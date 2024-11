Une restriction précoce en sucre réduit le risque de diabète chez les adultes de 35 %, selon une étude

Une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique *Science* le 31 octobre 2023 suggère que réduire la consommation de sucre depuis la conception jusqu’aux deux premières années de la vie peut réduire considérablement le risque de maladies chroniques à l’âge adulte. Menée par une équipe dirigée par Tadeja Gracner de l’Université de Californie du Sud, la recherche a révélé que limiter l’exposition au sucre pendant cette période critique de développement entraînait une réduction de 35 % de l’incidence du diabète de type 2 et une réduction de 20 % de l’hypertension plus tard dans la vie. .

Les chercheurs ont profité d’une situation unique au Royaume-Uni pendant et après la Seconde Guerre mondiale, où le rationnement du sucre était en vigueur jusqu’en 1953. Cette « expérience naturelle » leur a permis d’analyser les effets à long terme sur la santé d’une consommation précoce de sucre. Ils ont examiné les données de santé de plus de 60 000 personnes nées entre 1951 et 1956, comparant celles exposées au rationnement du sucre in utero et dans la petite enfance à celles qui ne l’étaient pas.

Pendant la période de rationnement, les adultes britanniques avaient droit à jusqu’à 40 grammes de sucre par jour, soit la moitié de la consommation moyenne actuelle et comparable aux directives alimentaires modernes. Après la fin du rationnement, la consommation de sucre au Royaume-Uni a grimpé à environ 80 grammes (environ 5,6 cuillères à soupe) par jour, doublant presque immédiatement. Ce contraste frappant dans la consommation de sucre a fourni un cadre clair pour l’étude.

Les résultats ont indiqué que les individus nés pendant la période de rationnement du sucre présentaient des taux de diabète de type 2 et d’hypertension significativement plus faibles à l’âge adulte. Ceux qui ont connu une exposition limitée au sucre au cours des 1 000 premiers jours après la conception avaient un risque 35 % inférieur de développer un diabète de type 2 et un risque 20 % inférieur d’hypertension par rapport à ceux nés après la fin du rationnement. De plus, l’apparition de ces maladies a été retardée : le diabète de quatre ans en moyenne et l’hypertension de deux ans en moyenne.

« Nous avons découvert que dès le début de la vie [sugar] le rationnement réduisait le risque de diabète et d’hypertension », ont écrit les chercheurs. Ils ont également noté que « éviter le sucre tôt dans la vie retardait l’apparition de l’hypertension artérielle de deux ans et du diabète d’environ quatre ans, avec un retard moyen de quatre ans pour le diabète et de deux ans ». ans pour l’hypertension.

Les experts soulignent que les 1 000 premiers jours constituent une période cruciale pour façonner la santé future d’une personne et établir ses préférences alimentaires. Une exposition précoce au sucre peut influencer le métabolisme et favoriser une préférence durable pour les aliments sucrés, rendant plus difficile l’évitement des aliments sucrés tout au long de la vie. Tadeja Gracner a expliqué que « des études montrent que, même si la plupart des humains aiment les sucreries, une exposition significative au sucre au début de la vie peut renforcer cette préférence ».

L’effet protecteur était le plus fort chez les individus dont l’exposition au sucre était limitée in utero et dans les mois suivant la naissance. L’exposition dans l’utérus représentait à elle seule près d’un tiers de la réduction du risque. Les chercheurs ont déclaré : « Le rationnement du sucre in utero représentait à lui seul environ un tiers de la réduction du risque. » Ils ont également constaté que la réduction de l’exposition au sucre après l’âge de six mois, coïncidant probablement avec l’introduction d’aliments solides, amplifiait les effets protecteurs contre le diabète et l’hypertension.

Bien que l’étude présente des preuves convaincantes, les chercheurs ont reconnu ses limites. L’analyse était basée sur les données de santé autodéclarées d’individus nés au Royaume-Uni entre 1951 et 1956, lorsque « le type et la disponibilité des produits ultra-transformés pouvaient être très différents de ceux actuels ». D’autres facteurs sociaux et nutritionnels peuvent également avoir influencé les résultats observés en matière de santé.

Malgré ces limites, l’étude s’ajoute au nombre croissant de preuves selon lesquelles la nutrition au début de la vie peut avoir un impact significatif sur la santé à long terme. Il soutient les lignes directrices existantes qui recommandent de limiter les sucres ajoutés, notamment pendant la grossesse et la petite enfance. Aux États-Unis, les recommandations alimentaires actuelles conseillent que les enfants de moins de deux ans ne devraient consommer aucun sucre ajouté, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Les chercheurs ont appelé les décideurs politiques à tenir « les entreprises alimentaires responsables de reformuler les aliments pour bébés avec des options plus saines et de réglementer la commercialisation et de taxer les aliments sucrés destinés aux enfants ». Ils ont souligné qu’« avec une meilleure information, un meilleur environnement et des incitations appropriées, les parents peuvent plus facilement réduire l’exposition au sucre de leurs enfants et d’eux-mêmes ».

Les experts non impliqués dans l’étude ont trouvé la méthodologie solide et les résultats crédibles. Le Dr Paul J. Gertler, l’un des auteurs, a souligné que « le sucre infantile est aussi nocif pour la santé que le tabac ». Il a ajouté que les résultats de la recherche pourraient inciter les entreprises du secteur alimentaire à rendre les aliments pour bébés plus sains, à réglementer le marketing lié au sucre ou à imposer des taxes sur les aliments riches en sucre.

L’étude souligne l’importance des interventions diététiques précoces dans la prévention des maladies chroniques. En réduisant la consommation de sucre pendant la période critique de développement, depuis la conception jusqu’à l’âge de deux ans, il est possible de réduire considérablement le risque de diabète de type 2 et d’hypertension à l’âge adulte. Comme l’a conclu Tadeja Gracner, « Nos résultats contribuent à ce débat en reliant le sucre à la santé et en soulignant l’importance d’une alimentation précoce pour gérer le risque de maladies métaboliques à long terme. »

Sources : Der Standard, BBC, Folha de S.Paulo, ABC News, El Comercio Perú, People, ABC Digital, El Pais, La Opinión Digital, The Independent, Gazzeta.Ru

Cet article a été rédigé en collaboration avec la société d’IA générative Alchemiq