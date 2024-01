Une sage-femme a falsifié les dossiers de vaccination de 1 500 écoliers, selon le département de la santé de New York

Une sage-femme de Long Island est accusée d’avoir falsifié la vaccination de plus de 1 000 écoliers de l’État de New York, dont la plupart sont originaires de la région métropolitaine de New York, a annoncé mercredi le département de la santé de l’État.

L’État a allégué que la sage-femme Jeannette Breen avait falsifié les dossiers de vaccination d’environ 1 500 enfants dans tout l’État au début de l’année scolaire 2019-2020. Breen a été pénalisé de 300 000 dollars et interdit définitivement d’administrer des vaccins devant être déclarés à l’État, ont indiqué des responsables.

“Le ministère de la Santé de l’État de New York prend cette question au sérieux et enquêtera et utilisera tous les outils d’application à sa disposition contre ceux qui ont commis de telles violations”, a déclaré James McDonald, le commissaire à la santé de l’État, dans un communiqué.

Bien que le ministère de la Santé ait refusé de préciser quelles écoles étaient concernées en raison de problèmes de confidentialité, 300 écoles dans tout l’État ont été informées mercredi matin – la plupart de ces enfants étant originaires de Long Island, de New York et de la basse vallée de l’Hudson, ont déclaré les responsables de la santé de l’État. Les étudiants du comté d’Erie – situé à environ 400 miles du cabinet de Breen à Long Island – faisaient également partie de ceux qui ont été touchés.

“En falsifiant intentionnellement les dossiers de vaccination des étudiants, ce professionnel de la santé agréé a non seulement mis en danger la santé et la sécurité de nos communautés scolaires, mais a également miné la confiance du public”, a déclaré Betty Rosa, commissaire à l’éducation de l’État, dans un communiqué.

L’État a déclaré que les fabrications incluaient des enregistrements de vaccins contre la polio, la varicelle, la rougeole, les oreillons et la rubéole, mais excluaient les vaccinations contre le COVID-19. Les étudiants doivent prouver qu’ils ont reçu les vaccins manquants ou qu’ils sont en train de les obtenir avant de pouvoir retourner à l’école.

Les responsables de la ville et de l’État n’ont pas précisé dans l’immédiat combien d’écoliers étaient concernés à New York, ni s’ils fréquentaient ou non les écoles publiques.

Breen n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les vaccinations scolaires ont été un point chaud dans l’État de New York ces dernières années. L’État a supprimé les exemptions religieuses non médicales aux vaccinations scolaires obligatoires en 2019, provoquant un tollé de la part des militants anti-vaccins et de certains parents.

Les parents des écoliers concernés auraient recherché et payé Breen pour qu’il se soustrait aux exigences de vaccination de l’État peu de temps après la fin des exemptions religieuses, selon le ministère de la Santé.

Breen, qui ne disposait pas des approbations et autorisations fédérales nécessaires, est également accusé d’avoir administré aux étudiants une substance orale sous forme de « pellets », commercialisée de manière inappropriée comme alternative à la vaccination.

Breen a payé la moitié de l’amende de l’État et sera exonérée du reste des paiements si elle respecte tous les termes de l’accord, que les responsables de l’État n’ont pas rendus publics.