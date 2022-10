Une ruée vers le sucre de bonbons d’Halloween peut détruire votre sommeil. Voici quoi faire

Que vous mangiez vos restes de bonbons, que vous en preniez en cachette dans le stock d’Halloween de votre enfant ou que vous ayez votre propre stock de friandises que vous économisez pour grignoter, il est difficile de refuser les sucreries à cette période de l’année. Bien que cela fasse une bonne collation ou un bon dessert pour regarder un film, manger trop de sucreries trop près de l’heure du coucher peut nuire à votre sommeil et rendre plus difficile l’assoupissement.

Avoir une poussée d’énergie alors que vous devriez vous détendre est contre-productif pour une bonne nuit de repos, ce qui peut vous laisser étourdi ou pas reposé le lendemain matin.

Si vous (ou vos enfants) vous êtes offert votre juste part de bonbons d’Halloween, de pommes au caramel et de pain à la citrouille cette fête, voici quelques trucs et astuces pour favoriser la somnolence pendant une ruée vers le sucre.

Pour plus d’aide pour s’endormir, voici six façons de s’endormir plus rapide et comment lutter contre l’anxiété la nuit.

Pourquoi le sucre affecte le sommeil

UN étude 2019 menée par l’American Journal of Lifestyle Medicine a révélé que ceux qui mangent de grandes quantités de sucre éprouvent de l’agitation et un sommeil moins profond la nuit. Le sucre et le sirop de maïs à haute teneur en fructose présents dans les bonbons peuvent également augmenter considérablement la glycémie, vous donnant ce qui ressemble à une poussée d’énergie qui rend plus difficile l’endormissement.

Le sucre peut aussi retarder la production naturelle de mélatonine de votre corps, une hormone qui joue un rôle dans votre cycle veille-sommeil et favorise la somnolence. En conséquence, votre dent sucrée de fin de soirée peut être un gros perturbateur pour vous ou l’heure du coucher de votre enfant.

Comment dormir après trop de sucre

Mangez des protéines avec vos sucreries

Lorsque vous avez la dent sucrée, associez vos sucreries à un côté protéiné pour aider à compenser votre ruée vers le sucre. Manger des protéines peut aider votre corps à produire plus d’orexine, une hormone qui régule l’appétit et le sommeil, et aider à contrer une augmentation de la glycémie.

Prendre un bain chaud

Steven Errico/Getty Images



Votre température centrale chute naturellement pendant les premiers stades du sommeil. Pour le corps, cette baisse de température est un signal de repos. Prendre un bain chaud et heure et demie avant de se coucher peut aider à déclencher votre système de thermorégulation, favorisant une meilleure circulation sanguine du tronc vers les mains et les pieds. Cela aide à abaisser la température corporelle et à éliminer la chaleur corporelle, ce qui aide à signaler à votre corps qu’il est temps d’aller au lit. C’est aussi un bon conseil pour les parents qui essaient d’empêcher leurs petits monstres de rebondir sur les murs.

Essayez un somnifère naturel

Les somnifères naturels comme la tisane, l’huile de CBD et les huiles essentielles favorisent la relaxation et peuvent vous aider à vous détendre afin que vous vous sentiez mieux préparé pour vous préparer au lit.

Optimisez votre maison et votre chambre pour dormir

L’environnement de votre maison peut avoir un impact sur la qualité de votre sommeil, alors assurez-vous que votre environnement travaille avec vous pour vous aider à mieux dormir :

Baisser ou tamiser les lumières dans votre maison pour l’assombrir et signaler à votre corps qu’il est temps d’aller au lit. Notre rythme circadien est fortement influencé par la lumière et l’obscurité, et votre corps produira plus mélatonine dans des conditions de faible luminosité.

dans votre maison pour l’assombrir et signaler à votre corps qu’il est temps d’aller au lit. Notre rythme circadien est fortement influencé par la lumière et l’obscurité, et votre corps produira plus dans des conditions de faible luminosité. Assurez-vous d’avoir un matelas confortable vous avez vraiment hâte de grimper et de vous rentrer dedans. Le profil de fermeté doit convenir à votre position de sommeil et la construction doit s’adapter à votre morphologie.

vous avez vraiment hâte de grimper et de vous rentrer dedans. Le profil de fermeté doit convenir à votre position de sommeil et la construction doit s’adapter à votre morphologie. Éloignez-vous des appareils électroniques une heure et demie avant de se coucher. La technologie comme votre téléviseur, votre ordinateur portable et votre téléphone omet une lumière bleue qui peut retarder la production de mélatonine de votre corps.

Si vous avez généralement du mal à dormir, avec ou sans sucre, consultez notre article qui liste 27 astuces pour mieux dormir et les meilleures poses de yoga à essayer avant de se coucher.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.