Une PENSIONNÉE est décédée après avoir été écrasée par sa fille alors qu’elle sortait les poubelles, selon une enquête.

Doreen Breen, 93 ans, est passée devant le garage avec ses ordures lorsque Hazel Smith a renversé son Audi A3 et l’a jetée au sol.

Mme Breen a été emmenée à l’hôpital royal de Chesterfield mais est décédée plus tard Crédit : Agence de presse Raymonds

Mme Smith, avec qui Doreen séjournait quelques jours en mai, a insisté sur le fait qu’elle avait vérifié ses rétroviseurs mais n’avait pas vu sa mère.

Elle a ajouté qu’elle s’était arrêtée lorsqu’elle avait entendu la collision dans son allée à Eckington, dans le Derbyshire.

Mme Breen était consciente et parlait par la suite, mais est décédée deux jours plus tard d’une lésion cérébrale et d’autres blessures, a déclaré le tribunal du coroner de Chesterfield.

La police du Derbyshire a enquêté sur le décès mais a jugé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour une enquête criminelle.

La coroner adjointe, Mlle Susan Evans, a statué que Mme Breen était décédée des suites d’un accident après avoir été heurtée par la voiture de sa fille, se cognant la tête contre le sol et subissant une lésion cérébrale traumatique ainsi que d’autres blessures.

Cela survient après la mort d’un chef lors d’un match de football caritatif des semaines après avoir découvert qu’il allait être papa.

On pense que Jamie Harper, 34 ans, a subi une crise cardiaque lorsqu’il s’est effondré sur le terrain lors du match à cinq.

Le fanatique de rugby, de Castleford, West Yorks, aurait été «tellement excité» de devenir papa pour la première fois parce que tout ce qu’il voulait, c’était avoir une famille.

Sa petite amie Leah Hayes, 24 ans, a ajouté que ses derniers mots étaient: «Assurez-vous d’avoir quelque chose à manger pour le bébé. Ça va être un joueur de rugby fort un jour.

Leah, déjà maman d’Evelyn, quatre ans, prévoit de donner son nom à leur enfant quel que soit son sexe, ajoutant: “C’est le seul choix maintenant.”

Le chef de Wetherspoons, Jamie, a été transporté par avion à l’hôpital après le match de football à Leeds et est décédé peu de temps après dimanche. Il avait emménagé avec Leah quatre jours auparavant et allait adopter Evelyn.

Leah a déclaré: “Elle n’a jamais eu de père, donc avoir Jamie dans nos vies l’année dernière a été formidable.

“Il était tellement excité d’être papa. C’est tout ce qu’il a toujours voulu, c’est avoir des enfants et fonder une famille.

“Je lui avais parlé vers 11 heures ce jour-là. Je suis diabétique et mon taux de sucre dans le sang était bas.

“Ses derniers mots pour moi ont été ‘Assurez-vous que vous avez quelque chose à manger pour le bébé, ça va être un bon joueur de rugby un jour. Je lui ai dit de passer une bonne journée et de m’envoyer un message dès qu’il le pourrait.”