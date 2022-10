Une retraite russe plus stratégique signale un long combat à venir à Kherson

Le major ukrainien Volodymyr Voloshyn regarde un opérateur de drone militaire, Arthur, alors qu’il communique avec une brigade d’artillerie pour diriger leur tir dans la région de Mykolaïv, dans le sud de l’Ukraine, le 5 octobre. (Heidi Levine/FTWP)

RÉGION DE MYKOLAIV, Ukraine – L’opérateur du drone a ignoré le tonnerre occasionnel de l’artillerie sortante au loin et a gardé ses yeux concentrés sur l’écran de l’ordinateur devant lui, attendant que l’éclat de fumée apparaisse. Ses pouces poussèrent le joystick vers la gauche, puis vers la droite, avant de passer à l’écran de son téléphone portable pour indiquer où l’artillerie devait viser ensuite.

À environ cinq kilomètres de la ligne de front sud de l’Ukraine, des obusiers M777 fournis par les États-Unis pilonnaient les forces russes qui refusaient de céder davantage de terrain.

Un autre soldat, dont l’indicatif d’appel est « Dobriy », a alors informé ses camarades de cette unité des forces spéciales ukrainiennes que leur drone n’était pas le seul dans le ciel. On venait de lui dire qu’un UAV de reconnaissance russe Orlan se dirigeait dans cette direction, et s’il était repéré, des bombardements suivraient sûrement. La veille, le champ derrière cette courte ligne de tranchées était jonché de roquettes. “C’était spécialement pour moi”, a déclaré Dobriy avec un sourire.

Son commandant, le colonel Roman Kostenko, semblait maintenant inquiet. « Devrions-nous partir ? a-t-il demandé, se référant à lui-même et aux journalistes du Washington Post qu’il avait amenés avec lui. “Trop tard”, répondit Arthur, l’opérateur du drone, qui ne quittait toujours pas des yeux l’écran devant lui.

Un jour après que les forces ukrainiennes ont récupéré plus de territoire dans les régions du sud de Kherson et de Mykolaïv, la jubilation d’une percée dans cette partie de la ligne de front a été tempérée par l’anxiété face à un dur combat attendu.

L’armée de Kyiv ici a repoussé les Russes de dizaines de kilomètres à certains endroits après avoir lutté pour avancer pendant des mois. Mais après la contre-offensive remarquablement réussie de l’Ukraine dans la région nord-est de Kharkiv, les soldats stationnés près du front sud ont averti que la situation restait tendue. Kherson est trop importante, politiquement et militairement, pour que les Russes se retirent de manière aussi désordonnée qu’à Kharkiv, ont-ils déclaré.

“Ce n’est pas Kharkiv”, a déclaré Kostenko. « Là, ils ont laissé toutes leurs munitions et leurs véhicules et se sont enfuis. Ici, nous n’avons même pas beaucoup de trophées. Ils se sont juste retirés du combat, ont tout emporté avec eux dans leur nouvelle position et creusent à nouveau.

Ce que les Ukrainiens ont observé est un retrait russe ordonné de certaines villes et villages dans ce qui pourrait être une préparation pour resserrer la ligne de front autour de la ville de Kherson, la seule capitale régionale que les forces de Moscou ont capturée depuis le début de leur invasion en février dernier, et la ville voisine de Nova Kakhovka, qui abrite une centrale hydroélectrique qui contrôle également un approvisionnement en eau vital pour la Crimée, que la Russie a illégalement annexée en 2014. La saisie de l’usine et la restauration du débit d’eau, que l’Ukraine avait coupé, a été l’une des principales priorités de la Russie. objectifs militaires dans les premiers jours de l’invasion.

Poutine cite le succès dans les régions annexées alors même que ses troupes épuisées se retirent

Les avancées ukrainiennes interviennent alors que la force russe se trouve dans une position de plus en plus précaire à Kherson et aux alentours. La ville est située sur la seule tranche de territoire que l’armée russe contrôle à l’ouest du Dniepr. Le terrain est plat, ce qui le rend particulièrement difficile à défendre pour la Russie.

La tranche de terre occupée est reliée au reste du territoire sous contrôle russe par deux passages principaux sur le Dniepr – le pont Antonovsky à Kherson, qui est gravement endommagé, et le barrage hydroélectrique de Kakhovka, qui se trouve à environ 45 miles à l’est et reste passable.

Les forces russes risquent d’être coupées à Kherson – entourées par les forces ukrainiennes sur trois côtés et la rivière sur le quatrième – si les Ukrainiens parviennent à avancer suffisamment près de la rivière pour la rendre infranchissable.

“Si l’armée ukrainienne parvient à placer l’artillerie à portée des principaux ponts et passages de rivières, la position russe en général pourrait devenir intenable”, a déclaré Michael Kofman, analyste militaire au groupe de recherche CNA basé en Virginie.

Une stratégie militaire prudente appellerait à se retirer sur la rivière plutôt que de courir le risque d’être encerclé ou assiégé à Kherson. Mais les Russes risquent de se battre pour tenir Kherson car c’est la capitale d’une région que Poutine prétend avoir annexée.

“Je refuse d’obtempérer”, déclare un journaliste russe, quelques jours après avoir échappé à l’assignation à résidence

La ville et ses environs serviraient également de tête de pont utile sur la rive ouest du fleuve pour les Russes, s’ils parvenaient à reconstituer leur puissance de combat et à passer à l’offensive en cherchant à capturer les villes portuaires de Mykolaïv et d’Odessa.

“Nous pensons qu’il est peu probable que les dirigeants russes autorisent un retrait complet de Kherson pour des raisons politiques”, a déclaré un responsable occidental qui a insisté sur l’anonymat pour informer les journalistes des informations sensibles sur la sécurité. “Ainsi, cette situation dans le sud pourrait devenir de plus en plus désordonnée avec, potentiellement, une force russe plus désespérée dos au fleuve.”

“Ce ne sera pas une course facile à travers un territoire sans contrainte”, a ajouté le responsable. “Ils auront un défi là-bas.”

Jusqu’à présent, les Ukrainiens ont fait le plus de progrès en repoussant les Russes au nord-est de Kherson. La vitesse à laquelle le front russe pourrait s’effondrer dépend de la mise en place ou non par les Russes de défenses d’échelon sur lesquelles se replier entre le front et la ville.

Contrairement à Kharkiv, où les miliciens locaux et les gardes nationaux russes occupaient principalement un front qui est tombé rapidement, la Russie a mis des forces plus aguerries – parachutistes et marines – dans et autour de Kherson. Ce sont des adversaires plus coriaces, mais même ces unités semblent maintenant disjointes en raison de lourdes pertes.

Le capitaine Andriy Pidlisnyy a déclaré que son unité militaire ukrainienne dans la région de Mykolaïv avait récemment capturé un prisonnier russe qui expliquait ainsi les problèmes de main-d’œuvre de Moscou : Dans l’équipage de trois chars du prisonnier, tous trois appartenaient à des unités différentes au sein des forces russes.

Le prisonnier, un parachutiste, était le conducteur. Le commandant était un mercenaire de l’équipe paramilitaire de Wagner. Et le tireur a été mobilisé depuis la région occupée de Lougansk, qui est sous le contrôle des mandataires du Kremlin.

“Si même au niveau des chars, ils ont un tel méli-mélo de différentes unités, alors au niveau où il y a une compagnie, un bataillon et une brigade, il est clair qu’il ne peut y avoir de coordination normale”, a déclaré Pidlisnyy.

L’Ukraine cherche désormais à profiter d’une période de transition clé pour la Russie, avant que les renforts de la récente mobilisation de Poutine n’arrivent au front. Près de la colonie récemment libérée de Davydiv Brid, il y avait une vague d’activités sur la route mercredi alors que les forces ukrainiennes déplaçaient des ponts flottants, des obusiers automoteurs et des véhicules blindés. L’unité de drones de Kostenko a préparé des explosifs artisanaux dans des canettes de soda recyclées à larguer sur les champs autour de Davydiv Brid – une tactique de déminage inventive.

La contre-offensive ukrainienne, qui s’appuie sur deux fronts, va maintenant si vite que même les soldats au sol ont du mal à suivre.

“Est-ce que Snihurivka est déjà à nous?” a demandé Kostenko à son adjoint, faisant référence à une ville de la région de Mykolaïv qui a été un bastion des forces russes depuis les premiers jours de la guerre.

“Presque”, a répondu le major Volodymyr Voloshyn.

Reprendre Davydiv Brid et Snihurivka donnerait aux Ukrainiens un accès aux routes menant plus profondément dans la région de Kherson et ajouterait une pression sur les Russes du nord-ouest.

“Bientôt, nous serons en Crimée”, a déclaré Voloshyn impassible.

Les hommes sont eux-mêmes originaires du sud de l’Ukraine, tout comme le reste de leur unité de 29 hommes. Kostenko, membre du parlement ukrainien, partage son temps entre ici, à Kyiv, et des voyages internationaux pour faire pression pour que l’Ukraine reçoive plus d’armes. Lors d’une récente visite à Washington, il a demandé aux membres du Congrès plus de chars et de véhicules blindés de transport de troupes.

Sa propre ville natale de Charivne dans la région de Kherson est toujours occupée. Mercredi, regardant fixement une tablette avec une carte du village, il a indiqué à un opérateur de drone où se trouve sa maison. “Quoi que vous fassiez, ne laissez personne tirer là-bas”, a-t-il plaisanté.

Expulser les soldats russes de son arrière-cour est une priorité personnelle. Et même s’il ne s’attend pas à ce que ce soit facile, les gains récents ont convaincu toute l’Ukraine que c’est possible.

“Le succès de la contre-offensive à Kharkiv a vraiment motivé les combattants ici”, a déclaré Kostenko. « L’instinct est à la prudence, mais il faut parfois mettre le pied dedans pour voir que ce n’est pas si effrayant et que l’on peut aller plus loin. Quand ce qui s’est passé à Kharkiv a montré que nous pouvions le faire, le résultat est arrivé ici aussi. Nous avons commencé à aller de l’avant.

Sonne a rapporté de Washington. Emily Rauhala à Bruxelles a contribué à ce rapport.