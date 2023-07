Une rivière en crue menace la capitale du Vermont alors que les équipages sauvent plus de 100 personnes des eaux vives

ANDOVER, Vt. (AP) – Une tempête qui a déversé jusqu’à deux mois de pluie en deux jours dans le Vermont et d’autres parties du nord-est a provoqué plus d’inondations mardi dans les communautés bloquées par l’eau, y compris la capitale de l’État, où un barrage juste en amont menaçait de déborder.

Les inondations ont déjà causé des dizaines de millions de dollars de dégâts, ont déclaré des responsables, et d’autres sont à venir: si l’eau se déverse sur le barrage de la rivière Winooski qui traverse Montpellier, elle pourrait déferler sur les pâtés de maisons du centre-ville où les inondations sont déjà à hauteur de taille. .

Une femme a été emportée à New York. Il n’y a eu aucun rapport de blessés ou de décès liés aux inondations dans le Vermont, où des équipes de sauvetage en eau vive aidées par des équipages d’hélicoptères de la Garde nationale ont effectué plus de 100 sauvetages, a déclaré mardi Vermont Emergency Management.

Des dizaines de routes et d’autoroutes ont été fermées, dont beaucoup le long de la colonne vertébrale des Montagnes Vertes, et tandis que le ciel s’est dégagé mardi, des avertissements et des avis de crue soudaine étaient en vigueur pour une grande partie de l’État, de la ligne du Massachusetts au Canada.

Le service météorologique national de Burlington a déclaré que davantage de pluie était prévue pour jeudi.

Syd Straw, qui était coincée dans sa maison près de la petite ville de Weston, a apprécié le soleil de mardi, mais a déclaré qu’elle avait encore de l’eau dans son sous-sol et une allée en ruine qui lui rappelait un peu le Grand Canyon.

« Je peux sortir de mon allée cassée et emprunter le bout de chemin de terre qui reste », a-t-elle déclaré.

Des abris ont été installés dans les églises et les mairies, mais au moins un refuge a dû fermer à mesure que les inondations empiraient. Fournir de la nourriture et de l’eau à plus de 200 personnes dans un autre refuge de Barre a été un défi.

«Nous essayons de trouver des moyens de leur faire parvenir des fournitures», a déclaré John Montes, agent régional des catastrophes de la Croix-Rouge américaine du nord de la Nouvelle-Angleterre. Ça a été un peu difficile à cause des conditions.

La tempête lente a atteint la Nouvelle-Angleterre après avoir frappé des parties de New York et du Connecticut dimanche. Certaines communautés ont reçu entre 7 et 9 pouces (18 centimètres et 23 centimètres) de pluie lundi soir.

La rivière Connecticut, gonflée par les fortes pluies du Vermont, devrait culminer au-dessus du niveau d’inondation mercredi à Hartford et dans les villes du sud, provoquant des inondations mineures à modérées, selon le National Weather Service.

Le président Joe Biden, participant au sommet annuel de l’OTAN en Lituanie, a déclaré une urgence pour le Vermont et a autorisé l’Agence fédérale de gestion des urgences à aider à coordonner les efforts de secours en cas de catastrophe et à fournir une assistance.

La Maison Blanche continuera de surveiller l’impact, a déclaré mardi l’attachée de presse Karine Jean-Pierre, exhortant les gens « à s’il vous plaît, soyez en sécurité et suivez les protocoles de sécurité ».

Le bâtiment du Capitole de Montpelier se dresse sur un terrain plus élevé, mais le reste du centre-ville a été inondé et l’Interstate 89 a été fermée dans les deux sens car elle suit la rivière entre Montpelier et Middlesex.

Le directeur municipal de Montpelier, Bill Fraser, a averti que le barrage de Wrightsville, à plusieurs kilomètres au nord, sur le bras nord de la rivière Winooski, pourrait dépasser sa capacité pour la première fois.

« Il y aurait une grande quantité d’eau qui arriverait à Montpellier, ce qui augmenterait considérablement les dommages causés par les inondations », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il restait très peu d’options d’évacuation.

« Les personnes dans les zones à risque peuvent souhaiter aller aux étages supérieurs de leurs maisons. »

Plusieurs équipes de secours ont été positionnées à Montpellier, où les opérations de répartition, de police et d’incendie ont été transférées dans une usine de traitement des eaux après de fortes inondations à la mairie et aux services de police et d’incendie. De plus, les tours radio qu’ils utilisent pour les appels d’urgence ne sont pas fonctionnelles, a déclaré le chef de la police Eric Nordenson.

Ailleurs dans le Vermont, des équipages de Caroline du Nord, du Michigan et du Connecticut faisaient partie de ceux qui atteignaient des villes qui avaient été bloquées depuis que des torrents de pluie avaient commencé à ceinturer l’État.

« Nous n’avons pas vu de pluie comme celle-ci depuis Irene », a déclaré le gouverneur du Vermont, Phil Scott, faisant référence à la tempête tropicale Irene en août 2011. Cette tempête a tué six personnes dans l’État, emporté des maisons de leurs fondations et endommagé ou détruit plus de 200 ponts et 500 miles (805 kilomètres) d’autoroute.

Mais Irene a duré environ 24 heures, a déclaré Scott.

« Nous recevons autant de pluie, sinon plus. Cela dure depuis des jours. C’est ma préoccupation. Ce ne sont pas seulement les dégâts initiaux. C’est la vague, la deuxième vague et la troisième vague », a déclaré le gouverneur.

La représentante du Vermont, Kelly Pajala, faisait partie d’une demi-douzaine de personnes évacuées tôt lundi d’un immeuble de quatre logements sur la rivière West à Londonderry.

« La rivière était à notre porte », a déclaré Pajala. « Nous avons jeté des vêtements secs et nos chats dans la voiture et sommes allés en hauteur. »

L’un des endroits les plus touchés a été la vallée de l’Hudson à New York, où une femme identifiée par la police comme Pamela Nugent, 43 ans, est décédée alors qu’elle tentait de s’échapper de sa maison inondée avec son chien dans le hameau de Fort Montgomery.

L’Académie militaire américaine de West Point a été pilonnée par plus de 20 centimètres de pluie qui a fait glisser des débris sur certaines routes et en a emporté d’autres.

« Neuf pouces de pluie dans cette communauté », a déclaré la gouverneure de New York, Kathy Hochul, lors d’un briefing dans une rue boueuse de Highland Falls, juste au sud de l’académie sur la rive ouest de la rivière Hudson. « Ils appellent cela un ‘événement de 1 000 ans’. »

Les scientifiques de l’atmosphère disent que des inondations destructrices comme celles-ci se produisent plus fréquemment à mesure que les tempêtes se forment dans une atmosphère plus chaude, et la hausse des températures de la planète ne fera qu’aggraver la situation.

Troy Caruso a vérifié les dégâts sur le terrain de golf, cinq restaurants et un motel qu’il possède à Ludlow, dans le Vermont, une ville d’environ 800 habitants. Un supermarché et un centre commercial ont été « anéantis », a-t-il dit, tout comme un steakhouse et peut-être un restaurant de hamburgers qu’il possédait.

« Il est inondé au-delà de toute croyance », a déclaré Caruso – même la 10e cale de son parcours de golf était sous l’eau.

« Nous venons de terminer le nettoyage de ces propriétés, des fleurs plantées, l’ensemble des neuf mètres », a-t-il déclaré. « Il va falloir tout recommencer »

Minchillo a rapporté de Highland Falls, New York. Kathy McCormack à Concord, New Hampshire; Michael Hill à Albany, New York; et Mark Pratt et Steve LeBlanc à Boston ont contribué.

Lisa Rathke et John Minchillo, Associated Press