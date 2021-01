Alors que la NASA met en garde contre cinq autres roches spatiales se dirigeant vers la Terre, un astrophysicien finlandais propose la colonisation humaine de la ceinture d’astéroïdes elle-même dans les 15 prochaines années.

Alors que la Terre sort du premier mois de 2021, la NASA a publié un mémoire, informant que cinq autres astéroïdes d’un diamètre potentiellement compris entre 25 et 100 mètres (82 et 98 pieds) devraient faire des survols rapprochés avant la fin du mois.

Mardi, l’astéroïde 2021 BD3 de 25 mètres, d’un diamètre environ la moitié de celui de la hauteur de l’Arc de Triomphe, passera la planète à une distance de sécurité de 3,9 millions de km (3,9 millions de miles). Peu de temps après, un objet baptisé 2021 AL, qui mesure 40 m de diamètre soit environ cinq bus londoniens de bout en bout, passera à une distance de 4,1 millions de km.

La prochaine étape, jeudi 28 janvier, sera le rocher spatial de 40 mètres 2021 BZ, qui dépassera à 2,1 millions de km.

Pour arrondir un début d’année difficile, le 29 janvier, les astéroïdes 2021 AG7, qui pourraient faire jusqu’à 100 m de diamètre ou de la même taille que Big Ben de Londres, et l’AF7 de 30 mètres 2021 passeront la Terre à 4,2 millions de km et 6,8 millions de km, respectivement.

Pendant ce temps, un astrophysicien avant-gardiste propose que, plutôt que les astéroïdes viennent à nous, les humains devraient plutôt coloniser la ceinture d’astéroïdes, en aussi peu que 15 ans.

Le Dr Pekka Janhunen, astrophysicien à l’Institut météorologique finlandais à Helsinki, a proposé la construction de «méga-satellites» flottants habitables en orbite autour de la planète naine Cérès, à quelque 523 millions de kilomètres de la Terre, parmi la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter.

Comme quelque chose tiré directement de séries de science-fiction modernes, ces colonies en forme de disque, reliées par de puissants aimants, auraient des milliers de structures cylindriques qui pourraient abriter un total de 50000 personnes qui bénéficieraient toutes de la gravité artificielle générée par la lente rotation des villes flottantes.

Janhunen propose également l’exploitation minière spatiale de Cérès comme un moyen de mettre en place une économie et de rendre la colonisation rentable et durable, en utilisant des ascenseurs spatiaux pour ramener les ressources vers les gousses et potentiellement revenir sur Terre pour traitement.

