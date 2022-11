Une roquette russe tue un nouveau-né lors d’une attaque répétée contre une petite ville

VILNIANSK, Ukraine (AP) – Une roquette russe a frappé mercredi la maternité d’un hôpital dans l’est de l’Ukraine, tuant un nouveau-né et blessant gravement un médecin. L’explosion de la nuit a laissé l’hôpital de la petite ville dans un désordre de briques émietté, éparpillant des fournitures médicales dans le petit complexe.

Il s’agissait de la deuxième frappe meurtrière contre la petite ville de Vilniansk en une semaine, et la maire Nataliya Usienko a déclaré qu’elle craignait que ce ne soit pas la dernière.

“L’attaque a commencé et la première fusée S300 a pris la route. La deuxième roquette a touché cet endroit, l’hôpital général principal, à l’aile de la maternité où se trouvaient les gens », a-t-elle déclaré. « Une femme a accouché il y a deux jours. Elle a accouché d’un garçon. Malheureusement cette fusée a coûté la vie à cet enfant qui n’a vécu que deux jours.

Il y a six jours, a-t-elle dit, 11 personnes sont mortes lorsqu’une roquette russe a touché un immeuble.

“C’est très dangereux d’être ici”, a déclaré Usienko. “Il est certain à 90% d’être à nouveau touché.”

Les travailleurs municipaux ont bien travaillé après le coucher du soleil pour étayer les murs risquant de tomber, en s’appuyant sur des générateurs pour s’éclairer et faire fonctionner leurs outils électriques.

Nataliya Pullman, une résidente passant devant l’hôpital détruit, a déclaré qu’elle était au-delà de la colère.

“Je n’ai pas de mots, je n’ai pas de sentiments. Je ne sais pas ce qu’un humain normal devrait ressentir. Je souffre pour les victimes », a-t-elle déclaré.

Kyrilo, le petit garçon tué dans l’attaque à la roquette, et sa mère étaient censés avoir été libérés mercredi, a déclaré Usienko.

Le vice-président de l’International Rescue Committee pour les urgences, Bob Kitchen, a déploré l’attaque.

“Les images tragiques de sauveteurs travaillant sur le site d’une maternité que nous avons vues ce matin illustrent que les femmes et les enfants continuent de payer le prix le plus élevé pour cette guerre”, a déclaré Kitchen. “Aucun enfant ne devrait naître sous un barrage de frappes de missiles. Aucun enfant ne devrait mourir enterré dans les décombres des hôpitaux, où leurs mères cherchent sécurité et protection.

La Russie a ciblé des hôpitaux à plusieurs reprises depuis le début de la guerre le 24 février, notamment une frappe aérienne meurtrière en mars sur une maternité de la ville de Marioupol qui a tué une femme et son enfant à naître.

___

Edith M. Lederer a contribué des Nations Unies.

___

Lori Hinnant, Associated Press