Les choses se sont tellement détériorées lors de la réunion de cette semaine de la Commission d’assistance aux anciens combattants du comté de Will que des questions de routine telles que l’approbation des procès-verbaux et l’ajournement ont été criblées de désaccords.

Un vote sur un nouveau surintendant pour diriger l’organisation s’est embourbé lorsque les délégués au VAC ont fait valoir qu’ils ne devraient pas être appelés à voter sans aucune information sur la femme qui devait être nommée.

Raj Pillai, délégué adjoint à la Commission d’assistance aux anciens combattants de Plainfield American Legion Marne Post 13, est un plaignant dans un procès contestant la légitimité du conseil exécutif.

La réunion s’est terminée mardi soir, lorsque les membres du conseil d’administration d’ACC ont commencé à sortir au cours d’une discussion confuse sur la question de savoir si un vote vocal ou un appel nominal était nécessaire avant que la réunion puisse être ajournée.

« Nous attendons un vote vocal, et tout le monde parle. Personne n’écoute », a déclaré à haute voix la secrétaire du Conseil d’administration, Denise Williams, afin d’être entendue au milieu d’un chahut après avoir présenté la motion d’ajournement. “C’est pourquoi je suis frustré.”

« Est-ce que je te donne mal à la tête ? » cria quelqu’un d’un ton moqueur dans le public. “Je suis désolé.”

C’était le genre de chahut et de bavardage qui traversait la réunion d’un organe directeur d’ACC dont on pourrait dire qu’il était devenu dysfonctionnel.

La secrétaire du conseil exécutif d’ACC, Denise Williams, est assise à côté du président du conseil, Jack Picciolo, lors de la réunion de la commission mardi.

Williams l’a suggéré lors d’une discussion sur l’opportunité de prolonger le temps accordé aux discussions publiques lors des réunions.

“Je ne regarde qu’une question de temps et de rendre la fonctionnalité au conseil d’administration”, a-t-elle déclaré.

Le VAC est un organisme financé par les impôts qui offre de l’aide aux anciens combattants pour une variété de besoins, y compris les finances, l’emploi et les conseils.

L’agence du comté de Will est de plus en plus surveillée par les vétérans locaux, un groupe de surveillance du gouvernement nommé Edgar County Watchdogs, et certains disent même le FBI depuis que des questions ont été soulevées plus tôt cette année au sujet d’un contrat de marketing sans offre de 495 000 $ accordé à un ami de l’ancien. surveillant général. Le contrat a été financé par l’argent de secours fédéral COVID-19 alloué par le comté de Will.

William Sutton, co-demandeur dans un procès contestant la légitimité du conseil exécutif d’ACC et délégué nommé de Plainfield American Legion Marne Post 13, s’adresse au conseil lors d’une réunion mardi.

Les problèmes auxquels fait face le VAC comprennent maintenant :

• Embauche d’un nouveau surintendant pour remplacer Kristina McNichol, qui a quitté en mai pour un poste de spécialiste du financement du logement avec la ville de Joliet alors que des questions surgissaient au sujet du contrat de marketing de 495 000 $

• Une enquête sur le bien-fondé du contrat est menée par un cabinet d’avocats embauché par le VAC alors que l’agence continue de faire l’objet de critiques de la part d’anciens combattants et d’autres personnes à ce sujet

• Et une contestation de la légitimité du conseil d’administration qui supervise le VAC dirigé par deux membres de Plainfield American Legion Marne Post 13 qui sont plaignants dans un procès contre des membres du conseil d’administration qu’ils qualifient d’illégitimes

Les problèmes juridiques entourant le VAC sont devenus si intenses que le bureau du procureur de l’État du comté de Will a refusé en juillet d’être l’avocat de la commission et a conseillé d’engager un avocat privé.

“Vous avez beaucoup d’attention sur vous en ce moment”, a déclaré mercredi Raj Pillai, le délégué suppléant de Plainfield, au conseil d’administration.

Pillai et William Sutton, qui a été nommé délégué de Plainfield mais n’est pas reconnu par le conseil d’administration, sont des plaignants dans le procès contre neuf membres qui, selon eux, ne remplissaient pas les conditions légales pour faire partie du conseil d’administration.

Le conseil d’administration se réunit tous les mois et supervise les activités courantes du CRDV. Mais le VAC comprend des délégués et des délégués suppléants de 24 postes de la Légion américaine et des postes de vétérans des guerres étrangères, qui n’ont pas tous actuellement de délégués.

Quelques heures avant la réunion plénière de la commission mercredi, un juge du comté de Will a rejeté une ordonnance d’urgence demandée par Pillai et Sutton qui aurait dissous le conseil exécutif actuel.

Mais la décision du juge John Anderson permet au procès de se poursuivre et note que les actions du conseil d’administration “peuvent être déclarées nulles (entre autres)” s’il se prononce finalement contre elles.

Pillai a souligné les paroles du juge tout en exhortant le conseil d’administration à déposer des questions impliquant de l’argent, y compris l’embauche d’un surintendant.

“Vous vous mettez dans l’eau chaude”, a-t-il déclaré au conseil d’administration.

Le vote du surintendant n’a jamais été pris et n’a jamais été déposé. Les membres du conseil d’administration se sont juste éloignés et sont sortis d’une pièce bruyante avant qu’une décision ne soit prise.