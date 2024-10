Une saga Mad Max obtient une date de sortie OTT

Le spin-off et une préquelle de Mad Max : La route de la fureur (2015), Furiosa : Une saga Mad Max est prêt à être présenté en première au cinéma Jio le 23 octobre. Mettant en vedette Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth dans les rôles principaux, le film est sorti en salles le 23 mai et a reçu des critiques positives.

Furiosa : Une saga Mad Max est le cinquième film de la Mad Max franchise. Le film est réalisé par George Miller, qui avait auparavant réalisé les deuxième et troisième volets de la franchise. Miller a également écrit le scénario avec Mad Max : La route de la fureur co-scénariste Nico Lathouris.

Dans Furiosa : Une saga Mad MaxAnya incarne la jeune version du personnage de Charlize Theron dans Fury Road. Situé des années avant les événements de Route de la fureurle film suit la vie du personnage principal pendant plus d’une décennie, depuis son enlèvement par les forces du seigneur de guerre Dementus (Chris Hemsworth) jusqu’à son ascension au rang d’Imperator.

Furiosa : Une saga Mad Max met également en vedette Tom Burke et Daniel Webber. Nathan Jones et Angus Sampson reprennent leurs rôles de Rictus Erectus et The Organic Mechanic de Route de la fureur.