Une retraite sanglante alors qu’une unité ukrainienne est touchée par des bombes à fragmentation russes

À L’EXTÉRIEUR DE LYSYCHANSK, Ukraine – L’unité aéroportée ukrainienne a été soulagée de se retirer du front dimanche matin, chevauchant une colonne de véhicules blindés de transport de troupes loin de la ville assiégée de Severodonetsk, qui était déjà tombée aux mains des Russes, et de Lysychansk, qui était sur le bord.

Ils ont été touchés, et durement touchés.

Alors que le convoi se dirigeait vers le village agricole de Verkhniokamianske, avec de nombreux soldats à l’extérieur des véhicules, la première explosion a frappé juste à côté d’eux. C’était une bombe à fragmentation, ils supposeraient plus tard, quelque chose qui a déchiré le contingent d’hommes accrochés à ce côté d’un un camion.

Plusieurs hommes ont été blessés, du sang coulant des membres et, dans un cas, la tête d’un soldat. Mais on n’a pas le temps de les soigner tant le convoi reste dans le collimateur de l’artillerie russe. Les indemnes ont appliqué des garrots là où ils le pouvaient, ont ramené la blessure sur les véhicules et ont couru hors du village, à travers des allées de ferme défoncées jusqu’à une ligne d’arbres à travers un champ de blé doré à environ un kilomètre de là.