Une sage-femme de New York est condamnée à une amende de 300 000 dollars après avoir donné à 1 500 enfants de faux dossiers de vaccin et distribué des pastilles homéopathiques contre la rougeole, les oreillons, la polio et la varicelle.

Une sage-femme new-yorkaise a été condamnée à une amende pour avoir créé de faux dossiers de vaccination d’environ 1 500 enfants et leur avoir administré des pastilles homéopathiques au lieu de vaccins.

Jeanette Breen, qui exploite Baldwin Midwifery à Long Island, doit payer 300 000 $ après qu’une enquête a révélé qu’elle avait violé la loi sur le registre de vaccination de l’État, selon le Département de la Santé de l’État de New York.

Tous les enfants concernés, concernant une période allant de juillet 2020 à décembre 2022, ne sont pas autorisés à fréquenter l’école tant qu’ils n’ont pas été vaccinés contre la rougeole, les oreillons, la rubéole, la polio, la varicelle, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l’hépatite B et bien d’autres. d’autres maladies.

Breen a donné à ses patients une série de pastilles orales homéopathiques qui n’ont pas été autorisées par la FDA ou le CDC, plutôt que de leur administrer des vaccins. Elle a administré un total de 12 449 fausses vaccinations à environ 1 500 enfants.

“Une fausse déclaration ou une falsification des dossiers de vaccination met des vies en danger et sape le système qui existe pour protéger la santé publique”, a déclaré le commissaire à la santé de l’État, le Dr James McDonald.

Le ministère de la Santé a déclaré que Breen avait commencé à administrer les granulés en septembre 2019, moins de trois mois après l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi de l’État mettant fin aux exemptions non médicales des exigences de l’État de New York en matière de vaccins dans les écoles.

Dans l’État de New York, les enfants fréquentant toutes les écoles, y compris les écoles publiques, privées et religieuses, doivent recevoir la quantité requise de doses de vaccins pour pouvoir y être scolarisés.

Le ministère de la Santé a déclaré que tous les enfants concernés doivent être pleinement à jour avec les vaccinations de leur groupe d’âge requis, ou en train de les recevoir, avant de pouvoir retourner à l’école.

“En falsifiant intentionnellement les dossiers de vaccination des étudiants, ce professionnel de la santé agréé a non seulement mis en danger la santé et la sécurité de nos communautés scolaires, mais a également miné la confiance du public”, a déclaré la commissaire nationale à l’éducation, Betty A. Rosa.

Le directeur des enquêtes, Joseph Giovannetti, a déclaré : « Cette mesure coercitive est le point culminant d’une enquête unique en son genre dans laquelle le Bureau des enquêtes du ministère, Division des affaires juridiques, a travaillé avec les experts en la matière du ministère pour découvrir un vaste stratagème. pour falsifier les vaccinations scolaires obligatoires.

« Toute personne impliquée dans la fraude à la vaccination est avertie : éliminer, combattre et prévenir toutes les formes de fraude à la vaccination est une priorité absolue pour le Bureau of Investigations, et nous continuerons à prendre des mesures coercitives contre tout contrevenant qui met en danger la santé de nos communautés. et abuse de nos systèmes de santé publique avec ce type d’activité illégale.

Breen a payé 150 000 $ sur les 300 000 $ d’amende et le reste sera suspendu tant qu’elle se conformera à toutes les autres exigences de son accord.

Elle ne doit plus jamais administrer de vaccins qui doivent être signalés à l’État et il lui est interdit de façon permanente d’accéder au système de dossiers de vaccination de l’État.

Breen a donné à ses patients une série de pastilles homéopathiques orales plutôt que des vaccins, puis a signalé à l’État que les enfants avaient reçu les vaccins requis.

Selon son site Web, Breen est diplômée du programme de sages-femmes de l’Université Columbia en 1984 et est autorisée à exercer à New York et au New Jersey.

L’avocat de Breen, David Eskew, a déclaré à DailyMail.com : « Il suffit de dire que Mme Breen a fourni d’excellents services de sage-femme pendant de nombreuses années à de nombreuses familles, en particulier à Long Island. Elle est maintenant vers la fin de sa carrière et c’est une personne privée qui n’a recherché et ne veut rechercher aucune publicité.

“De son point de vue, cette affaire est terminée, terminée et close et elle continue maintenant sa vie.”

Le ministère de la Santé a déclaré : « Breen avait l’habitude d’aider les patients à essayer d’éviter la vaccination obligatoire. Par exemple, à l’automne 2017, elle a rédigé une demande d’exemption au nom d’un patient qui devait être vacciné en vertu de la politique de vaccination contre la grippe d’un employeur.

Ils ont déclaré qu’à l’époque, Breen n’avait rencontré la patiente qu’une seule fois et avait fondé sa demande sur une grossesse sans complication.