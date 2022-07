Une rupture d’anévrisme cérébral a été le signal d’alarme qui a changé ma vie

Cette chronique à la première personne est rédigée par Roxanne Beaubien, écrivaine, étudiante et communicatrice d’entreprise basée à London, en Ontario. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions .

“J’étais au match de football et le ballon m’a touché à la tête.”

Je suis allongé dans un lit de soins intensifs à l’hôpital de l’Université de l’Alberta, la tête enveloppée de bandages, des tubes passant dans chaque bras. Mes amis rient. De toute évidence, ils en savent plus que moi. Trois jours s’étaient écoulés depuis que j’étais entré dans la cuisine pour parler à mon colocataire d’un étrange pop à l’arrière de ma tête avant que je ne m’évanouisse sur le sol.

Juin 2022 marque le 35e anniversaire de mon réveil dans ce lit de soins intensifs à Edmonton.

Cela fait 35 ans que je souffre de maux de tête, de sensations étranges sur le côté droit de mon corps et de mots perdus.

Trente-cinq ans depuis qu’un doux pop dans ma tête a changé le cours de ma vie.

À 20 ans, je venais à peine d’obtenir mon diplôme d’études secondaires et je n’avais aucune direction ni ambition. Je me contentais de travailler dans un hôtel et de vivre pour faire la fête. Après la rupture de mon anévrisme cérébral, je suis devenue une femme déterminée à prouver que mon cerveau fonctionnait toujours et que j’avais beaucoup à offrir. Au lieu de me contenter de vivre une vie gâchée, je voulais une vie qui valait la peine d’être vécue.

Beaubien a célébré son 18e anniversaire à Edmonton. (Soumis par Roxanne Beaubien)

Le jour de l’anévrisme — avant le vide de trois jours — c’était une glorieuse journée du début de juin en 1987. Un grand ciel albertain, sans nuages, lumineux et oh, si bleu. Un quart de travail de huit heures derrière la réception du Convention Inn, puis une soirée entre amis. Juste une autre journée type.

Typique, sauf pour le martèlement dans ma tête alors que je rentrais chez moi à Sherwood Park et l’étrange besoin de me vernir les ongles avant de reprendre l’autoroute vers Edmonton pour une nuit de beuverie.

“Je vais être en retard”, ai-je dit à mon amie Patty, expliquant mon besoin de vernis à ongles via le récepteur du téléphone attaché au mur de la cuisine. “Je n’ai aucune idée pourquoi mais je dois juste le faire.”

Le vernis rose clair correspondait étroitement à la couleur du lavabo de la salle de bain à côté duquel mon pied était appuyé lorsque j’ai commencé à peindre. Avec le recul, ce n’était pas un moment spectaculaire – il n’y avait pas de douleur lancinante, pas d’étoiles filantes dans ma vision, rien qu’un léger pop à l’arrière de ma tête.

“Asseyez-vous. Je vais chercher vos chaussures.” Ma colocataire, Joanne, était calme quand je suis entré dans la cuisine et lui ai dit ce qui s’était passé. “Nous allons à l’hôpital.”

Et puis la noirceur.

Noirceur jusqu’à trois jours plus tard, lorsque je me suis retrouvé à parler d’un match de football qui n’avait jamais eu lieu.

J’ai appris que la petite pop douce était l’éclatement d’un vaisseau sanguin sur le cercle de Willis – une jonction d’artères au milieu du cerveau qui assure le flux sanguin vers les parties avant et arrière du cerveau. Au cours de ces trois jours d’obscurité, j’ai subi une intervention chirurgicale d’urgence pour un anévrisme de baie rompu – une forme d’anévrisme intracrânien qui provoque le déplacement du sang dans le cerveau.

Un anévrisme survient lorsqu’une partie de la paroi d’une artère s’affaiblit, l’amenant à s’élargir ou à se gonfler. Alors que la plupart sont petits et peuvent exister sans causer de symptômes, la Brain Aneurysm Foundation énumère les symptômes pour lesquels une aide médicale doit être recherchée immédiatement. Si un anévrisme cérébral se rompt, il s’avérera mortel dans environ 50 % des cas et causera des lésions cérébrales permanentes chez environ 66 % des survivants.

Pendant 17 jours, j’ai été aux soins intensifs, entouré de machines parsemées de lumières comme celles accrochées à un sapin de Noël. Ils bipaient sans cesse et hurlaient périodiquement, comme lorsque j’ai souffert de spasmes qui m’ont empêché de bouger la moitié de mon corps et de parler dans un fouillis de mots bizarres. Je ne pouvais que regarder les infirmières et les médecins piquer, pousser et administrer des médicaments. Je ne pouvais que regarder dans la terreur totale que ce moment serait mon dernier.

Tout comme j’ai eu du mal à apprendre le nom de mon médecin – “Dites simplement ES-pin-NOSE-a”, a expliqué l’infirmière – j’ai eu du mal à comprendre ce qui s’était passé.

Anévrisme est un mot que je n’avais jamais entendu auparavant et que j’ai encore du mal à épeler. on m’a dit que certaines personnes comme moi mourront, certaines auront une déficience ou un handicap neurologique permanent, et certaines s’en iront tout simplement. Je suis tombé entre les deux derniers. Je suis parti sur mes deux pieds mais je n’ai plus jamais été le même.

Six mois après l’anévrisme cérébral, Beaubien s’est inscrit au Northern Alberta Institute of Technology et a obtenu un diplôme en commerce en 1991. (Soumis par Roxanne Beaubien)

Pendant des mois, les phrases étaient confuses, les mots dans le désordre ou perdus pour moi quand j’en avais besoin. Même maintenant, lorsque je suis stressé ou épuisé, la lutte avec les mots refait surface – ironique, étant donné qu’aujourd’hui ma carrière consiste à enchaîner les mots dans des phrases appropriées.

Mais je fais partie des chanceux. J’ai eu la chance de construire une vie qui n’était pas centrée sur ma prochaine soirée à faire la fête.

Mon père et ma belle-mère m’ont accueilli chez eux et ont pris soin de moi. Je serai éternellement reconnaissante pour leur amour et leur soutien pendant une période remplie de douleur, de confusion et de frustration.

Beaubien, photographiée en train d’interviewer le politicien canadien Jean Charest lors de la campagne électorale fédérale de 1997, a eu des difficultés avec ses compétences linguistiques après son anévrisme. (Soumis par Roxanne Beaubien)

Six mois plus tard, j’ai commencé des cours du soir dans le programme commercial du Northern Alberta Institute of Technology, où je me suis impliqué dans le gouvernement étudiant et j’ai développé un intérêt pour les médias. Par la suite, j’ai obtenu un baccalauréat spécialisé en communications de l’Université de Calgary, puis une maîtrise en journalisme de l’Université Western, ce qui m’a finalement permis de décrocher un emploi au Presse gratuite de Londres où j’ai été journaliste pendant cinq ans. J’ai ensuite évolué vers la communication d’entreprise, principalement dans les secteurs de la police et de la charité.

En juin, alors que je commençais un programme de maîtrise en écriture créative non romanesque, je n’ai pas pu m’empêcher de réfléchir à l’impact de cette soft pop.

Il y a trente-cinq ans, j’étais un gâchis sans direction ni avenir. Aujourd’hui, je suis reconnaissant pour ce qui s’est avéré être le coup de pied dans les fesses dont j’avais besoin pour construire une vie.