Le Parlement européen exhortera les dirigeants de l’Union européenne à utiliser de nouveaux pouvoirs de sanction pour punir les fonctionnaires du Xinjiang, mais à cesser d’invoquer toute allégation de « génocide », selon un projet de résolution vu par le Message du matin de la Chine du Sud.

La préparation de la motion intervient peu de temps après que le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, ait esquivé la question de savoir s’il envisageait d’introduire des sanctions contre ceux qui auraient réprimé les communautés musulmanes ouïgures dans le nord-ouest de la Chine.

Borrell a déclaré la semaine dernière qu’aucun des 27 États membres de l’UE n’avait encore présenté de plan de sanctions sur la question des Ouïgours – sans mentionner qu’il était également habilité par les nouvelles règles de sanctions de l’UE à introduire lui-même de telles mesures punitives.

Obtenez les dernières informations et analyses de notre newsletter Global Impact sur les grandes histoires en provenance de Chine.

Josep Borrell, le chef de la politique étrangère de la Commission européenne, a présenté un programme de sanctions la semaine dernière mais a évité de dire s’il serait appliqué au Xinjiang. Photo: EPA-EFE alt = Josep Borrell, le chef de la politique étrangère de la Commission européenne, a présenté un programme de sanctions la semaine dernière mais a évité de dire s’il serait appliqué au Xinjiang. Photo: EPA-EFE

L’attention portée au traitement réservé par la Chine aux Ouïgours et aux autres musulmans de souche dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang s’est accrue au cours des trois dernières années, les défenseurs des droits de l’homme affirmant que leur détention dans des camps de rééducation et les allégations de travail forcé font de la situation une calamité mondiale.

Lors de sa campagne en août, Joe Biden, désormais président élu des États-Unis, a déclaré par l’intermédiaire d’un porte-parole que « l’oppression indicible dont les Ouïgours et d’autres minorités ethniques ont souffert aux mains du gouvernement autoritaire chinois est un génocide ».

Tout en évitant un tel langage, le projet de résolution du Parlement européen « appelle les États membres et [Borrell] évaluer rapidement l’adoption de sanctions contre les responsables chinois et les principales entités d’État, comme le Corps de production et de construction du Xinjiang, chargé de concevoir et de mettre en œuvre la politique de détention massive d’Ouïgours et d’autres musulmans turcs au Xinjiang, pour utilisation du travail forcé « .

L’histoire continue

Ceux qui « orchestrent la répression sévère de la liberté religieuse, de la liberté de mouvement et d’autres droits fondamentaux dans la région et dans d’autres endroits, comme le Tibet » devraient également être sanctionnés, a-t-il ajouté.

L’UE a lancé la semaine dernière un programme pour permettre au bloc de 27 membres d’imposer des sanctions aux contrevenants aux droits de l’homme dans le monde.

Le projet de résolution, qui n’est pas contraignant et devrait être adopté à une large majorité au parlement, met également en lumière la poursuite des négociations UE-Chine sur un accord d’investissement visant à élargir l’accès au marché des entreprises de l’UE en Chine. La date butoir auto-imposée pour ces pourparlers est la fin de cette année.

Tout accord global avec la Chine « doit inclure des engagements adéquats pour respecter les conventions internationales contre le travail forcé », indique la résolution.

Il critique également l’achat par le Parlement et la Commission européenne de caméras thermiques à Hikivision, une société chinoise dont l’équipement est utilisé pour surveiller les Ouïgours au Xinjiang.

Les législateurs européens demanderont également aux responsables de l’UE « une plus grande coordination entre les démocraties » en instituant des sanctions et d’autres mesures pour lutter contre les violations des droits de l’homme en Chine et à Hong Kong.

Les Nations Unies ont estimé que jusqu’à un million de Ouïgours ont été détenus dans des camps d’internement que les autorités chinoises ont d’abord appelés camps de rééducation, puis centres de formation professionnelle.

Pékin a depuis déclaré que tous les « étudiants » des centres de formation avaient « obtenu leur diplôme », ce qui implique que plus aucun Ouïghour n’est détenu.

Cependant, une série de fuites de documents internes du gouvernement contestent ce récit, esquissant une image d’un réseau d’installations étroitement gardées et des directives descendantes des dirigeants du Parti communiste, selon les documents divulgués, pour « rassembler tous ceux qui devraient être arrêtés « .

Le langage de Biden reflète la nature bipartite de l’opposition à Washington aux activités du Xinjiang. En juin, le président américain Donald Trump a promulgué une loi autorisant des sanctions contre les responsables chinois pour l’internement de masse dans ce pays.

Le Uygur Human Rights Policy Act exige un examen plus attentif des États-Unis sur les violations potentielles des droits de l’homme dans la région et exige que les responsables chinois jugés responsables de violations soient soumis à des sanctions économiques et interdits d’entrer aux États-Unis.

Au-delà des sanctions, la nouvelle loi exige un rapport du FBI sur les efforts déployés par les acteurs du gouvernement chinois pour harceler les Ouïgours vivant aux États-Unis et un rapport du département d’État américain sur la situation des droits de l’homme au Xinjiang, y compris de nouvelles estimations du nombre de personnes détenu dans les camps.

Cet article a été initialement publié dans le South China Morning Post (SCMP), le reportage vocal le plus fiable sur la Chine et l’Asie depuis plus d’un siècle. Pour plus d’histoires SCMP, veuillez explorer l’application SCMP ou visiter le Facebook et Twitter pages. Copyright © 2020 South China Morning Post Publishers Ltd.Tous droits réservés.

Copyright (c) 2020. South China Morning Post Publishers Ltd. Tous droits réservés.