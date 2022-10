Une rivière atmosphérique devrait déverser jusqu’à 100 mm de pluie sur la côte nord / centrale de la Colombie-Britannique avec des vents violents – Kelowna Capital News

Les résidents de la côte nord, de la côte centrale, de la côte intérieure et de Haida Gwaii, y compris Prince Rupert, Port Edward, Stewart, Terrace et Kitimat peuvent s’attendre à voir jusqu’à 100 mm de pluie au cours des prochaines 24 heures.

Dans un bulletin météorologique spécial, Environnement Canada (EC) a déclaré qu'”un système frontal vigoureux s’approchera de la côte nord de la Colombie-Britannique ce matin (26 octobre).”

Cependant, c’est le front froid traînant qui intensifiera la tempête jusque dans la soirée, entraînant des précipitations encore plus fortes et des vents pouvant atteindre 80 km/h sur les sections exposées de la côte nord et jusqu’à 110 km/h sur les sections exposées de la côte nord. la Côte centrale.

“Les vents forts s’affaibliront et les fortes pluies se transformeront en averses tôt jeudi matin alors que le front quitte la zone”, indique le communiqué de la CE.

Le temps instable n’en finira pas pour autant. Une deuxième rivière atmosphérique sur l’océan Pacifique au sud de l’actuelle se dirige vers l’île de Vancouver et la côte sud. On s’attend à ce qu’il apporte une « forte concentration d’humidité » sur l’île et le Lower Mainland d’ici dimanche matin.

“De fortes averses peuvent provoquer des crues soudaines et des accumulations d’eau sur les routes. Des inondations localisées dans les zones basses sont possibles.

Les automobilistes sont invités à faire preuve de prudence s’ils doivent se déplacer.

