Une rue abandonnée révélée dans des photos étranges avec des maisons vides laissées à pourrir à quelques mètres de l’autoroute très fréquentée

Des images EERIE ont révélé une rue abandonnée remplie de maisons en décomposition à quelques mètres d’une autoroute très fréquentée.

La route effrayante d’Ellesmere Port, dans le Cheshire, est même visible pour les conducteurs sur la M53 à proximité, mais a été laissée pourrir sur les rives de la Mersey.

Des images étranges ont révélé la route abandonnée à Ellesmere Port, Cheshire Crédit : MEN Media

Des clichés effrayants révèlent l’étendue de l’abandon Crédit : MEN Media

Des fenêtres brisées et des briques détachées se détachent sur presque tous les bâtiments, tandis qu’une maison reste noircie et brûlée après un incendie l’année dernière.

Des jouets, des meubles et d’autres déchets sont éparpillés dans la rue tandis que de la moisissure noire recouvre les murs autour des cadres de fenêtres en cage.

Les aménagements modernes suggèrent que la rue a été occupée au cours de ce siècle, et on ne sait pas quand elle a été abandonnée.

Des clichés effrayants de l’intérieur de l’une des propriétés montrent le sol jonché de débris, sous des murs écaillés et moisis /

Les meubles, vraisemblablement laissés par les anciens propriétaires, sont vides, éparpillés dans les pièces qui semblent avoir été presque dépouillées.

Les bâtiments auraient tous été utilisés par des entreprises il y a environ 30 ans, avec des panneaux écaillés visibles faisant la publicité de sociétés de sécurité et un restaurant italien, oublié depuis longtemps.

Une enseigne plus propre, pour une entreprise de cours de musique, parmi une rangée de maisons aux toits plus récents suggère une activité plus récente.

Les propriétaires d’entreprises locales disent que le musicien a déménagé il y a environ trois ans.

Un homme d’affaires local a déclaré à CheshireLive que la rue était désormais “centrale pour les décharges sauvages” et a qualifié les maisons de “dégoûtantes”.

Cependant, l’abandon en a attiré certains, y compris la création de The Tower d’ITV, qui a utilisé la rue comme emplacement pour un quartier délabré de Londres.

Les habitants ont déclaré que les maisons avaient été condamnées à plusieurs reprises mais jamais démolies.

Aucun d’entre eux ne savait ce qu’il adviendrait du bâtiment à l’avenir.

Un porte-parole du Cheshire West et du Chester Council a déclaré: “Le Conseil continuera d’écouter les offres pour le site.

“L’état et l’adéquation des bâtiments seront pris en compte dans le cadre de tout développement à venir.”

Un local a qualifié les maisons de “dégoûtantes” Crédit : MEN Media