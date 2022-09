‘Une robe difficile à remplir’ – Rencontrez la nouvelle grande dame d’Hollywood jouant l’emblématique Marilyn Monroe

Ana de Armas est le dernier acteur à avoir canalisé Marilyn Monroe dans le biopic Blond.

Le film, adapté de la biographie semi-fictionnelle de Joyce Carol Oates, approfondit l’image séductrice et sexualisée de l’icône.

Ici, nous suivons de Armas devenir célèbre comme l’un des acteurs les plus recherchés d’Hollywood.

Le voyage d’Ana de Armas de migrante cubaine à jouer le rôle de Marilyn Monroe dans Blond – disponible en streaming sur Netflix – est l’étoffe des clichés du rêve américain.

Née à Cuba en 1988, Armas est arrivée aux États-Unis dans la vingtaine avec à peine un mot d’anglais, pour devenir l’une des actrices les plus recherchées d’Hollywood.

Son look distinctif et son coup de pied de cul dans le film de James Bond Pas le temps de mourir et blockbuster Netflix L’homme gris ont fait d’elle un incontournable de la première page.

Mais Blond est prête à tester ses vrais talents d’actrice.

Adapté de la biographie semi-fictive de Joyce Carol Oates, il plonge profondément dans le traumatisme de l’enfance, l’agression sexuelle et l’exploitation derrière l’image séduisante et sexualisée de l’icône.

Armas a déclaré au Los Angeles Times avoir décroché le rôle :

Je suis une actrice cubaine. Dans quel monde aurais-je pu imaginer que cela allait arriver ? Jamais.

“Glamour, vulnérabilité”

Armas n’était pas un choix évident, avec des grognements en ligne à propos de son léger accent cubain lors de la sortie de la bande-annonce cet été.

La succession de Monroe, bien que non impliquée dans le film, a cependant soutenu sa performance, affirmant qu’Armas “capture le glamour, l’humanité et la vulnérabilité de Marilyn”.

Armas a passé neuf mois avec un coach vocal essayant de clouer l’intonation unique de l’acteur emblématique.

Brad Pitt, qui a été producteur du film, a déclaré à Entertainment Tonight : “Cela a duré 10 ans. Ce n’est que lorsque nous avons trouvé Ana que nous avons pu franchir la ligne d’arrivée.

“Elle est phénoménale dedans”, a ajouté Pitt. “C’est une robe difficile à remplir.”

De Cuba à LA

Armas a passé son enfance et son adolescence à Cuba.

Elle est entrée à l’école de théâtre à 14 ans, a joué dans son premier film deux ans plus tard, et est partie poursuivre une carrière à Madrid à 18 ans, décrochant rapidement un rôle de premier plan dans l’émission télévisée. El Internado.

Lorsqu’elle a sauté le pas et s’est dirigée vers Hollywood en 2006, elle avait besoin de quatre mois de cours de langue intensifs pour apprendre l’anglais.

Après une série de rôles mineurs, sa grande pause est venue avec un rôle dans la suite de science-fiction de 2017 Coureur de lame 2049aux côtés de Ryan Gosling.

Mais sa performance dans le mystère du meurtre Couteaux sortismettant en vedette Daniel Craig, l’a élevée au rang de femme de premier plan, ce qui lui a valu une nomination aux Golden Globe.

Cela a conduit à travailler avec le réalisateur A-list Olivier Assayas (Le réseau Wasp) et son rôle bref mais accrocheur dans Pas le temps de mourir.

Une relation avec Ben Affleck – sa co-star dans le thriller érotique Eaux profondes – a également assuré l’attention des tabloïds.

Mais “Blonde” est une autre dimension d’un véhicule star.

Son réalisateur, l’Australien Andrew Dominik, est connu pour ses biopics brutaux mais poétiques Hachoir et L’assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford – ce dernier a valu à Pitt le prix du meilleur acteur à Venise en 2007.

Cela a été une longue attente Blondqui aurait été terminé en 2019 et retardé au milieu d’une confrontation entre Dominik et Netflix sur sa longue durée de fonctionnement et ses scènes traumatisantes.

Interrogé sur l’accent de sa star, Dominik a déclaré au Los Angeles Times : “J’avais des inquiétudes jusqu’à ce que je la voie jouer, puis j’ai oublié ce qui m’inquiétait.”