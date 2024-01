Une sage-femme condamnée à une amende de 300 000 dollars pour avoir falsifié les dossiers de vaccination de centaines d’enfants d’âge scolaire

Une sage-femme du comté de Nassau, dans l’État de New York, est accusée d’avoir falsifié les dossiers de vaccination de près de 1 500 enfants.





Une sage-femme du comté de Nassau a été condamnée à une amende de 300 000 dollars pour avoir créé de faux dossiers de vaccination pour environ 1 500 enfants d’âge scolaire dans tout l’État de New York.

Le programme de vaccination a débuté au début de l’année scolaire 2019-2020, trois mois après la suppression en juin 2019 des exemptions non médicales pour les vaccinations scolaires obligatoires, selon un rapport. Communiqué de presse du Département de la Santé de l’État de New York Mercredi.

Jeannette Breen, une sage-femme agréée qui dirigeait Baldwin Midwifery, a fourni aux enfants une série de pastilles orales homéopathiques au lieu des vaccins requis, puis a falsifié leurs dossiers de vaccination, indique le communiqué du ministère de la Santé.

Les pellets, présentés comme une alternative à la vaccination, ne sont « ni autorisés par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, ni approuvés par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ou le ministère » de la Santé en tant qu’immunisation, selon le libérer.

Breen a administré les granulés comme substitut aux vaccins contre la diphtérie, l’hépatite B, la rougeole, les oreillons, la polio, la rubéole et d’autres maladies, ont indiqué des responsables.

“Breen a administré 12 449 faux vaccins à environ 1 500 patients d’âge scolaire comme prétexte pour soumettre de fausses informations au système d’information sur la vaccination de l’État de New York (NYSIIS)”, indique le communiqué.

Le programme, qui concernait des enfants de tout l’État, dont la majorité venait de Long Island, a entraîné l’annulation de leurs cartes de vaccination, selon le communiqué.

“Tous les enfants concernés doivent être parfaitement à jour avec tous les vaccins adaptés à leur âge, ou être en train de recevoir les vaccins manquants, avant de pouvoir retourner à l’école”, indique le communiqué.

Breen a payé 150 000 $ sur l’amende convenue de 300 000 $. L’accord « exige que Breen n’administre plus jamais de vaccin qui doit être signalé » au système d’information sur la vaccination de l’État de New York et qu’elle soit définitivement exclue d’y accéder, selon le communiqué.

Le reste de l’amende sera suspendu si Breen se conforme à certaines stipulations, notamment s’abstenir d’administrer des vaccins et ne participer à aucun programme ou tenter de déformer les dossiers de vaccination, indique le communiqué.

Le Département de l’Éducation de l’État de New York, qui délivre les licences aux sages-femmes, « a le pouvoir de poursuivre les accusations de faute professionnelle contre la licence de Breen », selon le communiqué.

“En falsifiant intentionnellement les dossiers de vaccination des étudiants, ce professionnel de la santé agréé a non seulement mis en danger la santé et la sécurité de nos communautés scolaires, mais a également miné la confiance du public”, a déclaré la commissaire à l’éducation de l’État, Betty Rosa, dans le communiqué.

Le commissaire à la santé de l’État, le Dr James McDonald, a ajouté que la fausse déclaration et la falsification des dossiers de vaccination « mettent des vies en danger ».

“Soyons clairs, le Département de la Santé de l’État de New York prend cette question au sérieux et enquêtera et utilisera tous les outils d’application à sa disposition contre ceux qui ont commis de telles violations”, a déclaré McDonald.