Une sage-femme condamnée à une amende pour avoir falsifié les dossiers de vaccination et donné des granulés aux enfants à la place

Une sage-femme new-yorkaise a été condamnée à une amende de 300 000 dollars pour avoir administré des pastilles homéopathiques à 1 500 enfants au lieu des vaccins requis contre des maladies comme l’hépatite, la rougeole et la polio.

La penalité, annoncé par le ministère de la Santé de l’État mercredi, est intervenue après qu’une enquête a révélé que Jeanette Breen avait saisi près de 12 500 faux dossiers de vaccins dans le système d’information sur la vaccination de New York depuis 2019.

Il s’agit du premier règlement de ce type visant à créer de faux dossiers de vaccination, a indiqué le ministère.

Les granulés administrés par Breen ont été pris par voie orale en série et fournis par un homéopathe de l’extérieur de l’État, a indiqué le département dans un communiqué. Ils ne sont pas approuvés par la Food and Drug Administration ou les Centers for Disease Control and Prevention en tant qu’agent immunisant.

Erin Clary, responsable de l’information publique au ministère de la Santé de New York, a déclaré que la nature du stratagème suggère que les parents ou tuteurs des enfants concernés « ont recherché et payé Breen en lien avec les vaccinations et les dossiers de vaccination de leurs enfants », mais que les parents ou tuteurs ont été ne fait pas l’objet de l’enquête.

Breen a déclaré à NBC News qu’elle n’avait aucun commentaire. Son avocat, David Ekew, a écrit dans un courriel que lorsque Breen a été informée de l’enquête, elle “avait pleinement coopéré”.

“Elle a payé l’amende, a conclu les stipulations du règlement et a l’intention de se conformer pleinement aux exigences de l’accord. De son point de vue, cette affaire est terminée, réglée et close et elle continue désormais sa vie”, a déclaré Ekew. dit.

Les enfants dont les dossiers de vaccination ont été falsifiés étaient âgés d’environ 4 à 18 ans et fréquentaient 300 écoles différentes, principalement à Long Island où Breen exerçait. Leurs carnets de vaccination ont été annulés, ils devront donc recevoir tous les vaccins requis avant de retourner en classe.

Aucun des faux enregistrements ne concernait les vaccins Covid. La liste comprenait plutôt le tétanos, l’hépatite B, la varicelle et le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR), entre autres.

Selon la loi, l’État de New York exige que les prestataires de soins de santé soumettent des informations précises sur la vaccination à son système de vaccination. En 2019, l’État a supprimé les exemptions religieuses et autres exemptions non médicales aux obligations de vaccination pour les écoliers, à la suite d’une série d’épidémies majeures de rougeole qui ont rendu malade. plus de 1 100 personnes. Le projet de falsification de Breen semble avoir commencé plusieurs mois après le changement des règles de New York.

Actuellement, une épidémie de rougeole à Philadelphie a conduit à diagnostiquer neuf personnes. Aucun n’était immunisé, ce qui signifie qu’ils n’avaient jamais été vaccinés ou n’avaient jamais contracté la rougeole auparavant.

Le Dr Arthur Caplan, chef de la division d’éthique médicale à la NYU Grossman School of Medicine, a déclaré qu’il avait entendu parler de Breen avant l’annonce de la sanction, car son nom était mentionné dans des groupes Facebook où les utilisateurs discutaient de la manière d’éviter les exigences de vaccination.

Recommandé

“J’ai vu des gens dire : ‘Si vous voulez éviter la vaccination tout en pouvant envoyer vos enfants à l’école, allez ici'”, a déclaré Caplan. “En mentant, elle a exposé tant de personnes à des risques de maladies transmissibles.”

Breen a payé 150 000 $ de son amende. Le reste a été suspendu, sous réserve de son respect des lois de l’État et des termes de l’accord, qui lui interdit d’accéder au système d’information sur la vaccination de l’État de New York et d’administrer tout vaccin qui y serait signalé.

Mais Caplan a déclaré que l’État devrait aller plus loin.

“Elle a été reconnue coupable et condamnée à une énorme amende pour avoir menti et encouragé le charlatanisme, donc son permis devrait être retiré”, a-t-il déclaré. “Elle est malhonnête et met des innocents en danger.”

Eskew n’a pas commenté la question de savoir si Breen devait perdre son permis.

Le Département de l’Éducation de l’État de New York, chargé de poursuivre les fautes professionnelles parmi les professionnels de la santé – y compris la perte d’une licence – a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter le cas de Breen pour des raisons de confidentialité.

L’Association des sages-femmes agréées de l’État de New York a dénoncé la fraude vaccinale dans un communiqué, affirmant qu’elle s’oppose à “toute action qui nuit au public et se tient fermement contre les cas aberrants de notre profession qui opèrent en dehors des normes cliniques et morales”.

“Nous espérons que les récents reportages concernant une sage-femme de l’État de New York ne porteront pas atteinte au travail vital que plus d’un millier de sages-femmes de l’État de New York accomplissent chaque jour”, ajoute-t-il.

Bien que la sanction de Breen soit une première à New York, un médecin californien a été arrêté en 2021 pour falsification de carnet de vaccination contre le Covid après avoir administré des pastilles homéopathiques similaires.