Une sage-femme de Long Island a administré des granulés à 1 500 enfants au lieu de vaccins

La déposition portait sur une affaire visant à savoir si une employée enceinte d’un hôpital devrait bénéficier d’une exemption d’une politique de vaccination obligatoire contre la grippe. Les Centers for Disease Control and Prevention recommandent aux femmes enceintes de se faire vacciner contre la grippe, mais Mme Breen a exprimé son scepticisme quant à leur sécurité et à leurs avantages pour les femmes enceintes.

“Eh bien, un médecin ne sait pas toujours ce qu’il y a de mieux”, a-t-elle déclaré.