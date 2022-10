Une rue mexicaine où la gravité ne semble pas fonctionner

Au Mexique, il y a un endroit où la force gravitationnelle ne semble pas fonctionner. Ou alors il semble. Les vidéos d’une rue qui défie la loi de la gravité ont émerveillé les internautes. Un utilisateur d’Instagram a affirmé avoir “trouvé un endroit au Mexique où les lois de la physique sont enfreintes”.

Regardez-le ici :

Maintenant, même si cela semble incroyable et fou, passons aux faits pour connaître le mystère qui se cache derrière.

La vidéo, en réalité, provient d’un parc d’illusions créé par l’homme appelé Xenses situé à Cancun, une petite ville du Mexique. À première vue, l’endroit ressemble à une jolie petite ville. Cependant, quand vous regardez à nouveau, les lois de la gravité semblent être « brisées » dans la région.

Le phénomène fonctionne comme ceci : il s’agit d’une colline de gravité artificielle où l’esprit est trompé par la disposition des terres environnantes qui donne une illusion d’optique, faisant apparaître une pente descendante vers le haut. Ce qui ressemble à une descente est en montée.

Ainsi, l’eau, au lieu de rouler vers le bas comme on pourrait s’y attendre, semble remonter. Il en va de même pour les bâtiments et tout le monde est debout et marche, ce n’est qu’une illusion.

