Une romance incomparable avec un quasi-accident

sa piste, pour lui, était comme un livre ouvert dans lequel Milkha Singh trouvait le « sens et le but de la vie ». Et quelle vie il s’est fait. Avant que son corps de 91 ans ne perde face à COVID-19 vendredi après l’avoir combattu pendant un mois, Milkha a remporté le genre de batailles auxquelles peu de gens auraient survécu, oubliant de vivre assez longtemps pour en parler au monde. « Ne vous inquiétez pas, je suis de bonne humeur… Je suis surpris, comment ai-je pu contracter cette infection ?… J’espère m’en remettre bientôt », avait déclaré Milkha lors de sa dernière interaction avec PTI avant d’être hospitalisé. L’une des plus grandes icônes sportives de l’Inde indépendante était un homme tourmenté, mais a refusé de laisser cela entraver des réalisations inédites à son époque.

LIRE AUSSI | Se souvenir de Milkha Singh – Une légende et un pionnier qui n’a jamais abandonné Il a vu ses parents se faire massacrer pendant la partition, s’est livré à des délits mineurs pour survivre dans les camps de réfugiés de Delhi, est allé en prison pour ceux-ci et a échoué à trois reprises pour rejoindre l’armée. Qui aurait pu penser qu’un homme comme celui-là obtiendrait le sobriquet de « The Flying Sikh » ? Mais Milkha l’a mérité et l’a mérité avec une classe de maître sur la façon d’être plus grand et meilleur que sa situation. Il « vénérait » la piste comme « le sanctum sanctorum dans un temple où résidait la divinité ». Pour lui, courir était à la fois son Dieu et son bien-aimé alors qu’il créait son propre petit conte de fées à partir de ce qui aurait facilement pu être un conte d’horreurs. Pour parler de médailles, l’athlète légendaire a été quadruple médaillé d’or aux Jeux asiatiques et champion des Jeux du Commonwealth de 1958, mais sa plus grande performance a failli rater, la quatrième place de la finale du 400 m des Jeux olympiques de Rome en 1960.

LIRE AUSSI | La légende indienne de l’athlétisme « Flying Sikh » Milkha Singh décède à 91 ans de Covid-19 Son chrono dans la capitale italienne est resté le record national pendant 38 ans et il a reçu le Padma Shri en 1959. Mais plus que toute autre chose, Milkha a été celui qui a mis l’athlétisme indien sur la carte du monde en remportant l’or dans la course de 440 mètres des Jeux britanniques et du Commonwealth de 1958. Il est devenu le premier athlète indien à remporter une médaille d’or individuelle aux Jeux du Commonwealth, ce qui a conduit le Premier ministre de l’époque, Jawaharlal Nehru, à déclarer une fête nationale à sa demande. Milkha a établi son record de carrière à 77 victoires sur 80 courses. Il a également affirmé avoir amélioré le «record olympique» de l’époque dans une course en France, mais avec des records fragmentaires disponibles, il est difficile de confirmer tout comme sa date de naissance réelle qui est officiellement le 20 novembre 1929. Il a perdu la course de sa vie aux Jeux olympiques de Rome, terminant la finale du 400 m en 45,6 secondes, à 0,1 seconde de la médaille de bronze. Difficile à croire mais il avait ralenti dans une erreur de jugement colossale car il voulait se préserver pour les 150 derniers mètres. Il est resté tourmenté par cette miss, l’un des deux seuls incidents de sa vie, qu’il a décrit comme inoubliable – l’autre étant le meurtre de ses parents au Pakistan. « La seule médaille à laquelle j’avais aspiré tout au long de ma carrière venait de me glisser entre les doigts à cause d’une petite erreur de jugement », a écrit Milkha dans son autobiographie de 160 pages qui coïncidait avec la sortie d’un biopic à succès sur sa vie ‘Bhaag Milkha Bhaag ‘.

LIRE AUSSI | Décès de Milkha Singh : les plus grandes réalisations et les jalons de carrière de Flying Sikh Cependant, son timing dans la capitale italienne est resté un record national pendant 38 ans jusqu’à ce que Paramjeet Singh le batte en 1998 lors d’une rencontre nationale à Kolkata. Milkha avait promis de donner un prix en espèces de Rs 2 lakh à celui qui battra son record, il ne l’a finalement pas fait car la star flamboyante croyait que l’exploit de Paramjeet n’aurait compté pour quelque chose que s’il l’avait réalisé dans une compétition étrangère. « Mera record todne wala India meinpaida nahi hua (celui qui peut battre mon record n’est pas encore né en Inde) », avait-il déclaré en 1991 et il s’est accroché à cette croyance même lorsque ce record a été battu. Village autoproclamé « bosse » de l’indivision Govindpura du Pendjab, la course de Milkha pour une vie meilleure a commencé à l’âge de 15 ans lorsqu’il s’est enfui du Pakistan à Delhi après avoir été témoin d’un bain de sang qui a coûté la vie à ses parents pendant la partition. Son approche de la vie dans le camp de réfugiés était irrévérencieuse. Il a travaillé comme cireur de bottes, nettoyeur de magasin près de l’ancienne gare de Delhi et entre les deux, il a volé des marchandises dans les trains pour joindre les deux bouts. Les délits mineurs ont conduit Milkha en prison et il a été libéré sous caution par sa sœur Ishvar, qui a vendu ses bijoux pour le faire libérer. Milkha a essayé de progresser dans la vie en tentant à plusieurs reprises de rejoindre l’armée. Il a réussi sa quatrième tentative en 1952 et cela s’est avéré être le tournant qu’il voulait et dont il avait désespérément besoin. Il a été affecté à Secunderabad et a couru sa première course – un cross-country de cinq milles – là-bas lorsque l’entraîneur de l’armée Gurdev Singh a promis un verre de lait supplémentaire à ceux qui ont terminé dans le top 10. Il a terminé sixième et a ensuite été sélectionné pour un entraînement spécial sur 400 m. Le reste, comme on dit, est une histoire bien documentée. Il a remporté l’épreuve de sélection des Jeux olympiques de 1956 malgré le fait qu’il avait été brutalement agressé par ses rivaux un jour avant cette course. Milkha a déçu aux Jeux car il n’a pas réussi à passer les manches préliminaires, mais a profité de l’expérience et a réussi à persuader le vainqueur d’or du 400 m Charles Jenkins de partager ses méthodes d’entraînement. Dans son autobiographie, il avait affirmé qu’il s’était entraîné si intensément après cette déception qu’il vomissait du sang et tombait inconscient à plusieurs reprises. Son histoire de vie et de carrière est incomplète sans la rencontre sportive Indo-Pak de 1960 où il a devancé le Pakistanais Abdul Khaliq avant les Jeux olympiques de Rome. Khaliq était considéré comme l’homme le plus rapide d’Asie à l’époque, ayant remporté l’or au 100 m aux Jeux asiatiques de 1958. Après avoir remporté l’or au 400 m aux mêmes Jeux, Milkha avait également battu Khaliq lors de la finale du 200 m. Au début, Milkha a refusé d’aller au Pakistan car il ne voulait pas retourner dans un pays où ses parents ont été massacrés mais a été persuadé par le Premier ministre Nehru d’affronter ses démons. Il a battu Khaliq dans la course de 200 m à Lahore et a été baptisé « The Flying Sikh » par le président pakistanais de l’époque, le général Ayub Khan, qui l’a félicité lors de la cérémonie de remise des prix. Milkha a pris sa retraite de l’athlétisme après les Jeux olympiques de 1964, deux ans après avoir remporté l’or dans les épreuves de relais 400 m et 4×400 m aux Jeux asiatiques organisés à Jakarta. Avant cela, il avait déjà occupé le poste de directeur adjoint des sports du gouvernement du Pendjab en 1961 sur l’insistance du ministre en chef de l’époque, Pratap Singh Kairon. Il a quitté l’armée indienne et a également transféré sa résidence à Chandigarh depuis Delhi. En 1991, il a introduit une période de jeux obligatoire dans les écoles et a également mis en place des ailes sportives dans les écoles des districts pour exploiter les talents au niveau local.

LIRE AUSSI | Les hommages affluent pour la légende de l’athlétisme Milkha Singh Il s’est marié avec Nirmal Kaur, capitaine de l’équipe indienne de volley-ball, en 1963. Ils se sont rencontrés pour la première fois en 1956 au Sri Lanka alors qu’ils étaient là pour leurs fonctions nationales respectives. Le couple a eu la chance d’avoir trois filles et un fils, le golfeur Jeev Milkha Singh. Il était assez étonnant qu’un athlète de la stature de Milkha se soit vu offrir le prix Arjuna, institué en 1961, seulement en 2001. Il l’a refusé, affirmant que l’honneur n’était pas à la hauteur des services qu’il a rendus à la nation. En fait, Milkha était bien plus que ses nombreuses courses et médailles. Il était aussi bien plus que ce quasi-accident à Rome. Il était l’histoire d’amour de l’Inde avec la piste, celle que ce pays ne pourra jamais surmonter.