage-femme a falsifié les dossiers de vaccination de près de 1 500 enfants

Une sage-femme new-yorkaise qui a administré des pastilles homéopathiques à près de 1 500 enfants au lieu des vaccins requis a reçu une décision sans précédent. Amende de 300 000 $ pour avoir mis « des vies en danger », a annoncé cette semaine le département de la santé de l’État.

Jeanette Breen, qui exploite Baldwin Midwifery à Long Island, a administré les granulés comme alternative aux vaccinations, puis a falsifié leurs dossiers de vaccination, a déclaré la l’agence a dit Mercredi.

Le projet, qui remonte au moins à l’année scolaire 2019-2020, impliquait des familles dans tout l’État, mais la majorité réside dans la banlieue de Long Island. En 2019, New York a mis fin à une exemption religieuse pour exigences en matière de vaccins pour les écoliers.

Le ministère de la Santé a déclaré que les dossiers de vaccination des enfants qui ont reçu les dossiers falsifiés ont été annulés et que leurs familles doivent désormais prouver que les élèves sont à jour avec leurs vaccins requis ou au moins en train de les obtenir avant de pouvoir retourner à école.

“Une fausse déclaration ou une falsification des dossiers de vaccination met des vies en danger et sape le système qui existe pour protéger la santé publique”, a déclaré le commissaire à la santé de l’État, James McDonald, dans un communiqué.

Breen, un prestataire de soins de santé agréé par l’État, a fourni aux patients le « Programme d’homéoprophylaxie Real Immunity », une série de granulés oraux commercialisés comme alternative à la vaccination mais qui ne sont pas reconnus ou approuvés par les régulateurs étatiques ou fédéraux comme vaccins valides, selon le département de la santé.

Elle a administré 12 449 faux vaccins à environ 1 500 patients d’âge scolaire avant de soumettre des informations à la base de données de vaccination de l’État, affirmant que les enfants avaient reçu les vaccins requis contre la rougeole, les oreillons, la rubéole, la polio, la varicelle, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l’hépatite B et une foule d’autres maladies, a indiqué le département.

“En falsifiant intentionnellement les dossiers de vaccination des élèves, ce professionnel de la santé agréé a non seulement mis en danger la santé et la sécurité de nos communautés scolaires, mais a également miné la confiance du public”, a déclaré la commissaire à l’éducation de l’État, Betty A. Rosa, dans un communiqué. déclaration.

L’avocat de Breen a déclaré jeudi que sa cliente avait coopéré avec les enquêteurs, avait payé son amende et avait l’intention de se conformer à toutes les autres exigences de son accord avec les autorités sanitaires.

“Il suffit de dire que Mme Breen a fourni d’excellents services de sage-femme pendant de nombreuses années à de nombreuses familles, notamment à Long Island. Elle est maintenant vers la fin de sa carrière”, a écrit David Eskew dans un communiqué envoyé par courrier électronique. “De son point de vue, cette affaire est terminée et elle est maintenant en train de poursuivre sa vie.”

Dans le cadre du règlement, Breen a payé 150 000 $ sur les 300 000 $ d’amende, le reste étant suspendu à condition qu’elle se conforme aux lois sur la santé de l’État et qu’elle n’administre plus jamais de vaccins qui doivent être signalés à l’État, selon le ministère de la Santé. Il lui est également interdit de façon permanente d’accéder au système de dossiers de vaccination de l’État.

Erin Clary, porte-parole du ministère de la Santé, a déclaré jeudi que même si les parents et les tuteurs légaux avaient recherché et payé Breen pour ses services, ils n’étaient pas au centre de l’enquête de l’agence.

Les responsables de la santé de l’État affirment qu’ils sont actuellement en train d’informer des centaines de districts scolaires concernés.

Le directeur des enquêtes, Joseph Giovannetti, a qualifié l’affaire contre Breen de « première enquête du genre ».

« Toute personne impliquée dans la fraude à la vaccination est prévenue : éliminer, combattre et prévenir toutes les formes de fraude à la vaccination est une priorité absolue pour le Bureau des enquêtes, et nous continuerons à prendre des mesures coercitives contre tout contrevenant qui met en danger la santé de nos communautés. et abuse de nos systèmes de santé publique avec ce type d’activité illégale”, a-t-il déclaré dans un communiqué. déclaration.