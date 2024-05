Une revue de la saga Mad Max

PARCELLE: Volée à son peuple lorsqu’elle était enfant et forcée d’assister à l’exécution de sa mère, la jeune Furiosa (Anya Taylor-Joy) se lance dans une quête épique de vengeance contre le seigneur de guerre Dementus (Chris Hemsworth).

REVOIR: Celui de George Miller Mad Max La série contient non pas un mais deux des films d’action les plus incroyables jamais réalisés. Bien sûr, il y a Route de la fureurmais il y a aussi Le guerrier de la route. Les deux sont des chefs-d’œuvre de leur genre, la barre est donc placée assez haute pour le retour de Miller au Wasteland. Les premières critiques semblent trop préoccupées par le fait que Furiosa : Une saga Mad Max n’est pas une rediffusion de Mad Mad: Route de la Fureur, qui raconte une histoire épique de quinze ans, comme celle-ci n’a jamais été tentée dans la série auparavant. Depuis l’original de 1979 à partir de, tous les films racontaient des histoires relativement compactes, donc Miller et son co-scénariste Nico Lathouris méritent des éloges pour avoir fait quelque chose de différent. L’inévitable tragédie des premières réactions à Furiosa c’est qu’ils se consacreront à distinguer ce que ce n’est pas tout en perdant de vue ce que c’est – une odyssée d’action assez incroyable racontée à une échelle gigantesque.

Furiosa est un formidable ajout à la franchise dans la mesure où il se situe à mi-chemin entre Le guerrier de la route et Route de la fureur (Au-delà du Dôme du Tonnerre se produit plus tard), dans la mesure où la société tente encore de se reconstruire quelque peu, même si elle se déroule au sein de factions désespérées dirigées par des seigneurs de guerre. Furiosa d’Anya Taylor-Joy vient de l’un des rares résistants d’une civilisation légitime non gouvernée par la barbarie, et la construction du monde est superbe. Vous avez l’impression qu’il y a plus dans ce désert que Max, même si vous savez qu’il se cache toujours quelque part.

Le film est plus un ensemble que ne le suggèrent les bandes-annonces, Anya Taylor-Joy ne faisant sa première apparition qu’une heure après le début du film. La première moitié est consacrée au jeune Furiosa, joué par Alyla Browne et à la façon dont un enfant navigue dans ce monde brutal, avec Chris Hemsworth comme antagoniste étonnamment tridimensionnel. Il est comme le revers de la médaille de Max dans la mesure où, comme lui, il a perdu sa famille mais l’a laissé se transformer en un barbare psychopathe, tandis que Max (surtout) a conservé son humanité. Cela pourrait être la meilleure performance de Hemsworth, avec lui rendant Dementus suffisamment charismatique pour que vous sachiez pourquoi des charognards désespérés se rallieraient à lui et peut-être même verraient une certaine noblesse dans sa quête, dans la mesure où il est seul et ce qu’il peut obtenir dans un monde devenu fou.

Browne est frappante dans le rôle de la tranquille Furiosa, qui reste seule et apprend à se rendre quelque peu invisible en vieillissant. Anya Taylor-Joy, en tant qu’ancienne version du personnage, est excellente. Elle ressemble presque exactement à Theron et nous montre la jeunesse plus rude, plus inexpérimentée et moins polie qu’elle est devenue avant de devenir l’héroïne stoïque qu’elle est devenue.

Un gars dont personne ne parle vraiment dans les critiques est Tom Burke, qui est probablement mieux connu pour avoir joué Orson Welles dans David Fincher. homme. Il joue un rôle essentiel dans le rôle de Jack, un chauffeur d’Immortan Joe (Lacey Hulme), qui rêve de mener une vie vertueuse, même s’il sait que c’est impossible dans le désert sans cœur. Il devient le mentor et l’intérêt amoureux de Furiosa, jouant un rôle essentiel dans son évolution de plusieurs manières. Il lui apprend à tuer, mais ses qualités héroïques déteignent également sur elle, ouvrant la voie aux événements de Route de la fureur. C’est un rôle formidable pour Burke, qui n’a jamais vraiment eu la chance de briller en tant que star d’action auparavant.

Tout le monde dans l’odyssée cauchemardesque de Miller est formidable, y compris Charlee Fraser, qui joue un rôle petit mais puissant en tant que mère guerrière de Furiosa. Techniquement, le film est impeccable avec le directeur de la photographie Simon Duggan qui tourne le film pour qu’il ressemble autant à celui de John Seale. Route de la fureur travailler autant que possible, tandis que Junkie XL contribue à un autre score de conduite difficile.

L’action et le rythme de Furiosa sont différents de Route de la fureur, car ce n’est pas un film de poursuite, mais il y a une séquence d’action majeure impliquant Jack et Furiosa sur le War Rig qui va de pair avec tout ce qui se passe dans les autres films. Miller tourne également le film d’une manière qui met l’accent sur la narration visuelle, aidée par l’expressivité de Taylor-Joy, avec beaucoup de choses qui se passent derrière ces yeux à tout moment, ce qui en fait un personnage idéal pour ce type de réalisation de films. Les dialogues sont parfois si rares que je serais curieux de voir un montage muet (similaire au montage Black and Chrome de Fury Road) qui raconte le film entièrement avec des visuels ; J’imagine que cela fonctionnerait bien, avec Miller peut-être notre dernier véritable maître de la narration purement visuelle.

Espérons que Miller n’en ait pas fini avec The Wasteland, car il laisse suffisamment de fils en suspens pour qu’il y ait probablement plus d’histoire à raconter. Certains seront déçus que Furiosa dépende davantage de CGI que d’autres Mad Max les films l’ont fait, mais malheureusement, je pense Route de la fureur aurait pu être le dernier du genre pour de nombreuses raisons. Malgré tout, Miller en a fait une expérience tactile et viscérale qui fait comprendre qu’à soixante-dix-neuf ans, il est toujours maître de son métier et que faire des réalisateurs de quarante ans son cadet n’aurait pas l’énergie ou les compétences pour s’attaquer. Ce n’est pas Route de la fureurmais Furiosa est quand même sacrément incroyable.