Une riposte impitoyable à la façon dont le corps des femmes est scruté

Il n’y a rien de plus terrifiant que de vieillir, du moins c’est ce que les femmes ont été conditionnées à croire, depuis la normalisation du mensonge sur notre âge jusqu’à la publicité d’une multitude de produits et de procédures anti-âge. Dans le film de Coralie Fargeat La substance, avec Demi Moore et Margaret Qualley, la cinéaste s’attaque sans relâche à la manière dont le corps des femmes est scruté et objectifié.

Au cœur du film se trouve une question : si vous aviez la possibilité de créer une version plus désirable de vous-même, quelqu’un considéré comme plus précieux dans la société et, en fait, « parfait », le feriez-vous ? En s’appuyant sur des éléments de body horror, Fargeat explore ce que signifie répondre « oui » à cette question.

Date de sortie de The Substance : En salles le 20 septembre

Directeur: Coralie Fargeat

Casting: Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid

Durée d’exécution : 141 minutes

Demi Moore dans The Substance (Mubi/Christine Tamalet)

De quoi parle « The Substance » ?

La substance L’histoire se déroule autour du personnage d’Elisabeth Sparkle, jouée par Moore. C’est une actrice primée, mais ces dernières années, Elisabeth a réorienté sa carrière vers la télévision de fitness. Malgré le succès de son émission, le directeur du studio Harvey (Dennis Quaid) est prêt à remplacer Elisabeth par une femme plus jeune, qu’il considère comme plus belle et plus désirable.

Après avoir perdu son emploi et avoir été victime d’un malheureux accident de voiture, Elisabeth se voit offrir une opportunité unique. Grâce à une procédure de marché noir, qui implique l’injection d’une drogue appelée « La Substance », Elisabeth peut créer une version plus jeune d’elle-même pour vivre dans le monde.

Mais cette procédure est soumise à des règles. Les deux versions d’Elisabeth n’existent pas en même temps. Chaque version d’Elisabeth ne peut exister que sept jours d’affilée avant de devoir changer de version.

Bien qu’initialement réticente, Elisabeth voit une publicité de la chaîne à la recherche d’un remplaçant plus jeune et la pousse à se lancer dans l’opération, créant ainsi Sue (Qualley).

Lorsque Sue passe une audition pour Harvey, il tombe immédiatement amoureux d’elle et lance rapidement la nouvelle émission de fitness de Sue. Alors que Sue rencontre de plus en plus de succès, elle commence à déroger aux règles de la procédure, ce qui entraîne des conséquences inattendues pour Elisabeth.

Margaret Qualley dans The Substance (Mubi)

Demi Moore est à son meilleur niveau avec une narration risquée mais enrichissante

Les messages sociétaux et culturels de La substance Les films de Fargeat ne sont pas particulièrement nouveaux, mais quand j’ai quitté la séance, un homme à côté de moi est sorti en disant : « Je n’ai pas compris. Demi était très belle au début du film. Pourquoi ferait-elle tout ça ? » C’est la preuve que la pression que ressentent les femmes prisonnières de standards de beauté largement irréalistes et inaccessibles n’est toujours pas prise au sérieux. C’est cette frustration qui fait du film de Fargeat exactement le genre d’histoires que nous devons porter à l’écran.

Certains de ces points sur l’insatisfaction corporelle et l’addiction à essayer d’avoir le corps « parfait » peuvent être assez répétitifs au fil du film, mais c’est peut-être là le but. Je viens de penser à la façon dont les messages sont continus dans tout, des publicités aux divertissements, qui disent aux femmes que leur apparence n’est pas assez belle. Peut-être avons-nous besoin d’une petite répétition ici pour rivaliser, d’une certaine manière.

Là où Fargeat semble vraiment gagner, ou perdre, c’est dans la mesure où elle est prête à pousser l’horreur et l’étrangeté de l’histoire. Il s’agit toujours d’un film de genre.

Fargeat prend position sur la voix intérieure terrifiante que les femmes ont développée, nous disant que nous ne sommes ni attirantes ni précieuses lorsque nous nous regardons dans le miroir. Le cinéaste décide d’avoir une représentation visuelle de la créature intérieure, ce qui stupéfiera les spectateurs. Certains riront, d’autres voudront détourner le regard, d’autres encore seront peut-être simplement confus, mais Fargeat prend un niveau de risque pour pencher vers les extrêmes qui est particulièrement attrayant dans ce film.

En ce qui concerne les acteurs, c’est sans conteste le travail le plus impressionnant de Moore. Le personnage d’Elisabeth n’a pas seulement des enjeux émotionnels élevés, mais il y a aussi une transformation physique impressionnante que Moore entreprend avec une telle force et un tel engagement.

Pour Qualley, elle est à la hauteur de l’énergie de Moore. Particulièrement vers la fin du film, l’actrice s’appuie vraiment sur la terreur que Fargeat crée dans l’histoire et gère les moments les plus décalés avec la force d’ancrage nécessaire.

La substance est un véritable régal visuel et prend des risques avec un certain nombre de chocs visuels, mêlés à une histoire qui aborde plusieurs critiques sociétales particulièrement intenses.

Les risques dans le cinéma sont passionnants. Vous savez certainement généralement où se trouve l’histoire de La substance va se passer, cette partie n’est pas un secret, et elle n’essaie pas de l’être, mais c’est la façon dont Fargeat est capable de créer un film détaillé qui ne fait aucun compromis sur ses éléments de genre qui était rafraîchissant à voir et unique à ce film.