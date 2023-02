Une Russe ronge le doigt d’une Britannique avec rage

Une mauvaise gestion de la colère peut conduire à des scénarios problématiques et une femme russe en Thaïlande a prouvé que c’était vrai en mâchonnant le doigt d’une femme britannique et en le recrachant. Ce qui s’est passé, c’est que la Britannique, qui a été identifiée comme étant Angelina H, promenait son chien avec un ami allemand sur une plage de l’île de Ko Pha Ngan lorsqu’ils sont tombés sur un pouf inoccupé et ont décidé de faire une pause samedi. Mais une femme russe nommée Vavara G voulait le fauteuil poire pour elle-même, à cause de quoi une bagarre a éclaté entre les deux femmes. Un serveur du club de Koh Raham Beach est intervenu et a permis à Angelina de prendre le sac de haricots avec son amie allemande Monika Sozanka.

Les deux amis pensaient que la bagarre était terminée mais Vavara, 32 ans en colère, avait d’autres plans. Elle a attaqué Angelina et a mordu le bout de son majeur. Sozanska, une ancienne escrimeuse allemande aux Jeux olympiques de Londres en 2012, a déclaré à un média allemand que la femme russe était « devenue folle » et avait mâché le majeur de son amie.

L’homme de 39 ans a déclaré dans le communiqué: “Il était 13h30 samedi lorsque nous et le chien d’Angelina cherchions une place au club de plage de Koh Raham pour profiter d’une noix de coco fraîche. Ensuite, nous avons remarqué un pouf vide à côté d’un jeune couple. Après l’intervention du serveur, Vavara G a couru vers Angelina et l’a attaquée, elle et son chien, avant de riposter. Elle a en outre révélé qu’Angelina l’avait frappée au front, après quoi Vavara avait brièvement disparu mais était revenue plus en colère. « Elle a attrapé la main d’Angelina et l’a mordue. Puis elle a craché la phalange mordue et a souri », a-t-elle révélé. Sozanska a déclaré que cela ressemblait à une scène “sortie d’un film d’horreur” et a révélé que le sang éclaboussait partout.

Sozanka a trouvé le bout du doigt dans le sable et a consolé son amie alors qu’elle était en état de choc. Pendant ce temps, Vavara et son amie anonyme ont tenté de fuir les lieux mais ont été appréhendées par des policiers patrouillant dans le secteur.

Les médecins essaient maintenant de sauver le doigt de l’amputation en utilisant une procédure spéciale appelée emballage.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici