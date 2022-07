Une retraite bienvenue dans la guerre contre la drogue

La plupart des guerres sont plus faciles à déclencher qu’à terminer, et la guerre malavisée et souvent malveillante contre la drogue ne fait pas exception.

Peu à peu, cependant, cette campagne douteuse recule raisonnablement et avec retard.

Comme Jacques Gallant du Star l’a rapporté cette semaine, les Canadiens ayant un casier judiciaire pour possession de drogue les verront effectivement disparaître dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du projet de loi sur la réforme de la justice pénale du gouvernement fédéral, une mesure qui pourrait toucher des centaines de milliers de personnes.

Le paysage a changé.

Le cannabis est maintenant légal au Canada. La toxicomanie est largement considérée comme un problème de santé plutôt que comme un problème criminel. On appuie davantage les stratégies de réduction des méfaits et les sites d’injection sécuritaires. Et, récemment, certaines exemptions ont été accordées pour la possession de petites quantités de drogues plus dures à usage personnel.

Mais en grande partie à cause de la stigmatisation attachée à la consommation de drogues et à la toxicomanie, chaque étape a été controversée, farouchement opposée et lente à venir.

Les lois sur les drogues au Canada et ailleurs ont été profondément teintées de racisme, affectant et incarcérant de manière disproportionnée les personnes racialisées, les Autochtones et les personnes vivant dans la pauvreté.

Une étude publiée l’année dernière sur les données d’arrestation dans cinq villes canadiennes a révélé une surreprésentation des Noirs et des Autochtones arrêtés pour possession de cannabis dans toutes sauf une.

Le fardeau conséquent d’un casier judiciaire, qui entrave énormément les chances d’emploi, de logement, de voyage et augmente la probabilité de criminalité future, va à l’encontre de l’équité et de la prétention du système judiciaire à se préoccuper principalement de la réhabilitation.

La « séquestration » automatique des dossiers de possession de drogue proposée par le projet de loi – ce qui signifie qu’ils n’apparaîtront pas lors d’une vérification de casier judiciaire – a été rendue possible grâce à un amendement néo-démocrate au projet de loi C-5 du gouvernement libéral.

Randall Garrison, porte-parole du NPD en matière de justice, a déclaré que le gouvernement lui avait assuré « que dans deux ans à compter de l’adoption du projet de loi, les casiers judiciaires pour possession personnelle de toutes les drogues disparaîtront ».

Le projet de loi, qui sera étudié par un comité sénatorial cet automne après son adoption par les Communes en juin, abrogerait également les peines minimales obligatoires pour toutes les infractions liées aux drogues, élargirait le recours aux condamnations avec sursis et obligerait la police et les procureurs à user de leur pouvoir discrétionnaire pour empêcher la consommation de drogues. affaires de possession hors des tribunaux.

On estime que jusqu’à 250 000 Canadiens pourraient être condamnés pour possession de drogue uniquement en raison de la possession de cannabis alors qu’elle était encore illégale.

Il y a trois ans, le gouvernement a lancé un processus de demande de grâce remanié, mais Garrison a déclaré que seules quelques centaines de personnes avaient réussi en raison du “processus alambiqué et coûteux” impliqué.

Le projet de loi s’arrête avant de décriminaliser la possession de drogue, une étape que les défenseurs de la santé réclament depuis longtemps.

L’épidémie d’opioïdes qui a frappé des communautés à travers le pays – et est particulièrement mortelle à Vancouver et à Toronto – a changé les points de vue sur la façon dont les crises de drogue devraient être vues et traitées.

La rhétorique moralisatrice «dure contre le crime» si favorisée par les politiciens conservateurs, et si dédaigneuse des approches de santé publique et de réduction des méfaits, ne résonne plus aussi viscéralement auprès de ceux qui rencontrent une dépendance dans leurs propres quartiers et familles.

En légalisant le cannabis, le gouvernement fédéral a admis que 100 ans d’interdiction de la drogue au Canada étaient pour le moins injustifiés, et plus crûment mis une énorme injustice contre des centaines de milliers de personnes.

L’amendement Garrison est une bonne étape dans le grand projet de redresser les conséquences à vie des dommages causés par ce qui était essentiellement une guerre non pas contre la drogue, mais contre les personnes.

PARTAGER: