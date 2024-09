Une rock star dit à Rockstar d’aller se faire foutre après une offre « extrêmement basse » d’utiliser une chanson à succès dans GTA 6

Un membre fondateur du groupe de synth-pop britannique Heaven 17 a affirmé que Rockstar avait offert aux trois auteurs de la chanson à succès Temptation 7 500 $ chacun pour son utilisation dans Grand Theft Auto 6 — un chiffre qu’il a catégoriquement rejeté.

Martyn Ware, membre fondateur de Heaven 17 et, avant cela, pionniers de la synth-pop The Human League, tweeté de dire à Rockstar d’aller « se faire foutre » après avoir prétendument reçu ce qu’il a appelé une offre « extrêmement basse » pour utiliser le classique des années 80 Temptation dans GTA 6.

« J’ai récemment été contacté par mes éditeurs au nom de Rockstar Games concernant la possibilité d’utiliser Temptation sur le nouveau Grand Theft Auto 6 », a déclaré Ware.

« Naturellement enthousiasmé par l’immense richesse qui était sur le point de m’arriver, j’ai fait défiler l’e-mail jusqu’au bas de la page concernant l’offre…

« C’était 7 500 $ – pour le rachat de toutes les futures redevances du jeu – pour toujours… Pour mettre les choses en contexte, Grand Theft Auto 6 a rapporté, attendez… 8,6 MILLIARDS DE DOLLARS. Ah, mais pensez à l’exposition… Allez vous faire foutre. »

Le tweet de Ware inclut un chiffre sur les revenus générés par GTA 6, qui n’est évidemment pas encore publié. Son prédécesseur GTA 5 est le deuxième jeu vidéo le plus vendu de tous les temps avec un total de 200 millions de ventes, donc peut-être que le chiffre se rapporte à une estimation des revenus de ce jeu (la société mère de Rockstar, Take-Two, n’a pas divulgué de chiffre de revenus spécifique à GTA).

Entreposer plus tard tweeté pour clarifier que l’offre de 7 500 $ était de 7 500 $ pour chacun des trois auteurs de Temptation, ce qui représente un total de 22 500 $. « Toujours totalement inacceptable », a-t-il ajouté. dit Il a ensuite proposé 75 000 dollars, mais Rockstar aurait rejeté la contre-offre. « S’ils avaient proposé une redevance, nous n’aurions pas demandé d’avance », a déclaré Ware.

Quoi qu’il en soit, Ware a clairement indiqué que GTA génère énormément d’argent et que l’offre d’utilisation de Temptation devrait donc être nettement plus élevée. Et dans les tweets suivants, malgré de nombreuses réponses suggérant qu’il devrait prendre l’argent et profiter de la « visibilité » offerte par l’apparition de Temptation dans ce qui est probablement le plus grand jeu vidéo de tous les temps, Ware a doublé ses effortsen disant : « Pour ceux qui prétendent que H17 aurait dû accepter l’offre extrêmement basse de rachat de Temptation dans GTA6 en prétextant une « exposition accrue »… Un million de streams supplémentaires génère pour chaque auteur un misérable 1 000 $ chacun. »

Puis, en réponse à un autre utilisateur qui suggérait que 7 500 $ serait « mieux que rien », Ware a dit« Lève-toi à genoux. »

Grand Theft Auto 6 et inspiration de la vie réelle

Rockstar entretient une relation de longue date avec l’industrie de la musique, et les bandes sonores de ses jeux sont parmi les plus populaires de tous les jeux vidéo. En effet, les stations de radio des jeux GTA sont souvent aussi mémorables que les jeux eux-mêmes, car elles servent de toile de fond aux pitreries des joueurs à chaque nouvelle sortie. GTA 5 possède des centaines de chansons sous licence diffusées sur ses nombreuses stations de radio intégrées au jeu, et il est probable que GTA 6 fasse encore plus d’effet à cet égard. Avoir une chanson dans GTA 6 offrira bien sûr une reconnaissance de marque importante, mais les tweets de Ware ont déclenché une discussion sur la question de savoir si 7 500 $ suffisent pour l’inclusion d’un seul morceau dans ce qui pourrait finir par devenir le jeu vidéo le plus vendu et le plus joué de tous les temps.

On dirait qu’il y a une éternité que Rockstar a cassé Internet en publiant la première bande-annonce de GTA 6. Depuis la sortie en décembre 2023 de la bande-annonce 1 de GTA 6, comme on l’appelle, les fans avides d’informations ont analysé la bande-annonce à la loupe, élaborant toutes sortes de théories et de prédictions farfelues sur ce à quoi s’attendre lorsque Rockstar sortira enfin le jeu l’année prochaine. Se déroulant dans la Leonida moderne, une version fictive de la Floride, GTA 6 permettra aux joueurs de contrôler Lucia et un homme sans nom que certains fans spéculent qu’il s’appelle Jason.

Des questions ont circulé autour de la date de sortie de GTA 6 depuis la révélation initiale, avec Les fans deviennent fous à cause de détails comme les mises à jour du site Web . Un conflit interne sur la politique de retour au bureau de Rockstar a conduit à des questions sur la question de savoir si GTA 6 sera finalement retardé jusqu’en 2026 . Cependant, à l’heure actuelle, il semble que Rockstar soit déterminé à sortir GTA 6 au cours de la période de sortie prévue à l’automne 2025.

