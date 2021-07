« Une sacrée victoire »: un choc énorme aux Jeux olympiques alors que la France inflige sa première défaite aux États-Unis en 17 ans, mettant ainsi fin à une série de 25 matchs de victoires en basket-ball masculin

Le basketball masculin des États-Unis vient de perdre aux Jeux olympiques pour la première fois depuis 2004 et honnêtement, ils ont été battus par une meilleure équipe. les jours où il fallait juste se présenter et faire le ramassage et demander à l’autre équipe de demander des photos après avoir été épilé par 40 sont révolus.

– Rob Perez (@WorldWideWob) 25 juillet 2021