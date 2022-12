“Une route très difficile à parcourir” pour la Chine alors que les cas de COVID-19 s’envolent

Commentez cette histoire Commentaire

BAZHOU, Chine – Près de trois ans après avoir été identifié pour la première fois en Chine, le coronavirus se propage maintenant à travers le vaste pays. Les experts prédisent des mois difficiles à venir pour ses 1,4 milliard d’habitants. L’approche «zéro-COVID» inflexible de la Chine, qui visait à isoler toutes les personnes infectées, lui a coûté des années pour se préparer à la maladie. Mais un réouverture brutalequi a été annoncé sans avertissement le 7 décembre à la suite de manifestations anti-verrouillage, a pris le pays sous-vacciné et à court de capacité hospitalière.

Les experts prévoient entre un million et deux millions de morts l’année prochaine. La prévision des décès s’est avérée délicate tout au long de la pandémie, car elle est influencée par divers facteurs et la Chine présente un cas particulièrement compliqué en raison d’un partage d’informations opaque.

On ne sait pas exactement quelle est l’ampleur de l’épidémie actuelle, car la Chine a réduit les tests et cessé de signaler la plupart des cas bénins. Mais dans les villes et villages autour de Baoding et Langfang, dans la province du Hebei, une région qui a été parmi les premières à faire face à une épidémie incontrôlée, les journalistes de l’Associated Press ont vu les unités de soins intensifs des hôpitaux débordées de patients et les ambulances refoulées. Dans tout le pays, de nombreux rapports faisant état d’absences au travail, de pénuries de médicaments contre la fièvre et de personnel faisant des heures supplémentaires dans les crématoires suggèrent que le virus est répandu.

La Chine appartient à un petit club de pays qui ont réussi à arrêter la plupart des transmissions nationales du virus en 2020, mais c’est le dernier à mettre fin aux restrictions. Les expériences de fin varient : Singapour et la Nouvelle-Zélande ont atteint des taux de vaccination élevés et renforcé les systèmes médicaux pendant les restrictions, et ont rouvert relativement en douceur. Hong Kong, où omicron a surmonté les défenses alors que de nombreuses personnes âgées n’étaient pas vaccinées, a subi une vague perturbatrice de COVID-19 en 2022. Près de 11 000 personnes sont mortes de la maladie cette année dans la ville de 7,4 millions d’habitants, dont 95 % ont plus de 60 ans, selon au département de la santé de Hong Kong. Données de la ville a montré un taux de mortalité de 15% pour les personnes âgées de plus de 80 ans et non vaccinées, a déclaré Jin Dong-yan, expert en virologie à l’Université de Hong Kong.

UNE POPULATION SOUS VACCINÉE

La Chine a des taux de vaccination plus élevés que Hong Kong au moment de son épidémie d’omicron, mais de nombreuses personnes sont vulnérables à l’infection, en particulier les personnes âgées.

Le pays a utilisé exclusivement des vaccins fabriqués localement, qui reposent sur une technologie plus ancienne que les vaccins à ARNm utilisés ailleurs qui ont montré la meilleure protection contre l’infection.

UNE étude menée à Hong Kong, qui a administré à la fois un vaccin à ARNm et le CoronaVac de Sinovac, a suggéré que CoronaVac nécessite une troisième injection pour fournir une protection comparable, en particulier pour les personnes âgées. Un cours ordinaire du vaccin consiste en deux injections, avec un rappel facultatif plus tard.

La plupart des personnes vaccinées en Chine ont reçu soit CoronaVac, soit un vaccin similaire produit par SinoPharm, mais le pays a administré au moins cinq autres vaccins. Des données comparables dans le monde réel ne sont pas disponibles pour ces vaccins.

Alors que la Chine compte 90% de sa population vaccinée, seuls 60% environ ont reçu un rappel. Les personnes âgées sont particulièrement susceptibles de ne pas avoir reçu de vaccin de rappel. Plus de 9 millions de personnes âgées de plus de 80 ans n’ont pas reçu le troisième vaccin, selon l’agence de presse officielle chinoise Xinhua.

Les taux de vaccination ont été multipliés par plus de 10, pour atteindre plus d’un million de doses administrées par jour, depuis le début du mois. Mais le Dr Gagandeep Kang, qui étudie les virus au Christian Medical College indien de Vellore, a déclaré que donner la priorité aux personnes âgées serait la clé. Contrairement à d’autres pays, la Chine a donné la priorité à la vaccination des jeunes les plus mobiles pour empêcher la propagation du virus, a déclaré Ray Yip, directeur fondateur du bureau américain du CDC en Chine. Une campagne ciblant les personnes de plus de 60 ans a débuté en décembre, mais son succès n’est pas clair.

Ils “n’ont pas prêté suffisamment d’attention pour s’assurer que tout le monde bénéficie d’une protection vaccinale complète”, a déclaré Yip. “La qualité de leur exécution de cet effort de rattrapage particulier pourrait déterminer une partie du résultat.”

Autour de Baoding et de Langfang, les hôpitaux manquent de lits et de personnel de soins intensifs alors que les cas graves augmentent. Des patients étaient allongés sur le sol, tandis que d’autres allaient d’un hôpital à l’autre à la recherche de lits pour leurs proches mercredi.

La Commission nationale de la santé a déclaré que la Chine disposait de 10 lits de soins intensifs pour 100 000 personnes le 9 décembre, soit un total de 138 000 lits, contre 4 pour 100 000 personnes le 22 novembre. Cela signifie que le nombre de lits signalés a plus que doublé en seulement moins de trois semaines. Mais ce chiffre “pourrait être faux”, a déclaré Yu Changping, médecin au Département de médecine respiratoire de l’Hôpital du peuple de l’Université de Wuhan. “Il est impossible que le nombre ait pu augmenter brusquement en si peu de temps”, a déclaré Yu.

Même prise au pied de la lettre, l’augmentation du nombre de lits de soins intensifs ne signifie pas que le système de santé est préparé à une augmentation des cas puisque le point de pression, comme on le voit à l’échelle mondiale, est souvent la disponibilité de médecins et d’infirmières spécialisés qui peuvent traiter les patients qui ont besoin soins intensifs, a déclaré Chen. La Chine ne compte que 80 050 médecins et 220 000 infirmières pour ses établissements de soins intensifs, et 177 700 autres infirmières qui, selon la Commission nationale de la santé, pourraient potentiellement travailler dans ces unités.

“Si vous regardez les lits des unités de soins intensifs, la Chine est … en grande pénurie”, a-t-il déclaré.

Yu a déclaré avoir vu un nombre croissant de patients atteints de COVID-19 ces dernières semaines et que presque tous les médecins du département ont été infectés. “Nous sommes sous pression car nous recevons un grand nombre de patients en peu de temps”, a déclaré Yu.

La Chine n’a pas non plus annoncé de plan de triage clair, un système dans lequel les hôpitaux donnent la priorité aux traitements des personnes très malades pour rationner les ressources limitées. De plus, le système de santé chinois se concentre sur les grands hôpitaux, qui traitent généralement même les personnes légèrement malades, a déclaré Chen.

Les pénuries potentielles dépendraient de la rapidité avec laquelle les cas augmentent, et si ceux qui présentent des symptômes bénins ne restent pas à la maison pour rationner les ressources des hôpitaux très malades, ils pourraient encore être submergés, a déclaré Chen.

“Cela pourrait facilement faire planter le système”, a-t-il déclaré.

Pour tenter de protéger son système de santé, Pékin a converti des hôpitaux temporaires et des installations de quarantaine centralisées pour augmenter le nombre de cliniques de fièvre de 94 à 1 263. Mais les zones rurales pourraient en souffrir, car la grande majorité des lits de soins intensifs en Chine se trouvent dans ses villes.

L’utilisation d’outils numériques et de la télémédecine peut offrir une certaine marge de manœuvre aux hôpitaux : plus d’un tiers des hôpitaux utilisent une forme de télémédecine et environ 31 % ont utilisé des outils numériques dans leurs soins de santé, a révélé une enquête nationale auprès de 120 cadres d’hôpitaux publics et privés en zones urbaines menées par LEK Consulting à Shanghai.

La Chine a approuvé le médicament Paxlovid de Pfizer pour le COVID-19 plus tôt cette année, ainsi que deux thérapies nationales : un antiviral utilisé pour le SIDA fabriqué par Genuine Biotech qui a été réutilisé pour le COVID-19 et un cocktail d’anticorps bloquant les virus fabriqué par BriiBio. Mais on ne sait pas dans quelle mesure ces médicaments sont largement disponibles.

Les scientifiques ne sont pas sûrs, car la mortalité dépend de facteurs tels que les taux de vaccination, le comportement des gens et les efforts pour renforcer les hôpitaux.

L’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington à Seattle prédit que les décès pourraient atteindre un million d’ici la fin de 2023 si le virus se propage sans contrôle. Mais Ali Mokdad, professeur de sciences de la mesure de la santé à l’institut, a déclaré que le gouvernement serait probablement en mesure de réduire ce bilan avec de nouvelles mesures de distanciation sociale.

Une autre étude, de l’Université de Hong Kong, prédit également près d’un million de décès dans un scénario dans lequel le virus se propage dans tout le pays et les autorités ne peuvent pas fournir de rappels de vaccins et de traitements antiviraux. Bill Hanage, codirecteur du Center for Communicable Disease Dynamics de la Harvard TH Chan School of Public Health, a estimé à 2 millions le nombre de décès lors d’un appel le 14 décembre avec des journalistes.

“La Chine a une route très, très difficile devant elle dans les mois à venir”, a déclaré Hanage. “Mais en l’absence de vaccination, ce serait bien, bien pire.”

Une montée subite en Chine débordera-t-elle dans le reste du monde ? L’Inde voisine a demandé aux gouvernements de ses États de rester vigilant, et ne pas laisser s’affaiblir les efforts de séquençage génomique. Jeremy Luban, de la Chan Medical School de l’Université du Massachusetts, a déclaré que de fortes poussées d’infections augmentaient le risque d’apparition d’une mutation plus dangereuse. Luban n’a vu “aucune raison particulière de s’inquiéter” des variantes alarmantes qui mijotent déjà en Chine, “sauf le fait que beaucoup d’infections sont mauvaises”.

Luban a ajouté : “Plus le taux de transmission pourra être contrôlé en Chine, mieux ce sera”.

Ghosal a rapporté de New Delhi et Wu a rapporté de Taipei, Taiwan. La journaliste d’Associated Press Carla K. Johnson à Seattle et la productrice vidéo Olivia Zhang à Pékin ont contribué à ce rapport.