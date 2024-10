Une rivière Nord / MAD Architectes

© Iwan Baan

Description textuelle fournie par les architectes. Une fissure de terrain naturel traverse la façade en verre de 16 étages de One River North (ORN), un nouveau développement à usage mixte situé près du centre de Denver, dans le River North Art District (RiNo) du Colorado. Plus qu’un simple immeuble d’habitation, One River North est un paysage vertical dans lequel ses résidents peuvent se promener comme s’ils faisaient une randonnée en montagne. « Imaginez vivre dans un bâtiment tout en ayant l’impression d’être immergé dans un paysage naturel, comme si vous viviez dans un canyon lui-même », explique Ma Yansong, architecte principal de MAD.

Alors que les résidents parcourent le sentier du canyon du bâtiment du 6e au 9e étage, ils sont immergés dans des environnements sélectionnés inspirés des écosystèmes des contreforts et des canyons du Colorado, guidés par les bruits de l’eau en cascade audibles depuis la rue en contrebas. Avec One River North, MAD cherche à réinventer la vie urbaine en intégrant des expériences naturelles dans l’architecture moderne, créant ainsi des expériences de vie immersives qui favorisent la communauté et renforcent les liens des résidents entre eux et avec le monde naturel.

Cette approche innovante répond aux conditions environnementales de Denver, une ville connue pour les montagnes escarpées et les profonds canyons qui entourent sa zone urbaine. Au sein de la ville, le River North Art District (RiNo) a récemment connu une transformation remarquable. Autrefois un pôle industriel, il est depuis devenu un centre prospère pour les créateurs, les artistes et les amateurs de plein air qui, ensemble, revigorent la culture créative et active du Colorado.

One River North répond au besoin de Denver en matière de logements urbains à haute densité tout en offrant un style de vie élargi centré sur le bien-être et l’accessibilité dans un quartier sûr et accessible à pied. La conception de MAD reflète la culture active de la ville en encourageant l’exploration, le bien-être et un lien avec la nature qui renforce les liens de ses résidents avec leur environnement et entre eux. Le bâtiment comprend 187 unités locatives réparties sur 15 étages, ainsi qu’un espace commercial au rez-de-chaussée de 9 000 pieds carrés qui s’intègre parfaitement dans le paysage et le paysage de rue environnants. Les matériaux extérieurs et les plantations s’écoulent vers l’intérieur, renforçant le lien entre l’intérieur et l’extérieur.

Les surfaces douces du Canyon, un espace d’agrément sculpté de quatre étages inspiré de l’érosion naturelle et conçu pour évoquer un canyon à fentes, ont été conçues par MAD pour contraster avec les lignes géométriques épurées de la volumétrie du bâtiment. Cet élément comprend plus de 13 000 pieds carrés de terrasses paysagées qui semblent suspendues dans un espace ouvert, offrant certaines des vues les plus époustouflantes de la ville, ainsi que des éléments aquatiques qui favorisent un lien fort entre les résidents et l’environnement naturel. La structure en forme de canyon qui traverse la façade crée une expérience immersive et naturelle, fusionnant les espaces intérieurs et extérieurs et brouillant les frontières entre nature et architecture.

L’espace d’agrément inspiré du canyon comprend des sièges extérieurs, des salles communes et des installations de remise en forme, tous conçus pour cultiver l’engagement et favoriser des liens significatifs. S’inspirant des divers biomes du Colorado, son aménagement paysager reflète les conditions naturelles de l’État et la vie végétale unique qui change au cours des quatre saisons. Le paysage a été soigneusement aménagé avec des espèces végétales résilientes pour garantir qu’au fil du temps, la verdure s’épanouira, transformant l’élément semblable à un canyon en un environnement luxuriant et prospère qui améliore l’expérience des résidents et contribue à la communauté environnante.

Le Canyon grimpe sur les façades du bâtiment pour culminer sur un toit-terrasse paysagé de 16 étages au-dessus du niveau de la rue. Cet espace d’inspiration alpine dispose d’une piscine, d’un spa et d’un jardin offrant une vue imprenable sur les montagnes Rocheuses et les toits de Denver.

One River North a obtenu la certification Fitwel, une reconnaissance prestigieuse qui souligne son engagement à promouvoir le bien-être physique et mental de ses résidents. Cette certification, attribuée à moins de 1 000 bâtiments dans le monde, reflète l’approche innovante du projet en matière de développement à usage mixte. En offrant une expérience de vie immersive et soigneusement organisée qui met l’accent sur la création de lieux et favorise un sentiment de communauté, One River North établit une nouvelle norme de vie urbaine axée sur la santé et le bien-être humains.

Déjà un point de repère incontournable pour le River North Art District et Denver dans son ensemble, One River North offre une nouvelle perspective sur le type de bâtiment à usage mixte – intégrant de manière transparente la nature, le style de vie, la commodité et la communauté dans une expérience résidentielle contemporaine – qui inspirera sûrement bien d’autres à venir. « Imaginez nos espaces urbains en trois dimensions », explique Ma Yansong, « où les immeubles de bureaux et les hôtels de grande hauteur introduisent des jardins aériens, des canyons et des cascades. Dans cette vision, la ville du futur n’est plus simplement constituée de boîtes de béton. ; cela devient un lieu qui intègre et connecte les gens avec la nature. One River North est plus qu’un simple lieu de vie : c’est un lieu de prospérité, dans lequel les frontières entre l’environnement urbain et le monde naturel disparaissent.

