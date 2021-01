«Il s’agit plutôt d’une acquisition IP où nous allons prendre le contrôle de la communauté», a déclaré M. McNerney. «Dans quelques mois, nous allons lancer Byte et Clash ensemble comme un seul produit avec des outils de monétisation en direct pour les créateurs. Le plus important pour nous est de nous assurer que les deux communautés sur les deux applications restent en grande partie inchangées. » M. Hofmann assumera un rôle consultatif auprès de Clash.

Clash permet aux fans de donner un pourboire aux influenceurs et de leur payer des frais d’abonnement mensuels. Les utilisateurs peuvent également monétiser des éléments de contenu individuels. «Si une personne joue au coin de la rue à Silver Lake, quelqu’un peut passer un dollar dans son étui à guitare», a déclaré M. McNerney. « Dans ce cas, la vidéo est l’étui de guitare et quelqu’un peut jeter un dollar pour cette vidéo. »

Lorsque l’occasion s’est présentée d’acheter Byte en décembre, M. McNerney a sauté. C’était comme si la famille Vine était de nouveau réunie. « Nous ne pourrions être plus heureux que Byte rejoigne la famille Clash », a déclaré M. Hofmann dans un communiqué envoyé par courrier électronique. «Ensemble, nous pourrons mettre plus de pouvoir entre les mains des créateurs afin qu’ils puissent se concentrer sur ce qu’ils aiment sans passer autant de temps à s’inquiéter de la façon dont ils vont gagner leur vie.» Karyn Spencer, qui a aidé à diriger les efforts de monétisation des créateurs chez Vine, est également un conseiller de Clash.

Clash n’est pas la seule plateforme qui cherche à aider les influenceurs à gagner de l’argent grâce à leurs abonnés. Stimulé par Patreon’s valorisation d’un milliard de dollars et la montée en puissance de TikTok, l’économie des influenceurs a finalement attiré l’attention des investisseurs de la Silicon Valley. En octobre, Stir, une plateforme en ligne qui aide les créateurs à monétiser et à gérer leur entreprise, a levé 4 millions de dollars auprès de grands noms dans l’espace social, notamment Jack Conte, le PDG de Patreon, Chad Hurley, co-fondateur de YouTube, et Casey Neistat, le YouTuber.

Clash, lui aussi, entreprend un nouveau cycle d’investissement dirigé par Seven Seven Six, le nouveau fonds d’investissement d’Alexis Ohanian, le co-fondateur de Reddit, avec un financement supplémentaire de M13 Ventures et Plug and Play.

«Si vous regardez l’espace des créateurs depuis un moment, vous l’avez vu grandir régulièrement pendant des années, mais ensuite, il a explosé», a déclaré M. Ohanian. «Il y a beaucoup d’outils à construire, et je pense que c’est la plateforme pour le faire. Si nous pouvons créer plus de moyens pour permettre à plus de gens de gagner leur vie en créant du contenu, c’est une bonne chose pour tout le monde. »