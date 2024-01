Une rivière atmosphérique « substantielle » inondera la côte ouest cette semaine

Cette tempête de milieu de semaine devrait être d’intensité modérée, mais une autre tempête possible dans la foulée de celle-ci pourrait aggraver la situation.

“Nous pourrions très bien recevoir les précipitations normales totales de février au cours des cinq premiers jours du mois”, ont écrit les prévisionnistes du bureau du National Weather Service à San Diego tôt lundi matin.

Voici ce qu’il faut savoir sur le timing.

Lundi: Une rivière atmosphérique beaucoup plus faible touche terre en Colombie-Britannique et de la pluie tombe dans le nord-ouest du Pacifique.

Mardi: La tempête la plus violente, que les prévisionnistes de Seattle ont qualifiée de « système fluvial atmosphérique plus important », arrive tard dans le nord-ouest du Pacifique. Avec les fortes pluies récentes, des crues de ruisseaux et de rivières sont possibles.

Mercredi: Le principal courant de fortes précipitations est dirigé vers le nord de la Californie. Les pires conditions sont attendues du nord de la région de la Baie jusqu’à la frontière entre l’Oregon et la Californie.

Jeudi: La majeure partie des fortes précipitations dérive vers le sud, dans la région de Los Angeles, et les pluies arrivent dans le sud de la Californie plus tard dans la journée.

Plus la tempête se déplace lentement, plus les précipitations tomberont. Lundi matin, les prévisionnistes estiment qu’il s’agira d’une tempête plus rapide, atténuant une partie des précipitations totales qui pourraient s’accumuler et réduisant le risque potentiel d’inondations soudaines.

Au début, ce sera une tempête plus chaude, limitant les niveaux de neige à des altitudes plus élevées, mais de l’air plus froid reviendra à mesure que la tempête se déplace.

Il est fort probable que la Sierra recevra plus d’un pied de neige avec cette tempête. Les sommets les plus élevés pourraient même atteindre trois fois ce montant.