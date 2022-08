Une route illégale cruciale menace la forêt amazonienne

Un chemin de terre illégal traversant des zones protégées de l’Amazonie brésilienne n’est plus qu’à quelques kilomètres de relier deux des pires zones de déforestation de la région, selon des images satellites et des témoignages de personnes familières avec la région. Si la route est achevée, elle transformera une vaste zone de forêt restante en une île, sous la pression de l’activité humaine de tous côtés.

Les écologistes ont mis en garde contre ce type de développement dans la forêt tropicale depuis des décennies. Les routes sont importantes car la majeure partie de la déforestation se produit le long de celles-ci, là où l’accès est plus facile et la valeur des terres plus élevée.

Du côté est de la nouvelle route se trouve une zone massivement déboisée où le plus grand troupeau de bovins du Brésil, 2,4 millions de têtes, paît désormais. Cette municipalité de Sao Felix do Xingu est le deuxième émetteur de gaz à effet de serre du pays, grâce à la déforestation, selon l’Observatoire du climat, un réseau de groupes environnementaux. C’est à peu près la taille du Maine et compte 136 000 habitants.

À l’ouest se trouve une zone où, il y a trois ans, des éleveurs ont coordonné le brûlage de plusieurs étendues de forêt vierge dans un épisode connu sous le nom de Day of Fire. Cette municipalité, plus grande que le Maryland, est le huitième émetteur de gaz à effet de serre du Brésil.

Coincé entre les deux se trouve le bassin du Xingu. Le fleuve Xingu qui le traverse est l’un des principaux affluents du fleuve Amazone. Il commence dans le biome plus sec du Cerrado, entouré de dizaines de milliers de kilomètres carrés d’aires protégées.

La rivière Xingu abrite plusieurs peuples autochtones, qui sont maintenant pressés des deux côtés par un assaut de colons qui ont construit un vaste réseau de routes en terre et de pistes d’atterrissage illégales. Les experts ont déclaré que les enjeux ne pouvaient pas être plus élevés.

Les opportunités de nouvelle déforestation « au centre du corridor des aires protégées du Xingu font courir le risque d’une rupture irréversible de la forêt amazonienne, la divisant en îlots de forêt dégradée, qui n’a pas la force de résister au changement climatique. Nous devons protéger et entretenir de grands corridors forestiers pour maintenir la résilience du biome menacé », a déclaré Biviany Rojas, coordinatrice du programme de l’Institut socio-environnemental, une organisation brésilienne à but non lucratif, à l’Associated Press.

Selon l’Observatoire du climat, près de la moitié de la pollution climatique du Brésil provient de la déforestation. La destruction est si vaste maintenant que l’Amazonie orientale, juste à l’est du bassin du Xingu, a cessé d’être un puits de carbone, ou un absorbeur, pour la Terre et s’est convertie en une source de carbone, selon une étude publiée en 2021 dans la revue Nature .

“Ils viennent pour déboiser, extraire du bois et creuser pour trouver de l’or”, a déclaré le chef indigène Mydjere Kayapo à l’AP lors d’un entretien téléphonique. Son peuple, les Kayapo, a subi des invasions de bûcherons et d’orpailleurs, qui contaminent les rivières avec de la boue et du mercure, cooptent des dirigeants et provoquent des divisions internes.

La nouvelle route a été détectée plus tôt cette année. Selon des images satellites analysées par un réseau d’organisations à but non lucratif appelé Xingu+ et examinées par l’AP, elle mesure 27 miles (43 kilomètres) de long.

La route traverse deux zones ostensiblement protégées : la station écologique Terra do Meio (Terre du Milieu), une unité fédérale, et la forêt domaniale d’Iriri, gérée par l’État de Pará, célèbre pour son taux de déforestation.

De janvier à août, Terra do Meio a perdu à elle seule 9 miles carrés (24 kilomètres carrés) de forêt, et Iriri a perdu 6 kilomètres carrés (2 miles carrés) de forêt tropicale le long de la route illégale. En juillet, Xingu+ a signalé la construction illégale de routes au procureur général du Brésil.

La ville de Novo Progresso se trouve également à l’ouest de la nouvelle route. Ces derniers jours, la ville a été recouverte d’une épaisse fumée provenant d’incendies de forêt délibérément allumés. Rien que lundi, des capteurs satellites ont détecté 331 incendies dans la municipalité, selon la surveillance de l’Institut national de recherche spatiale du Brésil. Le mois d’août, qui tombe pendant la saison sèche, est généralement le deuxième pire mois pour la déforestation et les incendies.

L’agence fédérale brésilienne ICMBio, qui gère les zones protégées, et le secrétaire à l’environnement du Pará, n’ont pas répondu aux e-mails de l’AP sollicitant des commentaires sur la route illégale. Ce sont les organismes chargés de protéger les zones bordant la route.

Sous le président d’extrême droite Jair Bolsonaro, la superficie déboisée en Amazonie brésilienne a atteint un sommet en 15 ans, selon les données officielles. Prodes de l’agence spatiale a déclaré que les systèmes de surveillance nationaux ont montré que l’Amazonie brésilienne avait perdu plus de 5 000 milles carrés (13 200 kilomètres carrés) de forêt tropicale au cours des 12 mois d’août 2020 à juillet 2021. De nouvelles données devraient être publiées d’ici la fin de l’année. .

Fabiano Maisonnave, Associated Press