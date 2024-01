Une sage-femme de New York a administré 12,5 000 faux vaccins à des enfants, y compris des Staten Islanders

STATEN ISLAND, NY — Le Département de la Santé de l’État de New York a annoncé avoir imposé une amende de 300 000 $ dans le cadre d’une stipulation et d’une ordonnance signées par une sage-femme de Long Island qui avait falsifié les dossiers de vaccination d’environ 1 500 enfants d’âge scolaire.

Jeanette Breen, une sage-femme agréée qui exploitait Baldwin Midwifery dans le comté de Nassau, a violé les Loi sur le registre de vaccination. Breen aurait administré 12 449 faux vaccins comme prétexte pour soumettre des informations falsifiées au système d’information sur les vaccinations de l’État de New York (NYSIIS).

“Une fausse déclaration ou une falsification des dossiers de vaccination met des vies en danger et sape le système qui existe pour protéger la santé publique”, a déclaré le commissaire à la santé de l’État, le Dr James McDonald. “Soyons clairs, le ministère de la Santé de l’État de New York prend cette question au sérieux et enquêtera et utilisera tous les outils d’application à sa disposition contre ceux qui ont commis de telles violations.”

Breen a commencé cette falsification des vaccinations au début de l’année scolaire 2019-2020, trois mois après que les exemptions non médicales n’étaient plus prises en compte pour les vaccinations scolaires obligatoires. Ce faisant, Breen a fourni aux patients le « Programme d’homéoprophylaxie d’immunité réelle », que le ministère de la Santé de l’État a décrit comme « une série de pastilles orales commercialisées par un homéopathe de l’extérieur de l’État comme alternative à la vaccination ». Ces granulés ne sont pas autorisés par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et ne sont pas non plus reconnus et approuvés par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ou le département de la santé de l’État.

Ces vaccinations frauduleuses n’incluaient pas les vaccinations contre la COVID, mais incluaient des vaccinations falsifiées pour les éléments suivants :

diphtérie

vaccin contenant l’anatoxine tétanique et vaccin contre la coqueluche (DTaP ou Tdap)

vaccin contre l’hépatite B

vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR)

vaccin contre la poliomyélite

vaccin contre la varicelle (varicelle)

vaccin conjugué contre le méningocoque (MenACWY)

doses de rappel de MenACWY

le vaccin conjugué contre Haemophilus influenzae de type b (HiB) et le vaccin conjugué contre le pneumocoque (PCV)

vaccin contre la grippe

vaccin contre l’hépatite A

Breen administré aux enfants dans tout l’État, jusqu’au comté d’Erie. Selon un rapport de BNC28 fausses vaccinations ont été administrées à des enfants à Staten Island, 113 à Brooklyn et 488 à Nassau.

Si les enfants touchés par cet incident souhaitent retourner à l’école, le ministère de la Santé a déclaré qu’ils doivent être parfaitement à jour de tous les vaccins requis, ou au moins être en train de recevoir les vaccins manquants.

“En falsifiant intentionnellement les dossiers de vaccination des étudiants, ce professionnel de la santé agréé a non seulement mis en danger la santé et la sécurité de nos communautés scolaires, mais a également miné la confiance du public”, a déclaré la commissaire à l’éducation de l’État, Betty A. Rosa. « Nous sommes heureux d’avoir travaillé avec nos partenaires gouvernementaux pour traduire ce malfaiteur en justice. Nous restons déterminés à maintenir les normes les plus élevées en matière de santé et de bien-être au sein de nos établissements d’enseignement.

Le règlement convenu par le ministère de la Santé et Breen comprend une pénalité de 300 000 $, une exclusion permanente du NYSIIS et l’obligation pour Breen de s’abstenir d’administrer un vaccin qui doit être à nouveau signalé au NYSIIS.

« Cette mesure coercitive est le point culminant d’une enquête unique en son genre dans laquelle le Bureau des enquêtes du Département, Division des affaires juridiques, a travaillé avec les experts en la matière du Département pour découvrir un stratagème généralisé visant à falsifier les vaccinations scolaires requises. » » a déclaré le directeur des enquêtes Joseph Giovannetti. « Nos remerciements au Département de l’Éducation de l’État de New York pour son aide. Toute personne impliquée dans la fraude à la vaccination est avertie : éliminer, combattre et prévenir toutes les formes de fraude à la vaccination est une priorité absolue pour le Bureau des enquêtes, et nous continuerons à prendre des mesures coercitives contre tout contrevenant qui met en danger la santé de nos communautés et abuse de nos systèmes de santé publique avec ce type d’activité illégale.