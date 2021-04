Une revue de Man United révèle une augmentation de 350% des abus sur les réseaux sociaux dirigés contre les joueurs

Un examen effectué par Manchester United a constaté une augmentation de 350% des abus sur les réseaux sociaux dirigés contre leurs joueurs.

United se joindra au football anglais pour boycotter les réseaux sociaux ce week-end, en réponse aux abus en ligne dirigés contre leurs joueurs.

Les équipes, les joueurs et les instances dirigeantes du football anglais ont convenu la semaine dernière de boycotter les réseaux sociaux de 15 heures le vendredi 30 avril à 23 h 59 le lundi 3 mai.

L’instance dirigeante européenne du football, l’UEFA, a déclaré qu’elle se joindrait également à l’action de ce week-end, aux côtés d’organisations britanniques de tennis, de cricket, de rugby et de cyclisme.

L’étude de United, qui examine les données de septembre 2019 à février 2021 sur Facebook, Twitter et Instagram, a constaté une forte augmentation des abus dirigés contre leurs joueurs.

L’examen a vérifié les mots abusifs sur ces plates-formes et a inclus 3330 messages au cours de cette période.

Parmi ceux-ci, 86% étaient racistes, tandis que 8% étaient transphobes ou homophobes. Les abus ont culminé en janvier 2021 avec plus de 400 messages de joueurs abusifs enregistrés par la revue.

L’examen a également établi qu’il y a eu une augmentation des abus entre fans sur les réseaux sociaux.

Une stodie de Manchester United a révélé une augmentation de 350% des abus reçus par les joueurs. Crédit photo doit lire ANDREW YATES / AFP via Getty Images

United a également confirmé avoir suspendu six supporters (trois détenteurs d’un abonnement, deux membres officiels et un sur la liste d’attente pour un abonnement) pour abus dirigés contre Son Heung-Min de Tottenham.

«Nous menons une campagne active contre la discrimination depuis un certain temps dans le cadre de notre initiative All Red All Equal», a déclaré le directeur général du groupe United, Richard Arnold.

«Le niveau de soutien que nous avons reçu pour ce travail de la part de nos fans a été extrêmement encourageant, mais ces chiffres montrent que malgré cela, le niveau d’abus que nos joueurs et fans reçoivent est en hausse.

«Il faut dire que si ces chiffres sont choquants, ils ne représentent que 0,01% des conversations qui ont lieu sur les réseaux sociaux à propos du club et des joueurs.

« En participant à ce boycott ce week-end, nous voulons, aux côtés du reste du football anglais, faire la lumière sur la question. Cela suscitera des débats et des discussions et sensibilisera aux niveaux d’abus que subissent nos joueurs et nos supporters. «

Alors que les organes directeurs et les équipes se sont tous réunis pour le boycott, les joueurs appellent également les fans à se joindre à eux.

La capitaine de Manchester City et d’Angleterre Steph Houghton, aux côtés de ses coéquipiers de club tels qu’Ellie Roebuck et Lucy Bronze, a posté sur Twitter et Instagram pour demander aux fans de se joindre à eux pour boycotter les réseaux sociaux.