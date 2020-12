C’est le moment où une résidente d’un foyer de soins atteint de démence fond en larmes en reconnaissant la voix de sa fille qui n’a pas pu lui rendre visite depuis mars.

Rita Hookway n’a eu en grande partie que des contacts virtuels avec sa fille Jane Smith pendant la majeure partie de cette année en raison de la pandémie de coronavirus.

Cela a fait souffrir la personne de 94 ans, qui a besoin d’une assistance 24 heures sur 24 dans la maison de soins du Gloucestershire, à la fois physiquement et mentalement.

Rita a passé les derniers mois à manquer de tenir la main de Jane, 65 ans, alors qu’ils regardaient ensemble le détective NCIS, comme le couple aimait le faire avant le verrouillage.

Cependant, maintenant, elle passe la plupart de son temps les yeux fermés et est souvent laissée pleurer lorsqu’elle entend Jane au téléphone.

Le couple est allé sans contact en personne tout au long du premier verrouillage – et depuis juillet, Jane est le seul membre de la famille autorisé à rendre visite à Rita pendant 20 minutes tous les quinze jours.

Jane, une ancienne pharmacienne du NHS, a partagé le clip pour souligner la lutte que certaines familles doivent affronter pour voir leurs proches dans des maisons de soins.

«C’était une personne très heureuse, toujours souriante», a-t-elle déclaré à propos de sa mère.

«Maintenant, ses yeux sont fermés 99% du temps et elle dit si peu de mots.

« Plusieurs fois, lorsqu’elle a vu mon visage ou entendu ma voix, elle s’effondre.

«On a l’impression qu’elle a été emprisonnée ou enlevée. Chaque jour est un enfer vivant.

«Je n’avais pas voulu partager ça avec le monde, je n’aime pas voir ma mère comme ça.

«Mais j’avais juste besoin de partager cette vidéo, ça m’avait rongé.

«Personne ne comprend ce que c’est. Je sanglote quand je le vois, je dois l’éteindre.

«J’essaie de me battre pour avoir un accès approprié à elle, afin qu’elle puisse avoir l’étreinte dont elle a besoin.

Le gouvernement a annoncé qu’il déployait des tests Covid-19 à flux latéral – qui devraient donner des résultats en moins d’une heure – pour permettre des visites à domicile de soins sans EPI.

Les membres de la famille ont même pu tenir la main de leurs proches.

Mais toutes les maisons de retraite, y compris celle de Rita, Windmill House, à Old Down, n’ont pas encore accès aux tests et, dans certaines régions du pays, les autorités locales ont remis en question leur exactitude.

Avant la pandémie, malgré sa démence, Rita était heureuse au foyer de soins.

Elle avait travaillé comme agent de l’emploi pour la réinstallation des personnes handicapées, tout en jouant du piano et en chantant dans des chorales d’église pendant son temps libre.

Jane avait l’habitude de lui rendre visite tous les jours pendant jusqu’à trois heures, et le couple aimait regarder la télévision ensemble.

«Je lui parlerais, lui tiendrais la main et lui caresserais la joue», a déclaré Jane, de Thornbury, Gloucs.

«De temps en temps, je disais » Vas-y maman, ouvre tes beaux yeux pour que je puisse voir tes yeux. «

«C’était une personne très, très heureuse.

«Quand j’allais la voir avant cela, elle me faisait un grand sourire et me disait:« J’aime que tu visites ».

Depuis, elle me regarde avec des yeux brillants.

«C’est comme si elle ne savait pas qui je suis – elle ne peut pas me voir ou m’entendre correctement.

Après la fin du verrouillage, Jane et sa sœur ont été autorisées chacune une visite par mois à l’extérieur – avec Rita sous le porche – pendant 20 minutes.

Rita devait être hissée hors de son lit et emmenée dans un fauteuil roulant, et elle tremblait parfois et avait froid.

Jane dit qu’elle aurait toujours les yeux fermés pour la plupart de ces rares visites, et lors des appels vidéo, elle ne peut souvent rien entendre ni voir.

Pour aggraver les choses, Rita souffre d’un anévrisme de l’aorte abdominale, qui pourrait éclater et la tuer à tout moment.

Cependant, cela n’est pas classé comme une condition de fin de vie, pour laquelle une visite complète est autorisée.

Elle avait espéré que les nouvelles directives du gouvernement et les tests rapides – qui sont intervenus après le verrouillage de novembre – permettraient des visites plus rapprochées à sa mère.

Les directives indiquent que les maisons de soins de tous niveaux devraient «chercher à permettre des visites à l’intérieur où le visiteur a été testé et a renvoyé un résultat négatif».

Mais Windmill Care, qui dirige Windmill House, dit ne pas savoir quand il passera les tests.

Le directeur général Len Collacott a déclaré: « Covid n’est pas à la maison, donc le seul moyen d’entrer est de passer par notre personnel, nos visiteurs nécessaires, les professionnels de la santé et les travailleurs essentiels, ou les visiteurs des résidents.

«Nous respectons les directives du gouvernement concernant les visites. Certaines des lignes directrices avec lesquelles nous sommes d’accord et d’autres sur lesquelles nous ne sommes pas sûrs, mais nous devons les suivre.

«Nous avons construit un« pod »pour les visiteurs où les visiteurs peuvent voir leurs proches en toute sécurité, mais séparés par un écran en verre.

« Certains visiteurs l’aiment et d’autres non, mais Covid ne peut pas le dépasser.

«Nous devons limiter ces visites en raison de contraintes de temps, mais chacun peut avoir son tour s’il le souhaite.

«Nous facilitons également les appels Skype ou Zoom réguliers pour garder les résidents et les familles en contact.