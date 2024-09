LES NATIONS UNIES — Les États-Unis et l’Équateur ont fait circuler vendredi un projet de résolution demandant aux Nations Unies de commencer à planifier une opération de maintien de la paix de l’ONU pour remplacer la mission dirigée par le Kenya actuellement présente dans la nation des Caraïbes pour aider la police à réprimer la violence des gangs.

La résolution proposée par le Conseil de sécurité, obtenue par l’Associated Press, indique que les soldats de la paix de l’ONU sont nécessaires « afin de maintenir les gains » réalisés par l’ONU. Mission multinationale soutenue par l’ONU qui a vu près de 400 policiers kenyans déployés depuis juin pour aider la Police Nationale d’Haïti.

La diffusion de la courte résolution aux 15 membres du Conseil fait suite à la décision du secrétaire d’État américain Antony Visite de Blinken en Haïti jeudi, où il a réaffirmé l’engagement du gouvernement américain envers la mission multinationale et a fait pression pour la tenue d’élections générales tant attendues.

Le chef de la diplomatie américaine a également déclaré qu’une force de maintien de la paix de l’ONU était une option pour résoudre la crise de financement de la mission dirigée par le Kenya, qui dépend de contributions volontaires. Les États-Unis et le Canada ont fourni la majeure partie des fonds jusqu’à présent. Les opérations de maintien de la paix, en revanche, sont financées par un budget spécial de l’ONU.

Les Nations Unies sont impliquées en Haïti de manière intermittente depuis 1990.

En 2004, une rébellion avait mis le pays au bord de l’effondrement, ce qui avait conduit au déploiement d’une force de l’ONU. Cette force a contribué à stabiliser le pays appauvri après des élections réussies et un tremblement de terre dévastateur en 2010 qui a fait jusqu’à 300 000 morts et s’est terminé en octobre 2017.

Mais les Casques bleus de l’ONU sont partis dans un climat de doute, les troupes népalaises étant largement accusées d’avoir introduit le choléra qui a tué environ 10 000 personnes en Haïti depuis 2010 et d’autres troupes étant impliquées dans des abus sexuels, notamment des viols et le ciblage d’enfants affamés.

Depuis 2017, l’ONU a déployé une série de petites missions en Haïti. La dernière en date, la mission politique, le BINUH, a pour mandat de faire progresser un processus politique mené par les Haïtiens en vue d’élections, de l’état de droit et du respect des droits de l’homme.

De nombreux Haïtiens ont rejeté la proposition d’une autre opération de maintien de la paix, étant donné la introduction du choléra et cas d’abus sexuel Cela s’est produit lors de la dernière présence des troupes de l’ONU en Haïti. Certains Haïtiens considèrent également les Casques bleus de l’ONU comme une force d’occupation.

Haïti Les Kenyans ont réclamé la création d’une force internationale pour lutter contre les gangs en 2022, et le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a demandé pendant des mois qu’un pays prenne la tête de cette force avant que les Kenyans ne se manifestent et ne promettent 1 000 policiers. Ils devraient être rejoints par les policiers des Bahamas, du Bangladesh, de la Barbade, du Bénin, du Tchad et de la Jamaïque, ce qui portera la force multinationale à 2 500 hommes.

Le déploiement de ces troupes se ferait par phases, ce qui coûterait environ 600 millions de dollars par an. L’ONU a actuellement reçu des promesses de dons de 85 millions de dollars pour cette mission, dont 68 millions ont été reçus.

Les gangs ont gagné en puissance depuis le 7 juillet 2021, assassinat du président Jovenel Moïse et contrôleraient désormais jusqu’à 80 % de la capitale. La recrudescence des meurtres, des viols et des enlèvements a conduit à un soulèvement violent des groupes d’autodéfense civile.

En février, les gangs ont lancé des attaques coordonnées Les forces de l’ordre ont pris d’assaut les commissariats de police et le principal aéroport international, restés fermés pendant près de trois mois. Elles ont également pris d’assaut les deux plus grandes prisons d’Haïti, libérant plus de 4 000 détenus.

La violence s’est quelque peu apaisée avant l’arrivée du premier contingent de la police kenyane fin juin, Blinken notant que l’activité économique a redémarré dans certaines zones de Port-au-Prince et que les opérations conjointes ont conduit à des succès, notamment la reprise du contrôle du plus grand hôpital public d’Haïti.

Cependant, les gangs continuent d’attaquer les communautés entourant Port-au-Prince.

Le projet de résolution stipule que « la situation en Haïti continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales et pour la stabilité dans la région ».

Exprimant sa gratitude au Kenya, l’ONU prolongerait le mandat de la mission multinationale de soutien à la sécurité jusqu’au 2 octobre 2025, pendant que l’ONU planifie une transition vers une opération de maintien de la paix.

Les experts du Conseil de sécurité ont tenu leur première réunion sur le texte de la résolution vendredi après-midi et les négociations devraient se poursuivre, a déclaré un diplomate du Conseil, s’exprimant sous couvert d’anonymat car les discussions étaient privées. Aucune date n’a été fixée pour le vote.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a réitéré vendredi que toute nouvelle force de maintien de la paix doit être approuvée par le Conseil de sécurité. Les pays membres de l’ONU doivent ensuite proposer des troupes et l’équipement nécessaire, et la force doit ensuite être déployée – tout cela prend du temps, a-t-il dit.