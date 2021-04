LES AUTORITÉS enquêtent sur le décès d’une deuxième femme américaine décédée d’un caillot sanguin après avoir reçu le vaccin Johnson & Johnson.

L’Oregon Health Authority travaille avec les Centers for Disease Control and Prevention après qu’une femme a développé un «caillot sanguin rare mais grave dans les deux semaines suivant la vaccination».

La deuxième femme aux États-Unis est décédée d’un caillot sanguin après avoir reçu le vaccin Johnson and Johnson Crédit: Reuters

La femme, dans la cinquantaine, a reçu la dose de Johnson & Johnson avant que l’ordre de pause sur son utilisation ne soit émis.

Il est trop tôt pour dire si le vaccin a causé sa mort, lisez un communiqué de presse de l’OHA, qui souligne qu’une enquête est toujours en cours.

« Ce caillot sanguin a été vu en combinaison avec de très faibles plaquettes », lit-on dans le communiqué.

Il a ajouté que « des cas de ce caillot sanguin grave avaient été identifiés parmi six femmes à travers le pays qui avaient reçu le vaccin », avant que la pause ne soit mise en vigueur.

Les professionnels de la santé et les experts médicaux ont averti que le risque de développer un caillot sanguin dû au vaccin Johnson & Johnson est très faible.

«C’est un événement extrêmement rare», a déclaré le principal spécialiste des maladies infectieuses du pays, le Dr Anthony Fauci.

Le pays a mis le vaccin en pause alors que les experts étudient plus en détail comment il interagit avec le corps et ses mécanismes de coagulation.

Plus de 130 millions d’Américains ont reçu au moins une dose du vaccin Covid-19, et plus de sept millions ont reçu le vaccin Johnson & Johnson.