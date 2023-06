Une rumeur de dernière minute prétend que le prochain casque Apple AR / VR pourrait commencer à 1 999 $

Avec seulement quelques heures avant qu’Apple ne lance la WWDC23, où le fabricant d’iPhone devrait dévoiler son casque de réalité mixte AR/VR, une rumeur de dernière minute prétend que le nouvel appareil pourrait commencer à 1 999 $, inférieur à ce qui était prévu auparavant.

La rumeur, qui devrait être pris avec un grain de sel, contredit tous les rapports précédents qui suggéraient que le casque coûterait environ 3 000 $bien au-dessus du prix des appareils concurrents qui commencent à partir de 300 $.

La rumeur (via MacRumeurs) repris par le compte de l’agrégateur d’actualités « yeux1122 » sur le blog coréen Naver dit « Le modèle Apple Reality Pro AR / VR a plusieurs options, et il y a des rumeurs selon lesquelles le prix d’usine commencera à 1 999 $. »

Selon le rapport, Apple prévoit de futures démos tout au long de l’été. Lorsqu’il présentera l’appareil aujourd’hui, le fabricant d’iPhone se concentrera sur FaceTime immersif dans la réalité virtuelle, le contenu Apple TV + et les jeux.

Le casque AR / VR d’Apple fait depuis longtemps l’objet de rumeurs, avec cela entendu que l’appareil comportera un « design incurvé non conventionnel » fait d’un mince morceau de verre incurvé.

En 2021, nous avons vu The Information publie un croquis du prochain casque, affirmant avoir vu des images internes secrètes d’une source anonyme « ayant une connaissance directe » du développementsignalant que l’appareil offrira une « visière élégante et incurvée attachée au visage par un matériau en maille et des bandeaux interchangeables ».

Créateur de concepts Ian Zelbo a publié des visuels montrant à quoi ressemblera probablement le nouveau casque d’Apple basé sur des informations divulguées antérieurement, avec un bandeau réglable de style Apple Watch et un coussin en maille rappelant les AirPods Max pour un confort autour des yeux du porteur.

Image: Ian Zelbo