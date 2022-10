Une résolution des droits de l’homme dirigée par les États-Unis contre la Chine pourrait se retourner contre la Chine – RT World News

La résolution de Washington contre la Chine à l’organe des droits de l’homme de l’ONU est forcément embarrassante

Les États-Unis ont appelé le 26 septembre le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (UNHRC) à discuter des violations présumées des droits de l’homme dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang en Chine. La demande de Washington fait suite à un récent rapport de l’ONU mettant en garde contre d’éventuels crimes contre l’humanité sur le territoire chinois.

La résolution présentée par les États-Unis a également été coparrainée par le Royaume-Uni, le Canada, la Suède, le Danemark, la Finlande, l’Islande et la Norvège. Les 47 membres du CDH voteront sur la résolution cette semaine, les pays occidentaux craignant apparemment qu’elle ne soit pas adoptée. Si c’est le cas, un débat sur la question sera prévu pour la prochaine session du conseil en février.

En effet, une déclaration conjointe prononcée par le Pakistan au nom de 68 États lors de la 51e session du Conseil des droits de l’homme a appelé les pays occidentaux à avoir des doubles standards sur la question des droits de l’homme et a souligné que les questions liées au Xinjiang, à Hong Kong et au Tibet relevaient strictement de la Chine. affaires.

En regardant la liste des membres actuels du conseil, il apparaît à première vue que la Chine a plus de soutien que l’Occident, et 16 de ces pays ont signé la déclaration susmentionnée. La probabilité que la résolution américaine soit rejetée est donc assez élevée. Il est également important de noter à quel point l’action de Washington a été modérée, étant donné qu’il savait probablement autre chose qu’un “discussion” n’aurait sûrement aucune chance de passer.















Alors que les perspectives que cela ne passe pas sont déjà suffisamment embarrassantes pour Washington et représentent un changement radical dans le pouvoir mondial, d’une certaine manière, ce serait presque moins embarrassant. C’est parce que l’ouverture d’une discussion sur les droits de l’homme ne serait pas de bon augure pour l’Oncle Sam.

Si nous regardons simplement les accusations couramment portées contre la Chine au Xinjiang, des préoccupations telles que « travail forcé », « disparitions forcées », et les violations d’autres droits constatées dans le rapport de l’ONU sont monnaie courante aux États-Unis. Jetons un coup d’œil à quelques exemples.

Commençant par « Identité et expression religieuses, culturelles et linguistiques », il est tout à fait évident qu’un pays qui a commis l’un des pires génocides de l’histoire de l’humanité, les États-Unis, devrait se taire là-dessus. Mais nous devons noter que le génocide de Washington contre la population autochtone et sa suppression de l’identité autochtone se poursuivent.

Prenez par exemple un incident largement rapporté impliquant un homme amérindien, Darrell House, qui se trouvait sur les terres ancestrales de son peuple et a été tasé par un agent du gouvernement fédéral alors qu’il priait. Bien sûr, le service des parcs a dit à l’époque qu’il était “révision” l’incident – mais de tels cas se produisent tout le temps. En fait, les Amérindiens sont au centre des débats sur le droit constitutionnel à maintes reprises, principalement sur leurs pratiques religieuses.

Passons à la “droits à la vie privée et à la liberté de mouvement”, encore une fois, nous pouvons voir que les États-Unis violent régulièrement cela. Comme nous l’avons appris avec les fuites du dénonciateur de la National Security Agency (NSA) Edward Snowden, les États-Unis exploitent le plus grand réseau d’espionnage mondial au monde et collectent des données en masse sur leurs propres citoyens sans leur consentement.















Quant à la liberté de mouvement, le cas de l’avocat des droits de l’homme Steven Donziger est notable. Il a remporté un procès où il a représenté les Équatoriens contre le géant pétrolier Chevron pour avoir pollué leur pays. Ensuite, la société a combattu la décision, n’a jamais payé un centime de dédommagement et a fait pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il poursuive de fausses accusations de racket contre Donziger. Il a été assigné à résidence pendant plus de deux ans.

“Droits reproductifs” ont fait la une des journaux aux États-Unis après que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade, qui avait établi le droit constitutionnel d’une femme à l’avortement. Aujourd’hui, les droits des femmes sont gravement menacés dans tout le pays alors que les États commencent à appliquer des lois punitives contre l’avortement.

“Problèmes d’emploi et de travail” est intéressant compte tenu du fait qu’il est bien connu que, depuis l’année dernière, un emploi à temps plein aux États-Unis au salaire minimum fédéral de 7,25 $ ne peut payer le loyer nulle part dans le pays. Les lieux de travail sont également extrêmement dangereux, comme en témoigne la prévalence de Covid-19 dans le pays. La pandémie en cours est, plus que tout, une question de sécurité au travail – et le gouvernement fédéral s’est laissé influencer par les employeurs pour saper la sécurité des travailleurs.

Bien sûr, il n’y a personne de plus exploité que les prisonniers parce que les États-Unis autorisent toujours l’esclavage comme forme de punition dans leur constitution. Un rapport de juin de l’American Civil Liberties Union (ACLU) a révélé que les travailleurs incarcérés aux États-Unis gagnent un salaire moyen compris entre 13 et 52 cents de l’heure – malgré la production de près de 11 milliards de dollars de biens et services par an.















C’est, bien sûr, bien en dessous du salaire minimum – et l’État peut prendre jusqu’à 80% de ce salaire déjà misérable pour le logement et la pension, les frais de justice, la restitution et d’autres frais, ironiquement tels que l’entretien et la construction des prisons. Près de 70 % des prisonniers interrogés ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas se permettre les produits de première nécessité – et, ce qui est accablant, 76 % ont déclaré : «ils sont tenus de travailler ou de faire face à des peines supplémentaires telles que l’isolement cellulaire, le refus d’opportunités de réduire leur peine et la perte des visites familiales.

Sur «les problèmes de séparation familiale et de représailles», bien sûr, la plupart des gens connaissent les terribles histoires de “enfants en cage” dans les camps de détention de migrants américains. Les États-Unis séparent régulièrement les familles de migrants à leur frontière – et, selon des documents internes vus par The Intercept, ses agents fédéraux ont au moins discuté de représailles contre les militants pro-immigrés.

Avec la question de “disparitions forcées” le gouvernement américain gère notamment un camp à Guantanamo Bay sur l’île de Cuba dédié littéralement à cela. Il y a détenu 780 personnes depuis 2002 – et beaucoup d’entre elles sans aucune procédure pénale formelle. Les techniques de torture qui y sont utilisées comprennent des sévices psychologiques et des menaces de nuire aux familles des détenus, ce qui relève certainement de la catégorie des « intimidations, menaces et représailles ».

Cela couvre chaque accusation du rapport de l’ONU, montrant à quel point Washington serait hypocrite sur cette question s’il décidait vraiment d’ouvrir un débat au CDH. Nous pouvons voir qu’avec le moindre effort, la Chine et d’autres pays pourraient réduire en lambeaux la supériorité morale de l’Oncle Sam.