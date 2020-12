Sarah Hogg (photo) a admis avoir causé des blessures graves par conduite dangereuse

Une sage-femme qui a écrasé sa voiture en état d’ivresse contre un adolescent sera autorisée à retourner à sa profession après une suspension après avoir exprimé ses profonds remords.

Sarah Hogg a pris le volant, malgré le double de la limite de consommation d’alcool après avoir célébré son 50e anniversaire et perdu le contrôle du Honda CR-V.

Elle a percuté Alex Moffitt, 17 ans, le jetant à environ 12 pieds dans une clôture sur Kenyons Lane à Lydiate, Merseyside.

Hogg, de Maghull, a admis avoir causé des blessures graves par conduite dangereuse et conduite avec excès d’alcool, et a été emprisonné pendant 12 mois en décembre de l’année dernière.

Elle a purgé environ la moitié de sa peine avant d’être libérée sous licence et l’affaire a été renvoyée à une audience avec le régulateur, le Nursing and Midwifery Council (NMC).

Ils ont le pouvoir de demander la radiation d’un comité indépendant pour les infirmières et les sages-femmes.

Le talentueux footballeur et joueur de cricket Alex Moffitt (photo) a été blessé, notamment une fracture du crâne, des saignements au cerveau, des vertèbres endommagées et des ligaments du genou déchirés

Selon une décision publiée par le panel, Hogg a accepté qu’elle soit montée dans sa voiture après la fête pour « s’échapper » après s’être disputée avec son mari parce qu’il était parti sans elle.

Au cours de l’audience, la formation a noté les «remords considérables» de Hogg et une description «détaillée» de la façon dont elle éviterait une répétition de l’infraction.

Cependant, il a également souligné que l’incident devrait être marqué d’une suspension en raison des graves conséquences pour Alex et de l’impact sur la réputation de la profession.

Hogg a été suspendu de ses fonctions d’infirmière ou de sage-femme pendant neuf mois.

L’accident du 23 mars 2019 a laissé le talentueux footballeur et joueur de cricket Alex avec des blessures, notamment une fracture du crâne, des saignements au cerveau, des vertèbres endommagées et des ligaments du genou déchirés.

Après un traitement qui lui a sauvé la vie, il a subi une physiothérapie exténuante et d’autres interventions chirurgicales, mais on pense qu’il progresse bien.

Le panel a enregistré que depuis sa sortie de prison, Hogg travaillait comme aide-soignante enregistrée dans une maison résidentielle, mais souhaitait retourner voir une sage-femme si elle y était autorisée.

Hogg a percuté Alex en le jetant à environ 12 pieds dans une clôture sur Kenyons Lane à Lydiate, Merseyside (photo)

Le panel, composé des infirmières autorisées Clive Chalk et Yvonne O’Conner, et du membre non professionnel John McGrath, s’est arrêté avant de radier Hogg du registre.

Il disait: «Votre conviction est née d’actions dans votre vie privée qui ne sont pas liées à votre pratique clinique.

« Bien que votre victime ait subi des blessures graves et importantes, il n’y a aucune preuve devant ce panel que vos actions du 23 mars 2019 ont mis les patients en danger.

Elle est toujours sous conditions de licence jusqu’à l’expiration de sa peine le 16 décembre.