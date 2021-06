Une revue médicale publie une étude attaquant la «blancheur» en tant que «maladie maligne ressemblant à un parasite» – RT USA News

Une revue médicale de premier plan pour les psychanalystes américains a publié une étude diabolisant la « blancheur » comme une « affection maligne ressemblant à un parasite à laquelle les Blancs sont particulièrement sensibles ».

L’étude, qui a reçu une plate-forme à la fin du mois dernier par le Journal of the American Psychoanalytic Association, a ensuite décrit la blancheur comme un trouble qui n’a pas encore de remède permanent. « La blancheur parasite rend les appétits de ses hôtes voraces, insatiables et pervers » a écrit l’auteur Donald Moss, un New-Yorkais blanc qui a plus de quatre décennies d’expérience en pratique privée. « Ces appétits déformés ciblent particulièrement les non-blancs. »





Alors que c’est « presque impossible » pour éliminer de tels appétits, a déclaré Moss, ils peuvent être traités efficacement avec une combinaison de « interventions psychiques et socio-historiques ». Mais les professionnels de la santé ne peuvent qu’espérer « remodeler » ces appétits pour le mieux, tels que la réduction de leur intensité, la modification de leurs objectifs et, dans certains cas, « tournez ces objectifs vers le travail de réparation ».

Les affirmations de Moss étaient si étonnantes que certains observateurs ont spéculé que l’article de journal était fictif et peut-être satirique d’éveil anti-blanc. Mais l’étude évaluée par des pairs est réelle, et l’ancien éducateur de l’Université de New York semble avoir de nombreux points de vue similaires dans les milieux de la santé mentale. En octobre dernier, l’American Journal of Community Psychology a publié un article appelant à une plus grande sensibilisation et compréhension de « blancheur, » ainsi que des interventions pour « démonter la blancheur ».

Pas plus tard que la semaine dernière, il est apparu que la psychiatre et psychanalyste new-yorkaise Aruna Khilanani avait donné une conférence à l’Université de Yale en avril sur « le problème psychopathique de l’esprit blanc. » « J’avais le fantasme de décharger un revolver dans la tête de toute personne blanche qui se mettait en travers de mon chemin, d’enterrer son corps et de m’essuyer les mains ensanglantées alors que je m’éloignais relativement sans culpabilité avec un rebond dans ma démarche. » Khilanani a dit aux étudiants et aux professeurs. Elle a comparé les patients blancs à un « un prédateur dément et violent qui se prend pour un saint ou un super-héros. »

L’école Ivy League a hébergé la conférence virtuelle et a rendu un enregistrement disponible sur son site Web, avec un accès restreint. Lorsque la controverse sur la conférence a fait surface, Yale a publié une déclaration disant que le ton et le contenu du discours de Khilanani étaient « antithétique aux valeurs de l’école ».

L’étude sur la blancheur a provoqué l’indignation sur les réseaux sociaux. « L’ensemble de l’industrie de la santé mentale est irrémédiablement brisée – absolument infestée de ce genre de folie », L’animateur de podcast Matt Walsh a déclaré sur Twitter.

Autre commentateurs trouvé l’article refroidissement, comparant la langue de Moss au nazi la propagande contre les Juifs dans les années 1930 et suggérant qu’un solution finale est en travaux.

« Le langage du génocide » un observateur a dit, tandis qu’un autre a prévenu, « Nous devrions avoir peur. Vient ensuite l’hospitalisation des personnes atteintes de blancheur, leur reprogrammation, puis l’extermination de beaucoup. »

