Mumbai, Inde – L’image de l’ancien capitaine indien Sourav Ganguly balançant son maillot en signe de jubilation sur le balcon du Lord’s Cricket Stadium est profondément gravée dans la mémoire de chaque fan de cricket indien.

C’était le 13 juillet 2002. L’Inde avait battu l’Angleterre par deux guichets lors d’une finale très disputée de la série NatWest alors que l’équipe de Ganguly poursuivait un puissant objectif de 326 en finale.

Le match, considéré comme l’un des plus grands du cricket d’une journée, a été un affrontement titanesque entre l’âge d’or du cricket indien – avec Ganguly, Sachin Tendulkar et Anil Kumble – et une équipe anglaise composée de joueurs de premier plan tels que Nasser Hussain, Marcus Trescothick. et Andrew Flintoff.

Pour l’Inde, la victoire était une douce revanche après que l’Angleterre les ait tenus à un match nul 3-3 en série ODI à domicile plus tôt cette année-là.

Après que Zaheer Khan ait réussi les points gagnants, Ganguly a balancé son maillot indien, dénudant son torse alors qu’il lançait des invectives, livrant un coup pour coup après que Flintoff ait célébré seins nus au stade Wankhede lors de la tournée anglaise en Inde.

L’Inde et l’Angleterre ont disputé plus de 100 matches internationaux ODI depuis les années 1970 et les esprits se sont échauffés lors de ces confrontations. Il y a eu des incidents d’agression, des moments de bonne plaisanterie et un fort sentiment de compétition entre les joueurs.

Mais alors que l’Inde et l’Angleterre se préparent à s’affronter dimanche à la Coupe du monde de cricket, les supporters indiens ont le sentiment que leur soi-disant rivalité s’est atténuée au cours des dernières années, les joueurs des deux pays s’affrontant ensemble dans des ligues de franchise, notamment la Twenty20 Indian. Première ligue.

“Il est certain que la rivalité entre l’Inde et l’Angleterre s’est réduite”, a déclaré à Al Jazeera Chirag Narasimiah, un avocat commercial et d’affaires de Bangalore. “L’agressivité entre les équipes s’est généralement calmée dans le cricket international grâce à l’IPL et à d’autres ligues.”

Les joueurs anglais jouent dans l’IPL depuis sa création en 2008 et nombre d’entre eux ont constitué une solide base de fans dans ce pays passionné de cricket.

Le capitaine d’essai anglais et polyvalent Ben Stokes, qui a joué pour les équipes IPL des Rajasthan Royals et des Chennai Super Kings, est l’un des favoris des fans indiens.

Lors du match de Coupe du monde de l’Angleterre contre l’Afrique du Sud au stade Wankhede de Mumbai le week-end dernier, les supporters indiens le soutenaient à chaque fois qu’il s’emparait du ballon alors qu’il alignait et scandaient son nom lorsqu’il arrivait au bâton en deuxième manche.

Jos Buttler et Joe Root, qui ont tous deux joué pour les Royals du Rajasthan lors de la saison IPL 2023, ont également reçu un accueil similaire de la part du public de Mumbai alors même que l’Angleterre subissait une énorme défaite.

“IPL a permis aux fans d’être exposés à de nombreux joueurs de différents pays”, a déclaré Ali Taabish Nomani, un consultant en assurance de Lucknow.

« De nombreux fans connaissent bien notre pays passionné de cricket, donc une fois qu’ils voient un joueur réussir, ils le soutiendront quel que soit son pays d’origine. Que ce soit même Ben Stokes d’Angleterre.

Narasimiah, qui conseille également sur les questions de droit du sport, a déclaré que l’IPL fonctionne comme un excellent outil pour combler le fossé entre les supporters indiens et les joueurs étrangers.

« La ligue a ouvert le jeu à de nombreux fans occasionnels, qui ne comprennent pas vraiment ou n’approfondissent pas les rivalités. Ces fans sont heureux de simplement regarder le match et d’apprécier celui qui joue bien », a-t-il déclaré.

“Je pense que cela a augmenté au fil des années et a conduit à moins de conversations où l’on discute si un joueur vient d’Angleterre ou d’Australie.

« De plus, les joueurs anglais ont parcouru l’Inde et fait partie de l’IPL depuis tant d’années que rien n’est nouveau pour eux. Ils font aussi un effort d’assimilation.

Pour Dion George, un développeur de logiciels de Mumbai, soutenir les Chennai Super Kings l’a fait « s’investir émotionnellement » dans la carrière du frappeur anglais Sam Curran.

Curran a joué pour la franchise IPL basée à Chennai lors de la saison IPL 2020-21 avant de rejoindre les Punjab Kings cette année. Mais cela n’a pas affecté le soutien de George à l’Anglais.

« Depuis que je l’ai suivi pendant si longtemps en raison de mon allégeance à Chennai, je suis tellement habitué à le soutenir. Je suis toujours heureux quand je le vois bien faire pour le Pendjab ou même pour l’Angleterre », a déclaré George.

Outre Curran, George est également un grand partisan de Buttler et a inclus le skipper anglais dans son équipe de jeux fantastiques lors de l’IPL il y a quelques saisons.

« Lorsque vous jouez à des jeux fantastiques, vous vous alignez inconsciemment sur le fait de vouloir que ces joueurs réussissent, et cela dure également longtemps. Après avoir eu Buttler dans mon équipe fantastique, j’attendrais avec impatience qu’il marque de bons résultats, même lors des tests internationaux de cricket et des Coupes du monde », a déclaré George, 26 ans.

“Quand j’ai assisté à l’Angleterre contre l’Afrique du Sud, j’étais très contrarié de le voir sortir.”

Histoire coloniale

Si l’Inde et l’Angleterre sont rivales sur le terrain de cricket, les deux pays partagent également une longue histoire, les Britanniques ayant régné sur le sous-continent indien de 1858 à 1947.

Le cricket, originaire d’Angleterre, a été introduit dans le sous-continent indien par les marins et les commerçants de la Compagnie anglaise des Indes orientales aux XVIIe et XVIIIe siècles. Il est devenu un sport très populaire parmi les Indiens lorsque l’Inde a vaincu ses anciens colonisateurs, l’Angleterre, sur son propre terrain. 1971 – victoire d’une série de trois tests 1-0.

En 1983, l’Inde a remporté la Coupe du monde pour la première fois en soulevant le trophée au Lord’s Cricket Ground de Londres, autrefois appelé la « cathédrale du cricket ».

Puis, en 2011, l’Inde a remporté son deuxième titre mondial, tandis que l’Angleterre a remporté la Coupe du monde pour la première fois en 2019, mettant ainsi fin à 44 ans d’attente angoissante pour devenir championne du monde du sport qu’elle a inventé.

L’histoire coloniale de la Grande-Bretagne n’est pas oubliée, mais les supporters indiens affirment que cela ne les affecte pas lorsqu’ils regardent un match de cricket entre l’Inde et l’Angleterre.

“Je ne pense pas au colonialisme britannique parce que ce qui s’est passé appartient désormais au passé et que nous devrions tirer les leçons de l’histoire”, a déclaré Nomani, qui assistera dimanche à l’Inde contre l’Angleterre à Lucknow.

“Je n’ai jamais vu les choses de cette façon, pour moi, ce sont juste deux équipes de deux pays qui jouent une partie de cricket.”

Narasimiah a déclaré que les exploits de l’Inde en matière de cricket ont prouvé qu’ils étaient meilleurs que ceux de leurs anciens colonisateurs.

« Je ne pense pas que l’histoire coloniale compte tellement pour les fans d’aujourd’hui, surtout dans la tranche d’âge des 20-30 ans. C’est parce que l’Inde a en quelque sorte « été là » en remportant la Coupe du monde avant l’Angleterre », a-t-il déclaré.

La mauvaise forme de l’Angleterre

L’Angleterre aborde le match de dimanche contre l’Inde, leader du classement, avec quatre défaites en cinq matches.

Mathématiquement, l’Angleterre n’est pas encore hors de la course pour les demi-finales, mais ses espoirs ne tiennent qu’à un fil puisque l’équipe occupe le deuxième rang, au-dessus des Pays-Bas en termes de taux de course net.

Des frappeurs lamentables ont laissé tomber l’Angleterre à plusieurs reprises lors de la défense de leur titre en Coupe du monde, tandis que leurs quilleurs n’ont pas non plus intensifié leurs efforts.

Néanmoins, le fan indien Nomani s’attend à ce que le choc de dimanche à Lucknow soit divertissant.

« Je pense que ce sera un bon match car le terrain a été complètement changé depuis que le site a reçu la Coupe du monde. Cela pourrait être un lieu neutre pour les deux équipes… De plus, avec l’Angleterre entrant dans le match avec quatre défaites, elle pourrait être agressive et l’Inde pourrait être éliminée car elle a remporté les cinq matches », a déclaré le joueur de 30 ans.

“Je dirais que ce sera le match à perdre pour l’Inde, mais ce sera un match agressif et compétitif.”