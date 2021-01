Dans une galaxie lointaine, très lointaine, des astronomes ont découvert un phénomène incroyablement beau qui voit un anneau éclatant d’étoiles entourant un trou noir supermassif, comme les pétales d’une rose.

L’Observatoire Australien Européen a capturé l’étonnant spectacle de lumière stellaire grâce à l’instrument MUSE sur son Very Large Telescope (VLT).

La magnifique image capture la lointaine galaxie spirale connue sous le nom de NGC 1097, située à 45 millions d’années-lumière de la Terre, dans la constellation de Fornax.

Un trou noir supermassif se trouve au centre de la fascinante galaxie et l’extraordinaire anneau de régions de formation d’étoiles l’entoure entièrement.

Trois des quatre télescopes unitaires du Very Large Telescope (VLT) de l’ESO à l’Observatoire de Paranal. © A. Ghizzi Panizza / ESO





La recherche indique que l’anneau lumineux des régions de formation d’étoiles a un réseau de gaz et de poussière qui spirale vers le trou noir. L’ESO a déclaré que l’image montre un « Exemple de manuel » d’un anneau nucléaire éclatant d’étoiles.

L’anneau fait naître de nouvelles étoiles grâce à un afflux de matière vers le centre de la galaxie. Il s’étend sur environ 5000 années-lumière de diamètre, ce qui signifie qu’il est éclipsé par la taille totale de la galaxie qui s’étend sur des dizaines de milliers d’années-lumière au-delà.

Les voies plus sombres capturées dans l’image MUSE montrent de la poussière, du gaz et des débris canalisés dans le trou noir supermassif.

«Ce processus chauffe la matière environnante, formant un disque d’accrétion autour du trou noir et lançant d’énormes quantités d’énergie dans la zone environnante». a expliqué l’ESO.

« La poussière à proximité se réchauffe et la formation d’étoiles s’accélère dans la zone autour du trou noir supermassif, formant l’anneau nucléaire éclatant d’étoiles représenté dans les tons roses et violets sur l’image », il a ajouté.

MUSE, qui signifie Multi-Unit Spectroscopic Explorer, est attaché à l’un des quatre télescopes de 8,2 mètres qui composent le Very Large Telescope. Sa conception unique permet aux chercheurs de cartographier des mécanismes complexes dans de nombreuses galaxies et d’analyser la formation d’étoiles et d’amas d’étoiles.

Le télescope est positionné à l’observatoire Paranal de l’ESO dans le désert d’Atacama au nord du Chili.

