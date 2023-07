Une rivalité plus étroite n’a pas refroidi notre amitié, insistent Fernando Alonso et Carlos Sainz

Le grand espagnol de Formule 1 Fernando Alonso et son compatriote Carlos Sainz ont déclaré jeudi qu’ils restaient des amis proches malgré le fait que la voiture Aston Martin du premier soit plus compétitive avec la Ferrari du second cette année.

Le double champion du monde Alonso, 41 ans, et Sainz s’affronteront à nouveau sur la piste ce week-end lors du Grand Prix d’Autriche, mais ils ont ridiculisé les rapports en Espagne selon lesquels ils se sont disputés.

Alonso a qualifié le niveau de journalisme en Espagne de « faible », ajoutant « nous essayons d’éviter notre pays, malheureusement, pour beaucoup de choses ».

Alonso a été une révélation cette année dans un entraînement qu’il a repris après que son compatriote ancien champion du monde Sebastian Vettel a pris sa retraite à la fin de la saison dernière – l’Espagnol a conduit pour Alpine les deux campagnes précédentes.

Il occupe actuellement la troisième place du classement avec 117 points tandis que Sainz et Ferrari ont de nouveau rencontré des problèmes – l’Espagnol est cinquième dans la course au titre avec 68 points, 14 d’avance sur son coéquipier Charles Leclerc.

Le duo a eu ses moments sur la piste ce trimestre – notamment Sainz envoyant Alonso dans un tour en Australie.

Cependant, ils prétendent que c’est de la douceur et de la lumière entre eux deux.

« Nous sommes de bons amis à l’intérieur et à l’extérieur du circuit », a déclaré Alonso lors de la conférence de presse de jeudi à laquelle Sainz a également assisté.

« Il y a beaucoup de choses stupides qui s’écrivent, et cette année, parce que j’ai une voiture compétitive et que nous nous battons serrés en piste… En Espagne, nous sommes comme ça.

«Nous devons malheureusement savoir que le niveau du journalisme en Espagne est généralement faible.

« C’est comme ça. Nous ne sommes malheureusement pas souvent en Espagne et nous essayons d’éviter notre pays, malheureusement, pour beaucoup de choses. »

– ‘Profite de l’instant’ –

Sainz, 28 ans, a admis qu’ils étaient enfermés ensemble dans un concours plus compétitif cette année, mais ajouté hors piste, cela n’a fait aucune différence pour leur amitié.

« Ce n’est pas comme si nous avions besoin d’être en conférence de presse pour le prouver ou le montrer », a déclaré Sainz.

« Si vous regardez quand nous sommes dans le défilé des pilotes ou autour du paddock, vous pouvez simplement dire que la relation est comme elle a toujours été.

« C’est vrai que cette année il y a plus de concurrence parce qu’on se bat pour des positions similaires mais pour moi ça reste toujours sur la bonne voie. »

Sainz – qui dit espérer que Ferrari est à un tournant de sa fortune – a ajouté que lui et Alonso étaient une paire de militants trop chevronnés pour permettre aux différences professionnelles d’empiéter sur leur relation personnelle.

« Je sais comment séparer la piste de l’extérieur de la piste », a déclaré Sainz.

« J’ai toujours été bon dans ce domaine, et Fernando a toujours été bon dans ce domaine et nous sommes tous les deux assez mûrs pour le savoir.

« Nous allons juste essayer de profiter du moment, parce que c’est un bon moment pour la F1 en Espagne et le gâcher avec des trucs stupides qui pourraient sortir, je ne pense pas que ça en vaille la peine.

« Cela ne vaut même pas la peine d’accorder mon attention ou de le commenter, car cela donne de l’importance ou de l’attention aux gens qui veulent juste faire quelque chose de mal. »

Si les deux pilotes finissaient dans les trois premiers dimanche, ce serait la première fois que deux pilotes espagnols finiraient sur le podium.

« Fernando est sur le podium presque à chaque course, donc c’est moi qui l’empêche », a déclaré Sainz en souriant.

Alonso a déclaré qu’une chose faciliterait la réalisation.

« Si les deux Red Bull étaient sortis, cela arriverait plus tôt ! »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)