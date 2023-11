Une retraite bordée de bois au cœur de Paris

Aucun d’eux ne se soucie des aménagements décloisonnés, alors ils ont plutôt découpé l’appartement en pièces distinctes : une grande cuisine carrée et un coin repas installés au milieu se ramifient d’un côté vers une suite principale et un dédale pour leurs 2 ans. vieux fils et, de l’autre, un petit salon et un coin bibliothèque. Avec leurs appareils électroménagers cachés et leurs étagères compactes, ces espaces communs ressemblent tous un peu à des bateaux, en partie à cause d’une peinture nautique encadrée et de quelques coquillages récupérés exposés ici et là, mais surtout parce que la cuisine est revêtue de chêne massif, en grande partie provenant (et ciré) par un artisan traditionnel du centre de la France avec qui ils collaborent souvent. « Nous avons toujours rêvé d’une pièce en bois quelque part », dit Sauzay ; ils ont été particulièrement inspirés par le travail de l’architecte français du début du XXe siècle Auguste Perret, qui utilisait des matériaux comme les boiseries et le béton armé pour créer des pièces à la fois rigoureuses et poétiques. Même les plafonds, que le couple a remontés à leur hauteur d’origine de 13 pieds, sont recouverts de chêne : lorsque des amis viennent chez eux, « ils demandent : ‘Pourquoi avez-vous mis du parquet ?’ là?”, dit Sauzay.

Une fois installés, ils ont dû abandonner la plupart des meubles marron de leur dernière location, dans le Marais – ils auraient été trop monochromes sur le bois – et ont décidé d’incorporer seulement quelques nouvelles pièces de leur propre conception (un plafonnier , le canapé) avec des antiquités du XXe siècle comme des chaises Paolo Buffa et une table à manger Jules Leleu. « Nous aimons le vide, donc il n’y a pas beaucoup de décoration », explique Sauzay. “C’est presque défait.” Pourtant, leur tendance minimaliste a une certaine chaleur inhérente, principalement en raison du grain des différents bois, de la tactilité des quelques tissus pâles et de la façon dont chaque surface semble absorber et capturer la lumière dans une ville réputée pour être sombre. (Après tout, c’est là que furent installés les premiers lampadaires électriques.) En fait, Sauzay est tellement énervé par la diffusion désagréablement brillante des ampoules LED, désormais standard en France et ailleurs, qu’il émousse chacune d’entre elles avec une peinture spéciale – ou parfois des couches de vélin et de scotch – jusqu’à ce qu’elles imitent la lueur des ampoules incandescentes. Il n’y a pas non plus de tapis dans l’appartement, pour mieux laisser apparaître les ombres qui dérivent sur les sols nus. «Je n’aime pas les tapis», dit de Tonnac. “Disons que je préfère le bois.”

Assistante photo : Camille Padilla