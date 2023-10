WATERTOWN, NY (AP) — L’état d’urgence a été décrété jeudi dans un comté du nord de l’État de New York, où se trouve la base militaire américaine de Fort Drum, à la suite d’une rupture majeure d’une conduite d’eau qui a laissé des dizaines de milliers de personnes sans eau.

Le lieutenant-gouverneur Antonio Delgado a déclaré que 32 000 gallons (121 000 litres) d’eau potable provenant de six des stocks régionaux de l’État, ainsi que 11 camions-citernes, une équipe de gestion des incidents et d’autres membres du personnel, étaient déployés à Watertown, une communauté de plus de 24 500 personnes situées à plus de 275 kilomètres au nord-ouest d’Albany.

Les petites communautés voisines ont également été touchées par la pénurie d’eau. Les autorités ont déclaré qu’au total, plus de 45 000 personnes avaient été touchées.

« Nous sommes ici avec vous et nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir que nous résolvons ce problème le plus rapidement possible », a déclaré Delgado lors d’un point de presse en soirée.

Il a été rejoint par d’autres dirigeants de l’État et locaux, ainsi que par des responsables de Fort Drum, qui a également fourni à la communauté des milliers de gallons d’eau potable provenant de son propre système, avec la promesse d’en fournir davantage si nécessaire.

Le maire de Watertown, Jeffrey Smith, a déclaré qu’un morceau de canalisation de 3,6 mètres de long provenant de l’usine de traitement des eaux de la ville, probablement vieille d’environ 50 ans, s’était fendu mercredi soir. Il a déclaré qu’après la réparation de la tuyauterie jeudi soir, les travailleurs commenceront à pressuriser le système, un processus qui pourrait prendre de 24 à 36 heures. Smith a averti que davantage de bris d’eau pourraient se produire, étant donné l’âge de certaines parties du système d’eau.

« Nous espérons que d’ici samedi, dimanche au plus tard, les réservoirs et le système seront remplis, puis deux à trois jours plus tard, vous devrez faire bouillir l’eau », a déclaré Smith, estimant que les gens devront faire bouillir l’eau pendant 48 à 72 heures.

Plusieurs stations d’eau ont été installées à Watertown où les résidents peuvent obtenir de l’eau en bouteille et en conserve, ainsi que remplir leurs propres conteneurs. De l’eau potable et non potable est disponible.

Le district scolaire de Watertown City sera fermé vendredi.

The Associated Press